Андрей проводит ещё 1 экскурсию

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Путешествие к загадочному Джилы-Су

Водопады, нарзанные источники, виды Эльбруса и парящие скалы под аккомпанемент из легенд

Андрей
Андрей – представитель из Кисловодска
Мы отправимся к урочищу Джилы-Су — месту невероятной красоты, окруженному мифами, словно водяной пылью от своих водопадов.

Дорога к нему заслуживает не меньше внимания: красавец-Эльбрус, Долина нарзанов и «скалы Аватара» встретятся нам на пути.

Вы также прокатитесь по крутому серпантину, услышите о богатырском напитке, а если повезет — посетите радоновые ванны.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 8 000 ₽ за экскурсию

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Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су

Что вас ожидает

Дорога к водопаду — отдельное приключение
Первая локация в нашей экскурсии 🧭 — плато Шаджатмаз: вы полюбуетесь видом на могучий Эльбрус и услышите о двух обсерваториях, расположенных прямо на плато.
Далее посетим Долину нарзанов и испробуем его разные виды из источников. Я расскажу о полезных свойства этого напитка, и раскрою легенды, с ним связанные.
А после отвезу вас к парящим скалам, которые в народе также называют «скалы Аватара», Если повезет с погодой, вы лично убедитесь, что название они получили заслуженно — но в любом случае, это удивительно красивое 🤩 место, которое стоит посетить.

Водопады, прекрасные в любое время года
Добравшись до Джилы-Су, вы поочередно встретить три потрясающих водопада: вряд ли фотографии 📸 могут передать их красоту — но вы попробуйте! Нас также ждет аттракцион — дорожный серпантин — и новые источники нарзана. Кроме того, здесь же находятся радоновые ванны, которые, если будет возможность, мы обязательно посетим.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике UAZ Patriot
  • Радоновые ванны могут быть закрыты в связи с пандемией, детали уточняйте в переписке
  • Дополнительные расходы: экосбор в Джилы-Су и в Долине Нарзанов — 50 рублей с человека, а также обед (по желанию мы можем заехать в кафе с местной кухней)
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей, в Кавказских Минеральных Водах я живу всю жизнь, то есть около 50 лет. За это время детально изучил местные просторы и узнал много интересного о родном крае. С радостью покажу вам кавказские красоты и расскажу все, о чем знаю сам.
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Андрей проводит ещё 1 экскурсию

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