Андрей проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Дорога к водопаду — отдельное приключение

Первая локация в нашей экскурсии 🧭 — плато Шаджатмаз: вы полюбуетесь видом на могучий Эльбрус и услышите о двух обсерваториях, расположенных прямо на плато.

Далее посетим Долину нарзанов и испробуем его разные виды из источников. Я расскажу о полезных свойства этого напитка, и раскрою легенды, с ним связанные.

А после отвезу вас к парящим скалам, которые в народе также называют «скалы Аватара», Если повезет с погодой, вы лично убедитесь, что название они получили заслуженно — но в любом случае, это удивительно красивое 🤩 место, которое стоит посетить.

Водопады, прекрасные в любое время года

Добравшись до Джилы-Су, вы поочередно встретить три потрясающих водопада: вряд ли фотографии 📸 могут передать их красоту — но вы попробуйте! Нас также ждет аттракцион — дорожный серпантин — и новые источники нарзана. Кроме того, здесь же находятся радоновые ванны, которые, если будет возможность, мы обязательно посетим.

Организационные детали