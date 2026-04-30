Джилы-Су — уголок первозданной природы рядом с северным склоном Эльбруса. Вы услышите, как образовалось это удивительное место, и увидите его главные достопримечательности: скалы Аватары, минеральные источники и «бандитские шпили». Оцените три горных водопада, попробуете карачаевскую кухню и раскроете, где течет «глазной нарзан».

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Горы, ущелья и водопады

Мы проедем по одной из самых красивых дорог страны и остановимся на живописных смотровых площадках, чтобы рассмотреть с разных ракурсов красавец Эльбрус. А также заглянем в таинственные ущелья и полюбуемся тремя великолепными водопадами: Эмир, Султан и Каракая-Су. По пути я не дам вам заскучать и расскажу занимательные факты о традициях, культуре и менталитете горных жителей Кавказа.

Знаменитое урочище Джилы-Су

Джилы-Су недаром переводится как «теплая вода» — здесь повсюду бьют нарзанные и радоновые источники, подогретые недрами Эльбруса. Вы узнаете, от каких болезней они помогают, и отдохнете в искусственном каменном бассейне с пузырящейся минеральной водой. Кроме того, продегустируете несколько видов нарзана и впечатлитесь видом на величественные скалы Аватары.

Организационные детали

Программа подойдёт людям с любой физической подготовкой

Вы поедете на комфортабельном внедорожнике с гидом-водителем

По согласованию за доплату можем заехать на Поляны Эммануэля (с середины июня по октябрь)

Дополнительные расходы