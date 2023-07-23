Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина нарзанов и конная прогулка
Отправляйтесь на встречу с альпаками, дегустируйте нарзаны и катайтесь на тюбингах. Незабываемый отдых для всей семьи в живописных окрестностях Кисловодска
Отдых для всей семьи в окрестностях Кисловодска станет настоящим приключением. Пушистые альпаки, дегустация минеральной воды и захватывающий тюбинг подарят массу впечатлений. Конная прогулка по альпийским лугам завершит насыщенный день. В пути откроются панорамы Кавказа, а гид расскажет о природе и быте горных жителей. Отличный выбор для тех, кто ищет активный и познавательный отдых на свежем воздухе
Летние месяцы идеально подходят для семейных развлечений в Кисловодске. В это время года можно насладиться прогулками на свежем воздухе, посетить ферму альпак и попробовать различные виды нарзанов в экопарке. Также в это время года открыты все трассы тюбингового комплекса, что позволяет кататься как взрослым, так и детям. Весной и осенью погода также позволяет наслаждаться активностями на свежем воздухе, однако следует учитывать возможные изменения маршрута из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Плато Шатджатмаз
Ферма альпак
Экопарк «Долина нарзанов»
Описание экскурсии
Одна из «летних столиц России», Кисловодск отлично подходит для семейного отдыха. В окрестностях города вас ждёт не только природная здравница — чистый горный воздух и источники минеральной воды — но и выбор активностей на любой вкус.
Наш маршрут
📍 Плато Шатджатмаз — смотровая площадка с панорамным видом на Эльбрус и Кавказский хребет.
📍 Ферма альпак — здесь вы познакомитесь с милыми зверушками с ультрамягкой шерстью, сможете зайти к ним в загон, погладить и угостить яблоками и морковкой. Также вы узнаете, почему их шерсть так ценится.
📍 Экопарк «Долина нарзанов» — отличная возможность попробовать разные виды нарзанов, набрать воды с собой, а также прогуляться по парку. Экотропа идёт вдоль реки Хасаут до слияния с рекой Малка (примерно 2,5 километра). После прогулки по желанию сделаем перерыв на обед в уютном кафе с национальной кухней.
📍 Конная прогулка (1 час, по желанию) — в завершении нашей поездки можно будет прокатиться на лошадях по альпийским лугам Берёзовского ущелья.
Организационные детали
В зависимости от погодных условий маршрут программы может быть скорректирован
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Конная прогулка 1 час (по желанию) — 800 ₽ за чел.
Ферма альпак — 500 ₽ за чел., дети до 3 лет бесплатно
Вход в экопарк «Долина нарзанов» — 200 ₽ за чел., дети до 3 лет бесплатно
Кафе с местной кухней ~400–800 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алик — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 3553 туристов
Мы — крутая команда гидов (опыт более 10 лет!), с которыми вы точно не соскучитесь. С нами интересно, весело, надежно и безопасно! Мы создаем активные, яркие и запоминающиеся джип-туры, после читать дальшеуменьшить
которых говорят: хочу еще! Каждая наша поездка супер насыщенная и подарит ощущение длительного отдыха. Мы знаем секретные и невероятно красивые места и тропы, где мало туристов. У вас есть уникальный шанс увидеть что-то новое и необычное. Будьте уверены в том, что с нами вы в надежных руках! Мы на связи 24/7, ответим на любые вопросы и поможем со всем, чем только можем.
Мы предлагаем как однодневные экскурсии в мини-группе, так и индивидуальные туры для вашей компании.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Рианна
В первую очередь хочу отметить клиентоориентированность: время, дата экскурсии и наши пожелания были полностью удовлетворены, несмотря на то, что свободного времени на момент бронирования не было. Во-вторых, тактичность и вежливость читать дальшеуменьшить
гидов. Сама экскурсия действительно интересная, детям особенно понравилась конная прогулка. Гид Али-Мурат порекомендовал кафе с вкусной едой по приемлемой цене. Экскурсия получилась насыщенной. Мы были впервые в КМВ, проездом на один день. Времени было ограничено, хотелось по максимум посмотреть местные достопримечательности, поэтому в Долине нарзанов провели мало времени. Для себя поняли, чтобы насладится всеми красотами местной природы времени надо гораздо больше, так как есть куда съездить и что посмотреть. Рекомендуем!!!
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Е
Елена
Экскурсия выше всяких похвал! Очень понравилось всё: прекрасно продуманная программа и маршрут, интересный рассказ, отличное знание своего родного края, аккуратное и профессиональное вождение! Алик-лучший экскурсовод, знаток своего дела и замечательный человек! В следующие приезды на экскурсии-только с ним!
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А
Андрей
Все прошло отлично. Встретили во время, заранее связались. Пришлось ожидать прокат лошадей 1 час, т. к. не нашлось лошади для ребенка 6 лет, при этом заранее организатор был предупрежден.
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