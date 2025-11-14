Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Мы отправляемся в урочище Джилы-Су — «место силы» у подножия Эльбруса! Вас ждут захватывающие панорамы, три величественных водопада, загадочные скалы-аватары и целебные нарзанные источники.



Мы пройдем по живописным ущельям, сделаем впечатляющие фотографии гиганта-Эльбруса и узнаем историю этого уникального уголка природы. 5 45 отзывов

Описание экскурсии Предлагаем отправиться в нескучное путешествие в «место силы», захватывающих видов и классных фото! По соседству с северным склоном двуглавого Эльбруса расположился уголок первозданной природы — живописнейшее урочище Джилы-Су. В рамках нашего насыщенного локациями приключения вы узнаете, каким образом возникло это необычное место, перед вами предстанут фотогеничные скалы-аватары и минеральные ключи. Название урочища означает «Тёплая вода». Здесь находятся тёплые нарзанные источники, благодаря которым и появилось название. Минеральные источники имеют разный состав воды (кремнистая, углекислая, термальная) и температуру (около 22–24 градусов в среднем). Вас ожидает настоящая кавказская экзотика: - вдохновитесь очарованием сразу трех горных водопадов -отведаете блюда карачаевской кухни - выясните, где именно можно попробовать «глазной нарзан». Горы, ущелья и водопады станут нашими спутниками на маршруте. Наш путь пройдет по одной из красивейших магистралей России, будем делать фотопаузы на панорамных смотровых, чтобы от души насладиться гигантом Эльбрусом с разных ракурсов. Заглянем в таинственные ущелья и увидим величественные водопады — Эмир, Султан и Каракая-Су. Не обойдем вниманием и Долину нарзанов, которая по числу разных по составу и свойствам нарзанных и серебряных источников не имеет аналогов в мире! И всё это богатство в одном месте! В экопарке изумительной красоты пейзажи и целебный климат. Горные реки, субальпийские луга и лесные массивы оставят неизгладимые впечатления! Важная информация: Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей. Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду. В горах погода непредсказуемая, возьмите тёплые вещи. На маршруте практически отсутствуют банкоматы, подготовьте наличные.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Плато Шаджатмаз

Площадка менгиров

Скалы Аватары

Водопады Шейх, Султан и Каракая

Урочище Джилы-Су Что включено Трансфер

Услуги гида-водителя Что не входит в цену Питание в кафе: 700-800 руб. средний чек (по желанию)

Экосбор в Джилы-Су - 100 руб. /чел.

Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей

Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду

В горах погода непредсказуемая, возьмите тёплые вещи

Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.