Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

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Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса

Проехать по одной из красивейших дорог Северного Кавказа и полюбоваться горами и водопадами

Алексей
Алексей – представитель из Кисловодска
Джилы-Су — феноменально живописное место.

Вы увидите Эльбрус, необычные скалы Аватары и долину реки Малка.

Раскроете происхождение причудливых каменных фигур в «городе замков», попробуете вкуснейшую минеральную воду и узнаете, как переводится с тюркского название урочища.

А также услышите интересные факты о загадочной Кабардино-Балкарии.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса

Что вас ожидает

Долина Нарзанов, древнее городище и скалы Аватары
Вы продегустируете несколько видов настоящей минеральной воды в долине Нарзанов. Рассмотрите с разных панорамных точек все красоты Кавказского хребта, раскроете секрет названия Эльбруса и узнаете, почему он издревле притягивал к себе людей. Кроме того, увидите скалы Аватары, руины древнего городища и красивейшую долину реки Малка.

Термальные источники, водопады и «город 🏙️ замков»
В урочище Джилы-Су вы подышите чистым горным ⛰️ воздухом, искупаетесь в термальном источнике на высоте 2400 метров над уровнем моря 🌊 и по желанию попробуете региональную кухню 🥧. Оцените три величественных водопада и «город 🏙️ замков», образованный в результате многолетнего выветривания.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: экосбор в Джилы-Су и в долине Нарзанов — 50 рублей с человека
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Здравствуйте! Зовут меня Алексей. Я родился и живу в Кисловодске, очень люблю свой край. Гидом работаю 12 лет. Приезжайте — я покажу вам самые красивые места Северного Кавказа.
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