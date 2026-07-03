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Описание экскурсии

Однодневный джип - тур в урочище Джилы-Су.

Выезд из Кисловодска в 07.00 +-

Джип - тур на Джилы -Су проходит по одной из самой живописной дороге Северного Кавказа. И считается одной из самых красивых дорог России.

Во время джип - тура в урочище Джилы -Су вы увидите:

Плато Шаджатмаз- расположено оно на высоте около 2000 м. Отсюда открываются панорамные виды на весь регион Кмв, Большой Кавказский хребет и Эльбрус. Сооружения с белыми куполами на горе по другую сторону дороги — Кавказская горная обсерватория Гаиш Мгу.

Обзорная смотровая 360 - сказочные каменные пирамиды сделанные местными туристами, добавляют атмосферы этому потрясающему месту.

Скалы Аватары - необычное место, аналогов которому сложно найти даже среди природного многообразия Кавказа. Высота 2080 м. Позже название скал Аватары получило в честь фильма Джеймс Кэмерон -Аватар. Эффект парящих гор в облаках.

Фотолокация на асфальте с видом на Эльбрус.

Урочище Джилы -Су:

Покормите смешных сусликов

Посетите три водопада (Султан, Каракая -Су, Кызыл -Су). При желании примете нарзанную ванну.

— Экосбор в Джилы -Су — 50,200,100,100 рублей с человека.

Остановки в местных кафе, где попробуете кавказские блюда.

Экскурсия проходит на подготовленных автомобилях с повышенной проходимостью в мини группе 4-6 человек.

Возвращение Кисловодск в 15.00+-

Стоимость с других городов Кмв уточнять у менеджера.