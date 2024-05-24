Предлагаю вам уникальное приключение — путешествие в Джилы-су, по одной из самых красивых дорог в Европе! Мы посетим целых три водопада, впечатляющий северный склон Эльбруса, а также скалы, похожие на
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что вас ожидает:
- Урочище Джилы-Су
- Три водопада
- Плато Шатджатмаз
Описание экскурсии
Сегодня мы отправимся в одно из самых красивых мест Кабардино-Балкарии в урочище Джилы Су Урочищем называют местность, которая резко отличается от окружающего ландшафта. Джилы-Су с кабардино-балкарского языка переводится как «теплая вода», оно говорит о том, что из-под земли бьют горячие источники целебной воды. Само урочище находится на северном склоне Эльбруса, именно от туда проходит самый популярный маршрут для восхождения на Эльбрус. Дорога в урочище занимает порядка 80 км. Время пролетит быстро, так как дорога туда признана одной из самых красивых в России. По пути мы пересечем три субъекта Российской Федерации — Ставропольский край, Карачаево-Черкесская республика, Кабардино-Балкарская республика. Нам повезло, в 2015 к урочищу проложили асфальт, раньше приходилось добирать по грунтовой дороге. Джилы-Су известно своим биоразнообразием Здесь обитают кавказский тур, медведь, кабан и редкий барс. Пернатые хищники включают беркута и кавказского улара. Урочище окружено многочисленными реками, в том числе Малка и Кызыл-Кол, богатыми на минеральные и термальные источники. В урочище сооружены каменные ванны, наполняемые термальной водой. Вода из источников обладает уникальными целебными свойствами, а вечером проводится процедура с целебными газами. Джилы-Су — это натуральный санаторий с идеально чистым воздухом. Урочище привлекает любителей трекинга, альпинизма, маунтинбайка и дельтапланеризма. В окрестностях расположены впечатляющие водопады, включая водопад Султан, и панорамные виды на Эльбрус. В районе водопада Султан находится мемориальный камень первого восхождения на Эльбрус. Поднимаясь выше, можно обнаружить Серебряный источник и древние капища у подножия горы Сирх. Важная информация:
- Мы едем в горы, надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
- Обязательно возьмите документы удостоверяющие личность.
Ежедневно в 07:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Урочище Джилы-Су
- Три водопада
- Плато Шатджатмаз
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер от вашего места проживания и обратно до вашего места проживания
Что не входит в цену
- Проход в парк Долина Нарзанов - 150 руб. с человека
- Экосбор - 100 руб. с человека
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Место вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Спасибо что выбрали нас
- Не менее чем за сутки гид свяжется с вами обсудить детали поездки
- Мы едем в горы, надевайте удобную обувь и одежду по погоде
- Обязательно возьмите документы удостоверяющие личность
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
24 мая 2024
Спасибо огромное за поездку!!! 😀 Гид Саша очень любезный, внимательный и мега позитивный человек! Всю дорогу рассказывал нам за местные достопримечательности, видно что очень любит свою работу. За знание истории и местных легенд ставлю 5+
А
Артём
9 мая 2024
Хочу поблагодарить гида Михаила за прекрасную поездку в Джилы Су! Он мастер своего дела, нет края и предала его эрудиции и любви к родному краю. Легенда о Кавказских гор заслуживает
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