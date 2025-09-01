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Групповая поездка в экопарк «Долина нарзанов»

По красивейшей дороге в Приэльбрусье - к природному «ансамблю» целебных источников
Говорят, что секрет долголетия горцев скрывается в «напитке богов» — горном нарзане. В группе до 10 человек вы посетите экопарк, где можно попробовать 20 видов целебной воды. Чистейший воздух гор наполнит вас силами. Прогулка по живописному урочищу подарит виды на величественный Эльбрус. А гид-водитель покажет удобные обзорные площадки и секретные локации по пути.
4.9
13 отзывов
Групповая поездка в экопарк «Долина нарзанов»
Групповая поездка в экопарк «Долина нарзанов»
Групповая поездка в экопарк «Долина нарзанов»

Описание экскурсии

«Богатырская» вода

Кисловодск известен как один из лучших бальнеологических курортов благодаря своим минеральным источникам — нарзанам. «Водяные здравницы» есть и в черте города, но лучше всего отправиться в природный парк в ущелье реки Хасаут. Там на небольшой площади находятся 20 минеральных источников. В качестве бонуса — восхитительные пейзажи, прогулочные маршруты по горам и развитая инфраструктура для отдыха всей семьёй. Здесь можно:

  • прогуляться по экотропе длиной 2300 м и 7 мостам через реку Хасаут,
  • искупаться в нарзанных ваннах,
  • перекусить в кафе с национальной кухней,
  • прокатиться по всесезонной трассе на тюбингах.

В поездке вас будет сопровождать опытный гид-водитель. С ним вы легко преодолеете извилистый серпантин на пути к парку «Долина нарзанов». Узнаете легенду о происхождении названия целебных вод и его связи с великанами. Увидите заброшенный замок неизвестного владельца и горные водопады.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов-водителей нашего агентства
  • Дополнительно оплачивается входной билет в парк + экосбор: 500 ₽ за чел.

ежедневно в 14:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Колоннады в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 12 часов
Провели экскурсии для 1875 туристов
В нашей команде — только профессиональные гиды с большим опытом. Транспорт — комфортный и надёжный. С радостью покажем вам все красоты Кавказа!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
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1
Н
Спасибо,все очень понравилось,Виталик гид отдельное спасибо,очень интересно провел эскурсию. Процветания Вам и успехов.
Спасибо,все очень понравилось,Виталик гид отдельное спасибо,очень интересно провел эскурсию. Процветания Вам и успехов.
Спасибо,все очень понравилось,Виталик гид отдельное спасибо,очень интересно провел эскурсию. Процветания Вам и успехов.
Спасибо,все очень понравилось,Виталик гид отдельное спасибо,очень интересно провел эскурсию. Процветания Вам и успехов.
Спасибо,все очень понравилось,Виталик гид отдельное спасибо,очень интересно провел эскурсию. Процветания Вам и успехов.
Спасибо,все очень понравилось,Виталик гид отдельное спасибо,очень интересно провел эскурсию. Процветания Вам и успехов.
Спасибо,все очень понравилось,Виталик гид отдельное спасибо,очень интересно провел эскурсию. Процветания Вам и успехов.
Спасибо,все очень понравилось,Виталик гид отдельное спасибо,очень интересно провел эскурсию. Процветания Вам и успехов.
Спасибо,все очень понравилось,Виталик гид отдельное спасибо,очень интересно провел эскурсию. Процветания Вам и успехов.+1
Спасибо,все очень понравилось,Виталик гид отдельное спасибо,очень интересно провел эскурсию. Процветания Вам и успехов.
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Дарья
Интересная и красивая экскурсия. Хорошая организация. Спасибо большое водителю - Виталию за аккуратное вождение.
Интересная и красивая экскурсия. Хорошая организация. Спасибо большое водителю - Виталию за аккуратное вождение.
Интересная и красивая экскурсия. Хорошая организация. Спасибо большое водителю - Виталию за аккуратное вождение.
Интересная и красивая экскурсия. Хорошая организация. Спасибо большое водителю - Виталию за аккуратное вождение.
Интересная и красивая экскурсия. Хорошая организация. Спасибо большое водителю - Виталию за аккуратное вождение.
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Наталья
Отличная поездка, было интересно, делали остановки, много фотографий привезли. Сам экопарк чудесный, побольше бы времени там!
Отличная поездка, было интересно, делали остановки, много фотографий привезли. Сам экопарк чудесный, побольше бы времени там!
Отличная поездка, было интересно, делали остановки, много фотографий привезли. Сам экопарк чудесный, побольше бы времени там!
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И
По дороге в долину нарзанов было 3 остановки с красивыми видами для фото. В долине пробыли 1.5 часа. Можно попить нарзан из источников, искупаться в ванне, перекусить, купить сувениры
По дороге в долину нарзанов было 3 остановки с красивыми видами для фото. В долине пробыли
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Наталья
!
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В
Остался доволен экскурсией, Это прекрасное место для прогулок на природе и отдыха от городской суеты. Парк очень ухоженный, с естественной природой и чистым свежим воздухом. В выходные дни здесь собирается
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много людей, которые отдыхают. Можно взять в аренду домик или беседку, приготовить шашлыки или просто провести вечер в компании друзей и близких. Терренкур (тропа) легкий, без особых перепадов высот. В кафе готовят очень вкусные хычины, а цены вполне приемлемые. Я рекомендую это место для посещения

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