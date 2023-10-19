Экопарк «Долина Нарзанов»

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В окрестностях Кисловодска есть много чудес природы, и я предлагаю посетить одно из них — Долину Нарзанов, в которой находится более 20 минеральных источников.

Вы сможете пройтись по экотропе, оценить красоту первозданной природы и увидеть горные вершины, а чистейший воздух наполнит вас энергией.
Экопарк «Долина Нарзанов»
Экопарк «Долина Нарзанов»
Экопарк «Долина Нарзанов»
Экопарк «Долина Нарзанов»
Экопарк «Долина Нарзанов»
Экопарк «Долина Нарзанов»
Ближайшие даты:
19
окт
21
окт
22
окт
23
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окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Плато Шаджатмаз
  • Водопад Шаджатмаз
  • Долина Нарзанов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетПредлагаю совершить увлекательную поездку в экопарк «Долина Нарзанов». Этот круглогодичный бальнеологический курорт расположен в урочище Лахран на оптимально полезной высоте 1300 метров. На территории экопарка органично расположены более 20 минеральных нарзанных источников, а также источник с серебряной водой. В глубине живописного парка проложена экотропа — по пешеходным мостам, пересекающим реку Хасаут, с видами на красоту первозданной природы.
Также мы отправимся на плато Шаджатмаз, откуда в хорошую погоду открывается головокружительная панорама на Эльбрус и Кавказский хребет. Здесь можно получить мощный заряд энергии! Вы увидите ниспадающий со скал водопад Шаджатмаз, расположенный на одноименной реке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Сопровождение
  • Транспорт
Что не входит
  • Экологический сбор — 150 руб.
  • Питание
Место начала и завершения?
Курортный бул. , 8
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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