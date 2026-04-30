Джилы-Су — уголок первозданной природы рядом с северным склоном Эльбруса.
Вы услышите, как образовалось это удивительное место, и увидите его главные достопримечательности: скалы Аватары, минеральные источники и «бандитские шпили». Оцените три горных водопада, попробуете карачаевскую кухню и раскроете, где течет «глазной нарзан».
Описание экскурсии
Горы, ущелья и водопады
Мы проедем по одной из самых красивых дорог страны и остановимся на живописных смотровых площадках, чтобы рассмотреть с разных ракурсов красавец Эльбрус. А также заглянем в таинственные ущелья и полюбуемся тремя великолепными водопадами: Эмир, Султан и Каракая-Су. По пути я не дам вам заскучать и расскажу занимательные факты о традициях, культуре и менталитете горных жителей Кавказа.
Знаменитое урочище Джилы-Су
Джилы-Су недаром переводится как «теплая вода» — здесь повсюду бьют нарзанные и радоновые источники, подогретые недрами Эльбруса. Вы узнаете, от каких болезней они помогают, и отдохнете в искусственном каменном бассейне с пузырящейся минеральной водой. Кроме того, продегустируете несколько видов нарзана и впечатлитесь видом на величественные скалы Аватары.
Организационные детали
- Программа подойдёт людям с любой физической подготовкой
- Вы поедете на комфортабельном внедорожнике с гидом-водителем
- По согласованию за доплату можем заехать на Поляны Эммануэля (с середины июня по октябрь)
Дополнительные расходы
- Входной билет в национальный парк — 200 ₽ за чел.
- Входной билет на смотровую скал Аватаров — 150 ₽ за чел.
- Экосбор в Джилы-Су — 100 ₽ за чел.
- Водопад Каракая-су — 100 ₽ за чел.
- «Долина нарзанов» — 500 ₽ (заезд по согласованию с группой)
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шаво — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 1023 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Шаво, я родился и вырос в Кисловодске. Вместе с другими гидами из моей команды с радостью покажем вам наш замечательный край и поддержим разговор на любую тему.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ездили на экскурсию 29.04 2026. Экскурсию организована отлично, рекомендую всем!
Воидителем-экскурсоводом был Антон, который много и интересно рассказывал и останавливал автомобиль в прекрасных локациях для осмотра красоты гор и фотографирования. Осмотрели замечательные виды и 2 водопада, покормили сусликов и напились нарзана из источника на Джилы-су.
Сегодня была замечательная экскурсия в Джилы-су. Повезло со всем: с погодой, с водителем-гидом, с компанией. Шикарные виды, мастерский уровень вождения нашего гида-водителя Антона, сделали этот день незабываемым. Спасибо организаторам, спасибо Антону за прекрасный день и, отдельное спасибо за фото 👍
М
Отличная экскурсия! Только положительные эмоции. Гид Михаил настолько интересно рассказывал исторю каждой локации, местные обычаи, легенды и истории местного народа. Всем советуем поехать в путешествие в направлении Джил-Су
К
Ездили на экскурсию 22 апреля, остались под большим впечатлением! Спасибо огромное нашему гиду-водителю Резуану! По дороге интересно рассказал про особенности жизни местного населения, правильно распланировал время, чтобы мы все успели
М
Замечательная экскурсия, всё очень понравилось! Великолепные виды и локации! Отдельное спасибо Михаилу за интересный рассказ и безопасную езду!!!
Экскурсия очень понравилась. Гид Михаил встретил нас в назначенное время возле отеля, машина чистая, комфортная. Рассказывал весело и очень интересно и помог сделать бомбовские фоточки))) Однозначно советую и экскурсию и экскурсовода👍🏻👍🏻👍🏻
Экскурсия очень понравилась. У нашей мини группы был молодой гид Сандро. Машину водит, как бог. С теплотой рассказывает о своём крае. Глубоко погружён в тему. Живой ум, интуитивно чувствует людей,
М
Очень понравилась поездка. Сандро (гид-водитель) интересно рассказывал о местности, народностях, обычаях Кавказа. Виды по маршруту просто крышесносные. Водопады, горы, Эльбрус, всё было отлично, спасибо!
Б
Поездка в Джилы Су не обманула наших ожиданий: великолепные виды, позволяющие позволяющие насладиться величием и красотой природы. В очередной раз убедились: лучший Мастер -природа. Советуем всем побывать там хоть раз.
Дорога до Джил-Су — любовь с первого взгляда! Всю дорогу мы просто не могли оторваться от окон, такие виды открываются! Несмотря на классический серпантин, дорога оказалась на удивление легкой и
очень приятные впечатления! при выборе задавала аопросы, Шаво отвечал сразу, мило побеседовали и даже с сусликами пообещал договорится))) Кстати, суслики вышли и даже были очень доброжелательны!)
наш экскурсовод был - Сандрик!
О
С кем бы вы не поехали, виды гор одинаковые. Но аккуратный водитель, замечательный гид попадется не всегда. Нам повезло. На обратном пути нашей попутчице стало плохо, Шаво отвёз в больницу. Не оставил в нештатной ситуации. Шаво, спасибо за экскурсию!
-
