Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

Что вас ожидает

Долина Нарзанов, древнее городище и скалы Аватары

Вы продегустируете несколько видов настоящей минеральной воды в долине Нарзанов. Рассмотрите с разных панорамных точек все красоты Кавказского хребта, раскроете секрет названия Эльбруса и узнаете, почему он издревле притягивал к себе людей. Кроме того, увидите скалы Аватары, руины древнего городища и красивейшую долину реки Малка.

Термальные источники, водопады и «город 🏙️ замков»

В урочище Джилы-Су вы подышите чистым горным ⛰️ воздухом, искупаетесь в термальном источнике на высоте 2400 метров над уровнем моря 🌊 и по желанию попробуете региональную кухню 🥧. Оцените три величественных водопада и «город 🏙️ замков», образованный в результате многолетнего выветривания.

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