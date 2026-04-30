Джилы-Су: путешествие из Кисловодска в мини-группе

Провести день в окружении фантастических горных пейзажей и узнать о Кавказе самое интересное
Джилы-Су — уголок первозданной природы рядом с северным склоном Эльбруса.

Вы услышите, как образовалось это удивительное место, и увидите его главные достопримечательности: скалы Аватары, минеральные источники и «бандитские шпили». Оцените три горных водопада, попробуете карачаевскую кухню и раскроете, где течет «глазной нарзан».
12 отзывов
Джилы-Су: путешествие из Кисловодска в мини-группе
Джилы-Су: путешествие из Кисловодска в мини-группе
Джилы-Су: путешествие из Кисловодска в мини-группе

Описание экскурсии

Горы, ущелья и водопады

Мы проедем по одной из самых красивых дорог страны и остановимся на живописных смотровых площадках, чтобы рассмотреть с разных ракурсов красавец Эльбрус. А также заглянем в таинственные ущелья и полюбуемся тремя великолепными водопадами: Эмир, Султан и Каракая-Су. По пути я не дам вам заскучать и расскажу занимательные факты о традициях, культуре и менталитете горных жителей Кавказа.

Знаменитое урочище Джилы-Су

Джилы-Су недаром переводится как «теплая вода» — здесь повсюду бьют нарзанные и радоновые источники, подогретые недрами Эльбруса. Вы узнаете, от каких болезней они помогают, и отдохнете в искусственном каменном бассейне с пузырящейся минеральной водой. Кроме того, продегустируете несколько видов нарзана и впечатлитесь видом на величественные скалы Аватары.

Организационные детали

  • Программа подойдёт людям с любой физической подготовкой
  • Вы поедете на комфортабельном внедорожнике с гидом-водителем
  • По согласованию за доплату можем заехать на Поляны Эммануэля (с середины июня по октябрь)

Дополнительные расходы

  • Входной билет в национальный парк — 200 ₽ за чел.
  • Входной билет на смотровую скал Аватаров — 150 ₽ за чел.
  • Экосбор в Джилы-Су — 100 ₽ за чел.
  • Водопад Каракая-су — 100 ₽ за чел.
  • «Долина нарзанов» — 500 ₽ (заезд по согласованию с группой)

ежедневно в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шаво
Шаво — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 1023 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Шаво, я родился и вырос в Кисловодске. Вместе с другими гидами из моей команды с радостью покажем вам наш замечательный край и поддержим разговор на любую тему.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Анна
Ездили на экскурсию 29.04 2026. Экскурсию организована отлично, рекомендую всем!
Воидителем-экскурсоводом был Антон, который много и интересно рассказывал и останавливал автомобиль в прекрасных локациях для осмотра красоты гор и фотографирования. Осмотрели замечательные виды и 2 водопада, покормили сусликов и напились нарзана из источника на Джилы-су.
Ездили на экскурсию 29.04 2026. Экскурсию организована отлично, рекомендую всем!Ездили на экскурсию 29.04 2026. Экскурсию организована отлично, рекомендую всем!Ездили на экскурсию 29.04 2026. Экскурсию организована отлично, рекомендую всем!Ездили на экскурсию 29.04 2026. Экскурсию организована отлично, рекомендую всем!
Ирина
Сегодня была замечательная экскурсия в Джилы-су. Повезло со всем: с погодой, с водителем-гидом, с компанией. Шикарные виды, мастерский уровень вождения нашего гида-водителя Антона, сделали этот день незабываемым. Спасибо организаторам, спасибо Антону за прекрасный день и, отдельное спасибо за фото 👍
Сегодня была замечательная экскурсия в Джилы-су. Повезло со всем: с погодой, с водителем-гидом, с компанией. ШикарныеСегодня была замечательная экскурсия в Джилы-су. Повезло со всем: с погодой, с водителем-гидом, с компанией. ШикарныеСегодня была замечательная экскурсия в Джилы-су. Повезло со всем: с погодой, с водителем-гидом, с компанией. ШикарныеСегодня была замечательная экскурсия в Джилы-су. Повезло со всем: с погодой, с водителем-гидом, с компанией. ШикарныеСегодня была замечательная экскурсия в Джилы-су. Повезло со всем: с погодой, с водителем-гидом, с компанией. ШикарныеСегодня была замечательная экскурсия в Джилы-су. Повезло со всем: с погодой, с водителем-гидом, с компанией. ШикарныеСегодня была замечательная экскурсия в Джилы-су. Повезло со всем: с погодой, с водителем-гидом, с компанией. ШикарныеСегодня была замечательная экскурсия в Джилы-су. Повезло со всем: с погодой, с водителем-гидом, с компанией. ШикарныеСегодня была замечательная экскурсия в Джилы-су. Повезло со всем: с погодой, с водителем-гидом, с компанией. ШикарныеСегодня была замечательная экскурсия в Джилы-су. Повезло со всем: с погодой, с водителем-гидом, с компанией. Шикарные
М
Отличная экскурсия! Только положительные эмоции. Гид Михаил настолько интересно рассказывал исторю каждой локации, местные обычаи, легенды и истории местного народа. Всем советуем поехать в путешествие в направлении Джил-Су
Отличная экскурсия! Только положительные эмоции. Гид Михаил настолько интересно рассказывал исторю каждой локации, местные обычаи, легендыОтличная экскурсия! Только положительные эмоции. Гид Михаил настолько интересно рассказывал исторю каждой локации, местные обычаи, легендыОтличная экскурсия! Только положительные эмоции. Гид Михаил настолько интересно рассказывал исторю каждой локации, местные обычаи, легендыОтличная экскурсия! Только положительные эмоции. Гид Михаил настолько интересно рассказывал исторю каждой локации, местные обычаи, легендыОтличная экскурсия! Только положительные эмоции. Гид Михаил настолько интересно рассказывал исторю каждой локации, местные обычаи, легенды
К
Ездили на экскурсию 22 апреля, остались под большим впечатлением! Спасибо огромное нашему гиду-водителю Резуану! По дороге интересно рассказал про особенности жизни местного населения, правильно распланировал время, чтобы мы все успели
посмотреть, т. к. погода обещала испортиться, а так же помог сделать красивые фото и видео на память. После же отвез нас вкусно поесть. Дорога туда и обратно была комфортной и веселой, несмотря на меняющуюся погоду. Резуан хороший водитель, было не страшно ехать по серпантину, чего я очень боялась, в первый раз в жизни ехала по такой дороге, не знала чего ожидать. Машина была Land Rover комфортабельная, просторная, 6 человек вместились без проблем, всем было удобно. Компания тоже у нас собралась хорошая, вообщем повезло 😀
Виды это отдельное удовольствие! Горы, водопады, скалы. Чистейший восторг! Эльбрус увидели, хоть и вершины свои он нам не показал 😄Спасибо ещё раз организатору поездки и нашему гиду! Однозначно рекомендую 👍🏻

Ездили на экскурсию 22 апреля, остались под большим впечатлением! Спасибо огромное нашему гиду-водителю Резуану! По дорогеЕздили на экскурсию 22 апреля, остались под большим впечатлением! Спасибо огромное нашему гиду-водителю Резуану! По дорогеЕздили на экскурсию 22 апреля, остались под большим впечатлением! Спасибо огромное нашему гиду-водителю Резуану! По дороге
М
Замечательная экскурсия, всё очень понравилось! Великолепные виды и локации! Отдельное спасибо Михаилу за интересный рассказ и безопасную езду!!!
Замечательная экскурсия, всё очень понравилось! Великолепные виды и локации! Отдельное спасибо Михаилу за интересный рассказ и безопасную езду!!!
Юлия
Экскурсия очень понравилась. Гид Михаил встретил нас в назначенное время возле отеля, машина чистая, комфортная. Рассказывал весело и очень интересно и помог сделать бомбовские фоточки))) Однозначно советую и экскурсию и экскурсовода👍🏻👍🏻👍🏻
Экскурсия очень понравилась. Гид Михаил встретил нас в назначенное время возле отеля, машина чистая, комфортная. РассказывалЭкскурсия очень понравилась. Гид Михаил встретил нас в назначенное время возле отеля, машина чистая, комфортная. РассказывалЭкскурсия очень понравилась. Гид Михаил встретил нас в назначенное время возле отеля, машина чистая, комфортная. РассказывалЭкскурсия очень понравилась. Гид Михаил встретил нас в назначенное время возле отеля, машина чистая, комфортная. РассказывалЭкскурсия очень понравилась. Гид Михаил встретил нас в назначенное время возле отеля, машина чистая, комфортная. Рассказывал
Светлана
Экскурсия очень понравилась. У нашей мини группы был молодой гид Сандро. Машину водит, как бог. С теплотой рассказывает о своём крае. Глубоко погружён в тему. Живой ум, интуитивно чувствует людей,
интеллигентный человек с хорошим чувством юмора. Дорога была не близкой с извилистым серпантином, но благодаря нашему гиду, время пролетело незаметно. Незабываемые пейзажи и чистейшийгорный воздух. Маршрут довольно сложный, но наше путешествие проходило с небольшими остановкаии, которые давали участникам группы необходимую передышку. Однозначно рекомендую съездить и увидеть всё своими глазами.

Экскурсия очень понравилась. У нашей мини группы был молодой гид Сандро. Машину водит, как бог. СЭкскурсия очень понравилась. У нашей мини группы был молодой гид Сандро. Машину водит, как бог. СЭкскурсия очень понравилась. У нашей мини группы был молодой гид Сандро. Машину водит, как бог. СЭкскурсия очень понравилась. У нашей мини группы был молодой гид Сандро. Машину водит, как бог. СЭкскурсия очень понравилась. У нашей мини группы был молодой гид Сандро. Машину водит, как бог. СЭкскурсия очень понравилась. У нашей мини группы был молодой гид Сандро. Машину водит, как бог. СЭкскурсия очень понравилась. У нашей мини группы был молодой гид Сандро. Машину водит, как бог. СЭкскурсия очень понравилась. У нашей мини группы был молодой гид Сандро. Машину водит, как бог. СЭкскурсия очень понравилась. У нашей мини группы был молодой гид Сандро. Машину водит, как бог. С
М
Очень понравилась поездка. Сандро (гид-водитель) интересно рассказывал о местности, народностях, обычаях Кавказа. Виды по маршруту просто крышесносные. Водопады, горы, Эльбрус, всё было отлично, спасибо!
Очень понравилась поездка. Сандро (гид-водитель) интересно рассказывал о местности, народностях, обычаях Кавказа. Виды по маршруту простоОчень понравилась поездка. Сандро (гид-водитель) интересно рассказывал о местности, народностях, обычаях Кавказа. Виды по маршруту простоОчень понравилась поездка. Сандро (гид-водитель) интересно рассказывал о местности, народностях, обычаях Кавказа. Виды по маршруту простоОчень понравилась поездка. Сандро (гид-водитель) интересно рассказывал о местности, народностях, обычаях Кавказа. Виды по маршруту простоОчень понравилась поездка. Сандро (гид-водитель) интересно рассказывал о местности, народностях, обычаях Кавказа. Виды по маршруту простоОчень понравилась поездка. Сандро (гид-водитель) интересно рассказывал о местности, народностях, обычаях Кавказа. Виды по маршруту просто
Б
Поездка в Джилы Су не обманула наших ожиданий: великолепные виды, позволяющие позволяющие насладиться величием и красотой природы. В очередной раз убедились: лучший Мастер -природа. Советуем всем побывать там хоть раз.
Отдельное спасибо нашему экскурсоводу. Точно в назначенное время нас забрали от места проживания(туда же и вернули после экскурсии). По дороге остановились для в самых интересных местах, нигде нас не торопили, деликатно указали на что следует обратить особое внимание. С юмором, без официоза гид знакомил нас с историей края. Советуем воспользоваться услугами Шаво.

Ксюша
Дорога до Джил-Су — любовь с первого взгляда! Всю дорогу мы просто не могли оторваться от окон, такие виды открываются! Несмотря на классический серпантин, дорога оказалась на удивление легкой и
комфортной.

Огромное спасибо нашему гиду Шаво за идеальную организацию: остановки делали именно там, где самые красивые локации, отдельный плюс - ранний выезд: мы все успели посмотреть неспеша, без суеты и без толп туристов. Было ощущение, что эта красота только для нас.

Очень рекомендуем! А мы уже строим планы вернуться летом, чтобы пройти тропой Эммануэля. Хочется влюбиться в это место окончательно и бесповоротно. Спасибо за сказочный день!

Мария
очень приятные впечатления! при выборе задавала аопросы, Шаво отвечал сразу, мило побеседовали и даже с сусликами пообещал договорится))) Кстати, суслики вышли и даже были очень доброжелательны!)
наш экскурсовод был - Сандрик!
Приятный молодой человек, очень вежливый и заботливый! каждый раз подавал мне руку, как я выходила или садилась в машину! Интересовался как мы себя чувствуем. Места потрясающие, водопады очень красивые! Сандрик, много рассказывал про Кисловодск, история народов и края, были и легенды, очень красивые! если думаете, ехать или нет, то не сомневайтесь! Обязательно путешествуйте и наслаждайтесь красотами)

О
С кем бы вы не поехали, виды гор одинаковые. Но аккуратный водитель, замечательный гид попадется не всегда. Нам повезло. На обратном пути нашей попутчице стало плохо, Шаво отвёз в больницу. Не оставил в нештатной ситуации. Шаво, спасибо за экскурсию!

