Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Кисловодска

Исследовать мистические места, открыть целебные свойства нарзанов и посетить величественные водопады

Вадим
Вадим – Гид из Кисловодска
Урочище Джилы-Су — природная жемчужина, без которой невозможно представить всего богатства Кабардино-Балкарии.

Возле сакральных гор ⛰️ Тузулук и Сирх вы узнаете о древних жреческих обрядах и таинственных менгирах.

А еще побываете на трех зрелищных водопадах и откроете полезные свойства знаменитых источников.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Кисловодска
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Кисловодска

Что вас ожидает

Гора Тузулук, или кавказская пирамида
Выехав из Кисловодска, вы пересечете плато Шаджатмаз с обсерваторией, где я расскажу об условиях, позволяющих вести здесь астрономические наблюдения. И минуя курортный комплекс «Долина Нарзанов», доберетесь до горы ⛰️ Тузлук, где расположен храм Солнца и Аланские Менгиры. Вы узнаете, почему гора считается священной, какие существуют версии ее происхождения, о чем говорят обнаруженные алтари, какие сведения удалось получить исследователям о назначении и особенностях древней «Сокровищницы солнца». А также услышите мистические легенды и объективные факты о каменных воинах и других мегалитических постройках.

Водопады и минеральные источники Джилы-Су
На пути вам встретится еще одна сакральная гора Сирх, о статусе которой мы поговорим отдельно. Затем я отвезу вас на три величественных водопада — Султан, Каракая-су и Эмир, где вы сможете сделать прекрасные снимки и отдохнуть среди гармоничных природных пейзажей. И, конечно, посетите источники, которыми так славится урочище. Вы узнаете, как с давних пор сюда стекались люди за исцелением от самых разных недугов. Я расскажу, где можно отведать кремнистую, железную, горную или маломинерализованную воду, где стоит искупаться, чтобы укрепить здоровье, и объясню, в чем заключаются полезные свойства нарзанов.

Поляна Эммануэля и Серебряный источник
Кроме того, я предложу проехать или пройти к поляне Эммануэля, где начинают свой путь альпинисты, отправляющиеся покорять Эльбрус по северному склону. В этом невероятно живописном месте вы увидите разноцветные поляны и островерхие останцы 💃, похожие на рукотворные пирамиды.

🌮 ☕ В течение дня будет перерыв на обед — в одном из проверенных местных заведений вы сможете попробовать балкарские хычины с ароматным горным ⛰️ чаем, а также другие блюда кавказской кухни 🥧.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ начинается в Кисловодске или по желанию в любом другом городе КМВ. Готов также встретить вас в аэропорту или на ж/д вокзале.
  • Транспорт включен в стоимость экскурсии 🧭 — в вашем распоряжении будет комфортабельный Nissan Patrol или Renault Daster
  • Дополнительные расходы: эко-сбор на входе в Джилы-Су (50 руб. ) и в Долину Нарзанов (50 руб. ), обед
Начало и место завершения
🚩 по согласованию в любом городе КМВ
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Кисловодска
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Кисловодска
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Кисловодска

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Вадим
Вадим
Меня зовут Вадим и большую часть своей жизни я прожил в родном Пятигорске, по образованию геофизик. Постоянные путешествия и изучение дикой природы долгие годы было моей профессией. Накопленным опытом и знаниями готов с радостью поделиться с путешественниками! Я занимаюсь организацией индивидуальных экскурсий для мини-групп из 4-6 человек по всему Северному Кавказу. В путешествиях со мной вы покорите бездорожье, карабкаясь по крутым горным дорогам и форсируя горные реки; надышитесь чистейшим горным воздухом; ощутите вкус кристальной родниковой воды и запечатлеете незабываемые панорамы горных массивов, альпийских лугов и величественных водопадов. У вас будет возможность побывать там, куда не может добраться обычный автомобиль или туристический автобус. Кроме этого, вы сможете насладиться купанием в многочисленных термальных источниках, которыми изобилует регион. Если вы устали от городской суеты, соскучились по природе и вас влечет романтический дух странствий — Северный Кавказ ждет вас!
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