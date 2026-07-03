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Джилы-Су: сила Кавказа в каждой частичке горного воздуха

Джип-тур проходит по одной из самых живописных дорог Северного Кавказа
Джилы-Су: сила Кавказа в каждой частичке горного воздухаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Джилы-Су: сила Кавказа в каждой частичке горного воздухаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Джилы-Су: сила Кавказа в каждой частичке горного воздухаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание экскурсии

Однодневный джип - тур в урочище Джилы-Су.

Выезд из Кисловодска в 07.00 +-

Джип - тур на Джилы -Су проходит по одной из самой живописной дороге Северного Кавказа. И считается одной из самых красивых дорог России.

Во время джип - тура в урочище Джилы -Су вы увидите:

Плато Шаджатмаз- расположено оно на высоте около 2000 м. Отсюда открываются панорамные виды на весь регион Кмв, Большой Кавказский хребет и Эльбрус. Сооружения с белыми куполами на горе по другую сторону дороги — Кавказская горная обсерватория Гаиш Мгу.

Обзорная смотровая 360 - сказочные каменные пирамиды сделанные местными туристами, добавляют атмосферы этому потрясающему месту.

Скалы Аватары - необычное место, аналогов которому сложно найти даже среди природного многообразия Кавказа. Высота 2080 м. Позже название скал Аватары получило в честь фильма Джеймс Кэмерон -Аватар. Эффект парящих гор в облаках.

Фотолокация на асфальте с видом на Эльбрус.

Урочище Джилы -Су:

Покормите смешных сусликов

Посетите три водопада (Султан, Каракая -Су, Кызыл -Су). При желании примете нарзанную ванну.

— Экосбор в Джилы -Су — 50,200,100,100 рублей с человека.

Остановки в местных кафе, где попробуете кавказские блюда.

Экскурсия проходит на подготовленных автомобилях с повышенной проходимостью в мини группе 4-6 человек.

Возвращение Кисловодск в 15.00+-

Стоимость с других городов Кмв уточнять у менеджера.

  • По дороге вас ждут удивительные красоты, где километр за километром раскрывается что-то новое и захватывающее. Это не просто путешествие, это погружение в мир приключений и открытий, где границы расширяются, а горизонты смещаются.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер По Всему Маршруту
  • Сопровождение Гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Сувениры
О чём нужно знать до поездки

С собой берем:

—Теплую удобную одежду по сезону

— Удобную обувь

  • Головной убор

  • Солнцезащитные очки и средства

— Дождевик (погода в горах переменчива)

  • Паспорт

  • Воду и перекус по желанию

Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ольга
Ольга — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Добрый день путешественники! Меня зовут Ольга, я представитель команды гидов. Более 7 лет мы проводим экскурсии по самым лучшим местам Северного Кавказа. Организуем активные джип-туры на подготовленных внедорожниках и минивэнах в мини группе 4–7 человек. Наши живописные места славятся красотой величественных гор, озёр, водопадов и каньонов. Мы поможем вам познать наш край и, конечно же, влюбиться в него.

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