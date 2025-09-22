Не все решаются на поездку к северному склону Эльбруса, но это того стоит! На внедорожнике можно добраться до удивительных мест: парящие скалы, мощные водопады и поляна с сусликами. Гид расскажет о народах региона, их традициях и истории. Это уникальная возможность увидеть природные скульптуры из лавы и насладиться целебными источниками Джилы-Су. Присоединяйтесь к группе и откройте для себя сердце Кавказских гор

Описание экскурсии

Плато Шаджатмаз — панорамный вид на Кавказский хребет и рассказы об астрономических наблюдениях на высоте более 2000 метров

Скалы «Аватары» — удивительные «парящие» скалы и связанные с ними легенды. Вы узнаете, как возникли эти образования

Урочище Джилы-Су — 14 целебных источников, водопады Эмир и Султан, а также скульптуры из застывшей лавы. Услышите о целебных свойствах тёплых источников и по желанию окунётесь в них

Водопад Каракая-Су — прогулка по поляне, где встречаются забавные суслики, коровы и ослики. Гид расскажет о формировании и особенностях водопада, а также о местных обитателях и их роли в экосистеме

Примерный тайминг

6:30–7:00 — сбор участников

7:30–8:00 — остановка на завтрак

9:00–9:30 — плато Шаджатмаз

12:00–13:00 — урочище Джилы-Су

15:00 — возвращение в Кисловодск

Организационные детали