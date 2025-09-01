Говорят, что секрет долголетия горцев скрывается в «напитке богов» — горном нарзане. В группе до 10 человек вы посетите экопарк, где можно попробовать 20 видов целебной воды. Чистейший воздух гор наполнит вас силами. Прогулка по живописному урочищу подарит виды на величественный Эльбрус. А гид-водитель покажет удобные обзорные площадки и секретные локации по пути.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

«Богатырская» вода

Кисловодск известен как один из лучших бальнеологических курортов благодаря своим минеральным источникам — нарзанам. «Водяные здравницы» есть и в черте города, но лучше всего отправиться в природный парк в ущелье реки Хасаут. Там на небольшой площади находятся 20 минеральных источников. В качестве бонуса — восхитительные пейзажи, прогулочные маршруты по горам и развитая инфраструктура для отдыха всей семьёй. Здесь можно:

прогуляться по экотропе длиной 2300 м и 7 мостам через реку Хасаут,

искупаться в нарзанных ваннах,

перекусить в кафе с национальной кухней,

прокатиться по всесезонной трассе на тюбингах.

В поездке вас будет сопровождать опытный гид-водитель. С ним вы легко преодолеете извилистый серпантин на пути к парку «Долина нарзанов». Узнаете легенду о происхождении названия целебных вод и его связи с великанами. Увидите заброшенный замок неизвестного владельца и горные водопады.

Организационные детали