В окрестностях Кисловодска есть много чудес природы, и я предлагаю посетить одно из них — Долину Нарзанов, в которой находится более 20 минеральных источников.
Вы сможете пройтись по экотропе, оценить красоту первозданной природы и увидеть горные вершины, а чистейший воздух наполнит вас энергией.
Вы сможете пройтись по экотропе, оценить красоту первозданной природы и увидеть горные вершины, а чистейший воздух наполнит вас энергией.
Ближайшие даты:
19
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21
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Плато Шаджатмаз
- Водопад Шаджатмаз
- Долина Нарзанов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетПредлагаю совершить увлекательную поездку в экопарк «Долина Нарзанов». Этот круглогодичный бальнеологический курорт расположен в урочище Лахран на оптимально полезной высоте 1300 метров. На территории экопарка органично расположены более 20 минеральных нарзанных источников, а также источник с серебряной водой. В глубине живописного парка проложена экотропа — по пешеходным мостам, пересекающим реку Хасаут, с видами на красоту первозданной природы.
Также мы отправимся на плато Шаджатмаз, откуда в хорошую погоду открывается головокружительная панорама на Эльбрус и Кавказский хребет. Здесь можно получить мощный заряд энергии! Вы увидите ниспадающий со скал водопад Шаджатмаз, расположенный на одноименной реке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Сопровождение
- Транспорт
- Что не входит
- Экологический сбор — 150 руб.
- Питание
- Место начала и завершения?
- Курортный бул. , 8
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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