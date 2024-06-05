1 чел.
По популярности
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Откройте для себя живописное урочище Джилы-Су, где вас ждут виды на Эльбрус, скалы Аватары, долина реки Малка и дегустация минеральной воды
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
«Долина Нарзанов, древнее городище и скалы Аватары»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
40003 200₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Из Кисловодска к горам, нарзанам и водопадам: путешествие на джипе
Погрузитесь в мир кавказской природы с эксклюзивным джип-туром. Откройте для себя плато Шаджатмаз, Долину Нарзанов и Медовые водопады
Начало: В любом удобном вам месте Кисловодска
«Плато Шаджатмаз и Долина Нарзанов»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Мини-группа
10 часов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
Поездка к природным достопримечательностям Северного Приэльбрусья. Включает Джилы-Су, плато Шаджатмаз, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В удобном вам месте в Кисловодске
«А также, если не будем сильно задерживаться, на обратном пути посетим Долину Нарзанов, где множество источников пробиваются из земных недр»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
46663 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур на Джилы-Су из Кисловодска
Погрузитесь в мир природных чудес и древних легенд, отправившись в путешествие по живописным местам Кавказа
Начало: По договоренности
«В стоимость не включены: экосбор в Джилы-Су — 50 рублей, долина Нарзанов — 50 рублей»
Завтра в 09:00
9 июня в 06:00
1425012 825₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Жемчужины Приэльбрусья: от урочища Джилы-Су до секретных нарзанов
Погрузитесь в мир природных чудес Кисловодска: от захватывающих видов Эльбруса до лечебных нарзанных ванн и водопадов
Начало: По месту вашего проживания
«14:40 — заезд в Долину нарзанов»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Плато Бермамыт и Джилы-Су: высокогорные приключения за один день
Погрузитесь в мир высокогорных пейзажей и легендарных мест Кавказа. Экскурсия на внедорожнике подарит незабываемые впечатления и фото
«А далее будет несколько остановок для колоритных снимков: в Долине нарзанов с красивым, но запущенным замком, у скал «Аватары» и «Кавказской пирамиды» — горы Тузлук, о которой вы услышите легенду»
Завтра в 09:00
9 июня в 06:00
23 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Плато Бермамыт - путешествие в «край каменных великанов» из Кисловодска
Насладиться лучшими видами на Эльбрус, оценить гигантские скалы и попробовать местный нарзан
«Долина Нарзанов и рассказы о местной жизни»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
8 часов
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су: водопады, термальные источники, ущелья
Путешествие на урочище Джилы-Су из Кисловодска. Водопады, термальные источники, горные реки и древние ущелья ждут вас
Начало: У вашего отеля
«В стоимость не включены: экосбор в Джилы-Су — 50 рублей, долина Нарзанов — 50 рублей»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Путешествие К истокам нарзана: от водопада до заброшенного замка в Кисловодске
Вас ждет не только восхитительная природа и дикая красота Долины нарзанов, но и увлекательные истории о горном народе и целебных источниках
Начало: Кисловодск
«А уже в самой «Долине нарзанов» вас впечатлит не только дикая природа и многочисленные ручьи, но и необычный замок: заброшенный, но очень атмосферный, окруженный легендами и приведениями»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие в парк «Долина Нарзанов» - природа и отдых в Кисловодске
Приглашаем на увлекательную прогулку по живописным тропам Долины Нарзанов с целебными источниками
Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске
«Билет в парк «Долина Нарзанов» — 100 руб»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие на плато Бермамыт: Панорама Эльбруса и древние легенды
Проведите незабываемый день среди горных вершин, открывая панорамы Эльбруса и тайны древних аулов
Начало: По договоренности
«По желанию мы также остановимся в Долине нарзанов или в Чайном домике, где вы сможете попробовать целебную минеральную воду, горный чай и разнотравный мед»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 14 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Покориться красоте гор и открыть местные легенды, обычаи народа и особенности природы
Начало: Где удобно
«Осмотрев плато, мы спустимся по красивейшей горной дороге в ущелье реки Хасаут и доедем до долины нарзанов»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
«Затем наш путь пройдет через курортный комплекс Долина Нарзанов, где вы попробуете минеральную воду в первозданном виде»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Водопады, нарзанные источники, виды Эльбруса и парящие скалы под аккомпанемент из легенд
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«Далее посетим Долину нарзанов и испробуем его разные виды из источников»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 14 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение в культуру и природу
Погрузитесь в мир красоты и истории Кисловодска, открывая для себя его архитектуру, природу и традиции в одной экскурсии
Начало: По договоренности
«Затем спустимся в урочище Лахран, в уникальное место Долина Нарзанов: вы увидите, как на поверхность выходит самое большое количество источников нарзана в мире»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 12 900₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Путешествие в Долину Нарзанов: кавказские виды и источники здоровья
Исследуйте красоту Кавказа и исцеляющую силу нарзана в уникальной групповой экскурсии с гидом
Начало: По вашему адресу или Колонады. у входа в парк
«Кисловодск и Долину Нарзанов разделяют всего 25 км, но во время этого пути вас ждут остановки на двух смотровых точках»
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Золотое кольцо Кисловодска
Открыть новый туристический бренд КМВ: поездка по самым знаковым достопримечательностям региона
Начало: По месту вашего проживания
«Долина Нарзанов — известный бальнеоклиматический курорт»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
10 часов
Джилы-Су - путешествие в мир волшебства
Полюбоваться Эльбрусом, водопадами, скалами и узнать интересные факты о Кабардино-Балкарии
Начало: От места вашего проживания
«Дополнительные расходы: экосбор в Джилы-Су и в долине Нарзанов — 50 рублей с человека»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
Насладиться видами на Эльбрус и Кавказский хребет, принять нарзанные ванны и узнать о местной жизни
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«На обратном пути заедете в долину Нарзанов и продегустируете несколько видов минеральных источников»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
Оценить чудеса природы днём или поймать момент и насладиться горными видами при заходе солнца
Начало: От места вашего проживания в Кисловодске
«➕ При желании всех участников можем добавить в программу Долину Нарзанов, Медовые водопады или смотровую площадку на горе Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Встреча с величием Эльбруса и чарующим озером Гижгит в уютной компании до 8 человек и сопровождении опытного гида
Начало: По ближайшему удобному месту, рядом с вашим адресо...
«А в пути полюбуемся горой Чегет, заглянем в долину нарзанов и прикоснемся к традициям местных жителей»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
40003 800₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Джилы-Су - сокровище Приэльбрусья
Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить долину Нарзанов
Начало: По договоренности
«Плато Шаджатмаз, скалы Аватары и долина Нарзанов»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 13 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Кисловодска
Насладиться магией Кавказских гор в мини-группе
Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
41503 735₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
«) и экосбор в Долине Нарзанов (150 руб»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Популярное предложение
7 чудес ущелья Хасаут: эксклюзивное путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в мир кавказской природы и культуры с экскурсией в ущелье Хасаут. Живописные виды, редкие животные и истории мест
«6️⃣ Долина Нарзанов — экопарк, где из-под земли бьют около 10 источников минеральной воды»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина Нарзанов в мини-группе
Насладиться видами гор, альпийскими лугами и увидеть, как бьют минеральные воды из-под земли
Начало: У вашего отеля
«Вход в парк Долина Нарзанов — 100 руб»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт
Полюбоваться Большим Кавказом в самое романтичное время суток и увезти воспоминания на всю жизнь
Начало: по адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«К 12:00 можно вернуться в город или посетить другие достопримечательности по пути: Долину Нарзанов, Сталактитовые пещеры, Эшкаконское водохранилище, Медовые водопады»
Завтра в 03:00
9 июня в 03:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
В потрясающий Джилы-Су! Джиппинг в мини-группе
Отправиться к подножию Эльбруса, зарядиться энергией нарзанов, увидеть «Аватары» и посетить водопады
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция
Исследовать ущелье Джилы-Су, увидеть Каменные грибы и переночевать в лагере на поляне Эммануэля
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«После возвращения на поляну Эммануэля мы свернем лагерь и отправимся в обратный путь, а по пути посетим знаменитую Долину нарзанов»
Расписание: во вторник и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
9 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус
Посетить знаковую смотровую площадку и услышать о культуре карачаевского народа
Начало: У вашего отеля
«По желанию мы можем расширить маршрут и добавить долину Нарзанов, Медовые водопады и (или) Гришину балку»
Завтра в 04:00
9 июня в 04:00
12 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге
Открыть идиллические пейзажи трех регионов, посетить Долину нарзанов и оценить красоту водопадов
Начало: В Кисловодске по договоренности
«Примерно в середине маршрута заедем в кафе в Долине нарзанов, где вы отведаете блюда кавказской кухни»
8 июля в 11:00
5 авг в 11:00
14 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Кисловодска
Исследовать мистические места, открыть целебные свойства нарзанов и посетить величественные водопады
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
«И минуя курортный комплекс «Долина Нарзанов», доберетесь до горы Тузлук, где расположен храм Солнца и Аланские Менгиры»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джилы-Су - санаторий под открытым небом
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
Начало: По договоренности
«Посетим Долину нарзанов с целебными источниками и оценим мощь древних ущелий»
19 июня в 08:00
28 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Ущелье Джилы-Су и три водопада за один день + Долина Нарзанов
Впечатляющее путешествие по живописным местам Кисловодска с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: Накануне поездки уточним ваш адрес в вотсапе
«Далее мы направимся в Долину Нарзанов»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Бермамыт - окно в мир скалистых хребтов
Получить незабываемые впечатления от пейзажей кавказского Гранд Каньона и услышать истории края
Начало: На Курортном бульваре
«Посещение одного из трех объектов (Медовые водопады/Гришкина балка/Долина нарзанов) — стоимость посещения обговаривается индивидуально, зависит от числа участников»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 3 200₽ за человека
Групповая
14 часов
Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов - групповая экскурсия из Кисловодска
Восхитительное путешествие к символу Кавказа - Эльбрусу, с посещением Чегета и Долины Нарзанов. Подъем на канатной дороге и дегустация нарзана включены
«Поднимитесь на сам склон Эльбруса по канатной дороге, посетите Долину Нарзанов, и поляну Чегет»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
3 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Джилы-су: Красота северного Приэльбрусья, три водопада и Долина нарзанов
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Популярное предложение
Кавказские приключения: Долина Нарзанов и Хасаут
Исследуйте живописные уголки Кавказа, наслаждаясь чистым воздухом, минеральными источниками и величием гор
Начало: По вашему адресу или Колоннада, памятник Ленина
«С Кисловодска Долина Нарзанов находится в 25 км»
Расписание: Ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 500₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Джилы-Су, гора Тузлук и долина Нарзанов за 1 день
Проехать по одной из самых живописных дорог России и впечатлиться панорамами Эльбруса
Начало: у вашего отеля
«Гора Тузлук и прогулка по долине Нарзанов»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
1560014 820₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Групповая
9 часов
Джилы-Су - путешествие к подножию Эльбруса из Кисловодска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Кисловодска
«Долина нарзанов и ущелье реки Хасаут На обратном пути мы заедем Долину нарзанов, которая полностью оправдывает своё название огромным количеством естественных выходов минеральной воды (она здесь бьёт буквально ото всюду»
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
40003 200₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Поездка на плато Бермамыт в компании собаки Панды
Побывать «там, где парит душа», и зарядиться яркими впечатлениями вместе с четвероногим спутником
Начало: По месту вашего проживания в Кисловодске
«Долина Нарзанов через малый Бермамыт + 2000 руб»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
4 часа
Экскурсия из Кисловодска в Долину Нарзанов
Начало: Колоннада у входа в Курортный парк г. Кисловодск
«Долина Нарзанов, почему так называется»
Расписание: Ежедневно с 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 700₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Групповая поездка в экопарк «Долина нарзанов»
По красивейшей дороге в Приэльбрусье - к природному «ансамблю» целебных источников
Начало: Возле Колоннады в Кисловодске
«С ним вы легко преодолеете извилистый серпантин на пути к парку «Долина нарзанов»»
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 790₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день
Отправиться в насыщенное путешествие по горной Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
«На обратном пути с Джилы-Су заедем в Долину Нарзанов — там находится самое большое количество источников нарзана в мире»
Завтра в 07:00
9 июня в 06:00
от 25 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к таинственному Джилы-Су
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
«Далее посетим Долину нарзанов и испробуем его разные виды из источников»
Расписание: каждый день, в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 14 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Великолепная поездка! Отличная организация путешествия! Гид Сергей, все расскажет и покажет и с фотографией поможет)! Зрелище незабываемое, впечатления тоже!
- ООлег5 июня 2024Экскурсия очень понравилась, с погодой повезло, всю дорогу открывались прекрасные виды на Эльбрус. Борис очень аккуратный водитель и интересный рассказчик. Хочется поблагодарить Бориса и организатора экскурсии!
- ААнна5 июня 2024Огромное спасибо Юрию за невероятные впечатления, отличные виды. Это самая лучшая поездка из всех наших путешествий! Профессионал своего дела, будем заказывать туры только с ним.
- ААлла4 июня 2024Гидом-водителем был Борис. Спасибо большое за очень позновательное и интересное путешествие. Помимо географических достопримечательностей узнали много интересных исторических фактов. Поездка
- ААнна3 июня 2024Спасибо за незабываемое путешествие! Были с ребенком 4х лет, всем очень понравилось! Комфортная машина, красивые виды, интересные истории от Александра. Всем рекомендую!
- ЕЕкатерина2 июня 2024Очень насыщенный день, невероятный виды и локации. Владимир великолепный водитель, знающий все нюансы погодных фокусов, что для этого маршрута бесценно.
- ЕЕкатерина2 июня 2024Дорога красивая, много интересного узнали от гида про регионы, отведали кавказскую кухню. Сам Эльбрус не захотел показать свои вершины, придется вернуться снова. Это не испортило поездку.
- ЕЕлена2 июня 2024Прекрасное путешествие, даже дождь не испортил впечатления! Джамал выбирал удивительные локации для получения восторга от окружающего вида! Давал полную возможность насладиться горами, небом, пространством! Огромное спасибо Джамалу и организаторам!
- ООльга1 июня 2024Замечательные поездка! Бронировали у Анастасии. Все было организовано на высшем уровне! Как и сообщалось ранее, водитель Абрек позвонил накануне вечером,
- ККонстантин1 июня 2024Путешествие к Эльбрусу удалось на славу. Нам повезло с погодой, хоть вершины Эльбруса были скрыты облаком, но виды на окружающие
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Долина Нарзанов»
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