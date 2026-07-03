Описание экскурсии
Однодневный джип - тур в урочище Джилы-Су.
Выезд из Кисловодска в 07.00 +-
Джип - тур на Джилы -Су проходит по одной из самой живописной дороге Северного Кавказа. И считается одной из самых красивых дорог России.
Во время джип - тура в урочище Джилы -Су вы увидите:
Плато Шаджатмаз- расположено оно на высоте около 2000 м. Отсюда открываются панорамные виды на весь регион Кмв, Большой Кавказский хребет и Эльбрус. Сооружения с белыми куполами на горе по другую сторону дороги — Кавказская горная обсерватория Гаиш Мгу.
Обзорная смотровая 360 - сказочные каменные пирамиды сделанные местными туристами, добавляют атмосферы этому потрясающему месту.
Скалы Аватары - необычное место, аналогов которому сложно найти даже среди природного многообразия Кавказа. Высота 2080 м. Позже название скал Аватары получило в честь фильма Джеймс Кэмерон -Аватар. Эффект парящих гор в облаках.
Фотолокация на асфальте с видом на Эльбрус.
Урочище Джилы -Су:
Покормите смешных сусликов
Посетите три водопада (Султан, Каракая -Су, Кызыл -Су). При желании примете нарзанную ванну.
— Экосбор в Джилы -Су — 50,200,100,100 рублей с человека.
Остановки в местных кафе, где попробуете кавказские блюда.
Экскурсия проходит на подготовленных автомобилях с повышенной проходимостью в мини группе 4-6 человек.
Возвращение Кисловодск в 15.00+-
Стоимость с других городов Кмв уточнять у менеджера.
- По дороге вас ждут удивительные красоты, где километр за километром раскрывается что-то новое и захватывающее. Это не просто путешествие, это погружение в мир приключений и открытий, где границы расширяются, а горизонты смещаются.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер По Всему Маршруту
- Сопровождение Гида
Что не входит в цену
- Питание
- Сувениры
О чём нужно знать до поездки
С собой берем:
—Теплую удобную одежду по сезону
— Удобную обувь
Головной убор
Солнцезащитные очки и средства
— Дождевик (погода в горах переменчива)
Паспорт
Воду и перекус по желанию