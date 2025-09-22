Из Кисловодска в урочище Джилы-Су - к сердцу Кавказских гор
Путешествие на северный склон Эльбруса: водопады, скалы и целебные источники. Узнайте о культуре народов Кавказа и насладитесь природой
Не все решаются на поездку к северному склону Эльбруса, но это того стоит! На внедорожнике можно добраться до удивительных мест: парящие скалы, мощные водопады и поляна с сусликами. Гид расскажет о народах региона, их традициях и истории.
Это уникальная возможность увидеть природные скульптуры из лавы и насладиться целебными источниками Джилы-Су. Присоединяйтесь к группе и откройте для себя сердце Кавказских гор
Что можно увидеть
Плато Шаджатмаз
Скалы «Аватары»
Урочище Джилы-Су
Водопад Каракая-Су
Описание экскурсии
Плато Шаджатмаз — панорамный вид на Кавказский хребет и рассказы об астрономических наблюдениях на высоте более 2000 метров
Скалы «Аватары» — удивительные «парящие» скалы и связанные с ними легенды. Вы узнаете, как возникли эти образования
Урочище Джилы-Су — 14 целебных источников, водопады Эмир и Султан, а также скульптуры из застывшей лавы. Услышите о целебных свойствах тёплых источников и по желанию окунётесь в них
Водопад Каракая-Су — прогулка по поляне, где встречаются забавные суслики, коровы и ослики. Гид расскажет о формировании и особенностях водопада, а также о местных обитателях и их роли в экосистеме
Примерный тайминг
6:30–7:00 — сбор участников 7:30–8:00 — остановка на завтрак 9:00–9:30 — плато Шаджатмаз 12:00–13:00 — урочище Джилы-Су 15:00 — возвращение в Кисловодск
Организационные детали
Поездка проходит на внедорожниках или минивэне (можем поехать на нескольких машинах)
Дополнительные расходы: экологический сбор в Джилы-Су — 300 ₽, скалы-аватары — 50 ₽, питание (по желанию) — 600–700 ₽ с чел.
Не забудьте взять с собой паспорт и солнцезащитные очки
В поездке вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Осман — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 74 туристов
Мы команда гидов. Открываем то, что незаметно на первый взгляд. Главная задача: рассказать и показать вам Кавказ нашими глазами, чем мы и занимаемся уже более 10 лет.
Отзывы и рейтинг
К
Кристина
22 сен 2025
Решили попробовать съездить с гидом. Как сказал Резуан (наш гид): «Вам повезло, в первую очередь со мной, а дальше со всем остальным». Это оказалась правдой. Нам все очень понравилось. Нам все подробно рассказали, показали самые красивые места. Вкусно накормили. Дорога прошла Мега комфортно, с юмором, рассказами. Спасибо огромное Резуану за комфортную поездку, интересные истории и красивые места. 😊
Т
Татьяна
22 сен 2025
Добрый день! Съездили удачно. Водитель Алим, едет не спеша очень аккуратно. Особенно актуально, когда после ночного дождя на горные дороги выезжать. Сопровождает группу везде, предупреждает где опасно, предлагает сфотографировать. Останавливается часто, дает возможность фотографироваться, не торопит. Особо информации не дает. По дороге ну очень красивые пейзажи.
Людмила
18 авг 2025
Шикарная экскурсия, познавательная, интересная, Курман очень классный, все и обо всем рассказывал, показывал, мне очень помог на водопадах добраться до самой верхней точки, он заботливый и добрый человек, замечательный гид, замечательный водитель! Спасибо огромное за впечатления!
Л
Лариса
16 авг 2025
После экскурсии остались очень яркие незабываемые впечатления. Потрясающе красивая природа: водопады, горы и ущелья; милое общение с сусликами. Всем советую посетить экскурсию.
С
Самат
10 авг 2025
Отличный маршрут и организация! Всё было как написано. Маршрут насыщенный и интересный! Гид интересно и подробно все рассказал. Рекомендую!
Мария
1 авг 2025
Вернулись уставшие, но довольные! Красивые локации! Комфортабельный авто, небольшая группа. Адреналина хапнули), ребенок (12 лет) в восторге, от приключкнческого похода с рацией до кормления сусликов (еду брали с соьой пакет морковку и яблоки). Организаторы молодцы, так держать, процветания Вам! Ps.. Осман помимо гида и водителя, был еще и хорошим фотографом😍👍 и преподал пару мастер-классов😜