Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Что вас ожидает

Гора Тузулук, или кавказская пирамида

Выехав из Кисловодска, вы пересечете плато Шаджатмаз с обсерваторией, где я расскажу об условиях, позволяющих вести здесь астрономические наблюдения. И минуя курортный комплекс «Долина Нарзанов», доберетесь до горы ⛰️ Тузлук, где расположен храм Солнца и Аланские Менгиры. Вы узнаете, почему гора считается священной, какие существуют версии ее происхождения, о чем говорят обнаруженные алтари, какие сведения удалось получить исследователям о назначении и особенностях древней «Сокровищницы солнца». А также услышите мистические легенды и объективные факты о каменных воинах и других мегалитических постройках.

Водопады и минеральные источники Джилы-Су

На пути вам встретится еще одна сакральная гора Сирх, о статусе которой мы поговорим отдельно. Затем я отвезу вас на три величественных водопада — Султан, Каракая-су и Эмир, где вы сможете сделать прекрасные снимки и отдохнуть среди гармоничных природных пейзажей. И, конечно, посетите источники, которыми так славится урочище. Вы узнаете, как с давних пор сюда стекались люди за исцелением от самых разных недугов. Я расскажу, где можно отведать кремнистую, железную, горную или маломинерализованную воду, где стоит искупаться, чтобы укрепить здоровье, и объясню, в чем заключаются полезные свойства нарзанов.

Поляна Эммануэля и Серебряный источник

Кроме того, я предложу проехать или пройти к поляне Эммануэля, где начинают свой путь альпинисты, отправляющиеся покорять Эльбрус по северному склону. В этом невероятно живописном месте вы увидите разноцветные поляны и островерхие останцы 💃, похожие на рукотворные пирамиды.

🌮 ☕ В течение дня будет перерыв на обед — в одном из проверенных местных заведений вы сможете попробовать балкарские хычины с ароматным горным ⛰️ чаем, а также другие блюда кавказской кухни 🥧.

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