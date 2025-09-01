Говорят, что секрет долголетия горцев скрывается в «напитке богов» — горном нарзане. В группе до 10 человек вы посетите экопарк, где можно попробовать 20 видов целебной воды. Чистейший воздух гор наполнит вас силами. Прогулка по живописному урочищу подарит виды на величественный Эльбрус. А гид-водитель покажет удобные обзорные площадки и секретные локации по пути.
Описание экскурсии
«Богатырская» вода
Кисловодск известен как один из лучших бальнеологических курортов благодаря своим минеральным источникам — нарзанам. «Водяные здравницы» есть и в черте города, но лучше всего отправиться в природный парк в ущелье реки Хасаут. Там на небольшой площади находятся 20 минеральных источников. В качестве бонуса — восхитительные пейзажи, прогулочные маршруты по горам и развитая инфраструктура для отдыха всей семьёй. Здесь можно:
- прогуляться по экотропе длиной 2300 м и 7 мостам через реку Хасаут,
- искупаться в нарзанных ваннах,
- перекусить в кафе с национальной кухней,
- прокатиться по всесезонной трассе на тюбингах.
В поездке вас будет сопровождать опытный гид-водитель. С ним вы легко преодолеете извилистый серпантин на пути к парку «Долина нарзанов». Узнаете легенду о происхождении названия целебных вод и его связи с великанами. Увидите заброшенный замок неизвестного владельца и горные водопады.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов-водителей нашего агентства
- Дополнительно оплачивается входной билет в парк + экосбор: 500 ₽ за чел.
ежедневно в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Колоннады в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 12 часов
Провели экскурсии для 1875 туристов
В нашей команде — только профессиональные гиды с большим опытом. Транспорт — комфортный и надёжный. С радостью покажем вам все красоты Кавказа!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Спасибо,все очень понравилось,Виталик гид отдельное спасибо,очень интересно провел эскурсию. Процветания Вам и успехов.
+1
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Интересная и красивая экскурсия. Хорошая организация. Спасибо большое водителю - Виталию за аккуратное вождение.
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Отличная поездка, было интересно, делали остановки, много фотографий привезли. Сам экопарк чудесный, побольше бы времени там!
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И
По дороге в долину нарзанов было 3 остановки с красивыми видами для фото. В долине пробыли 1.5 часа. Можно попить нарзан из источников, искупаться в ванне, перекусить, купить сувениры
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!
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В
Остался доволен экскурсией, Это прекрасное место для прогулок на природе и отдыха от городской суеты. Парк очень ухоженный, с естественной природой и чистым свежим воздухом. В выходные дни здесь собирается
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