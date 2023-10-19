Что вас ждетПредлагаю совершить увлекательную поездку в экопарк «Долина Нарзанов». Этот круглогодичный бальнеологический курорт расположен в урочище Лахран на оптимально полезной высоте 1300 метров. На территории экопарка органично расположены более 20 минеральных нарзанных источников, а также источник с серебряной водой. В глубине живописного парка проложена экотропа — по пешеходным мостам, пересекающим реку Хасаут, с видами на красоту первозданной природы.

Также мы отправимся на плато Шаджатмаз, откуда в хорошую погоду открывается головокружительная панорама на Эльбрус и Кавказский хребет. Здесь можно получить мощный заряд энергии! Вы увидите ниспадающий со скал водопад Шаджатмаз, расположенный на одноименной реке.