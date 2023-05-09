По красивейшей дороге в Приэльбрусье - к природному «ансамблю» целебных источников
Говорят, что секрет долголетия горцев скрывается в «напитке богов» — горном нарзане. В группе до 10 человек вы посетите экопарк, где можно попробовать 20 видов целебных вод. Чистейший воздух гор наполнит вас силами. Прогулка по живописному урочищу подарит виды на величественный Эльбрус. А гид-водитель покажет удобные обзорные площадки и секретные локации по пути.
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Описание
Что вас ожидает
«Богатырская» вода
Кисловодск известен как один из лучших бальнеологических курортов благодаря своим минеральным источникам — нарзанам. «Водяные здравницы» есть и в черте города, но лучше всего отправиться в природный парк в ущелье реки Хасаут. Там на небольшой площади находятся 20 минеральных источников. В качестве бонуса — восхитительные пейзажи, прогулочные маршруты по горам и развитая инфраструктура для отдыха всей семьёй. Здесь можно:
- прогуляться по экотропе длиной 2300 м и 7 мостам через реку Хасаут,
- искупаться в нарзанных ваннах,
- перекусить в кафе с национальной кухней,
- прокатиться по всесезонной трассе на тюбингах.
В поездке вас будет сопровождать опытный гид-водитель. С ним вы легко преодолеете извилистый серпантин на пути к парку «Долина нарзанов». Узнаете легенду о происхождении названия целебных вод и его связи с великанами. Увидите заброшенный замок неизвестного владельца и горные водопады.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов-водителей нашего агентства
- Дополнительно оплачивается входной билет в парк + экосбор: 100 руб. /чел.
- Расходы по желанию:
— Катание на тюбингах в будние дни: с 11:00 до 18:00 — 500 руб., с 15:00 до 18:00 — 250 руб.
— Катание на тюбингах в выходные и праздничные дни: с 10:00 до 19:00 — 1000 руб., с 13:00 до 19:00 — 750 руб., с 15:00 до 19:00 — 500 руб., с 17:00 до 19:00 — 250 руб.
— Обед в кафе — от 300 руб. с человека
ежедневно в 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Колоннады
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 14:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Кисловодске
Провела экскурсии для 170 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Юлия, я представляю лицензированное туристическое агентство в Кисловодске с большим опытом работы. В нашей команде только профессиональные гиды, транспорт — комфортный и надежный. С радостью покажем вам все красоты Кавказа!
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