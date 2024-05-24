Мы едем в горы, надевайте удобную обувь и одежду по погоде;

Обязательно возьмите документы удостоверяющие личность.

Сегодня мы отправимся в одно из самых красивых мест Кабардино-Балкарии в урочище Джилы Су Урочищем называют местность, которая резко отличается от окружающего ландшафта. Джилы-Су с кабардино-балкарского языка переводится как «теплая вода», оно говорит о том, что из-под земли бьют горячие источники целебной воды. Само урочище находится на северном склоне Эльбруса, именно от туда проходит самый популярный маршрут для восхождения на Эльбрус. Дорога в урочище занимает порядка 80 км. Время пролетит быстро, так как дорога туда признана одной из самых красивых в России. По пути мы пересечем три субъекта Российской Федерации — Ставропольский край, Карачаево-Черкесская республика, Кабардино-Балкарская республика. Нам повезло, в 2015 к урочищу проложили асфальт, раньше приходилось добирать по грунтовой дороге. Джилы-Су известно своим биоразнообразием Здесь обитают кавказский тур, медведь, кабан и редкий барс. Пернатые хищники включают беркута и кавказского улара. Урочище окружено многочисленными реками, в том числе Малка и Кызыл-Кол, богатыми на минеральные и термальные источники. В урочище сооружены каменные ванны, наполняемые термальной водой. Вода из источников обладает уникальными целебными свойствами, а вечером проводится процедура с целебными газами. Джилы-Су — это натуральный санаторий с идеально чистым воздухом. Урочище привлекает любителей трекинга, альпинизма, маунтинбайка и дельтапланеризма. В окрестностях расположены впечатляющие водопады, включая водопад Султан, и панорамные виды на Эльбрус. В районе водопада Султан находится мемориальный камень первого восхождения на Эльбрус. Поднимаясь выше, можно обнаружить Серебряный источник и древние капища у подножия горы Сирх. Важная информация: