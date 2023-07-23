Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина Нарзанов, тюбинг и конная прогулка

Провести насыщенный день среди живописной природы и дружелюбных животных

5
1 отзыв
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Отдых, который понравится и запомнится всем членам семьи, — такое бывает? Да! Предлагаем отправиться из Кисловодска в экопарк «Долина Нарзанов», к знаменитым минеральными источниками.

В программе — знакомство с пушистыми альпаками, дегустация воды из родников, покатушки на тюбингах и лошадках. А по пути — панорамы Кавказа, рассказы о природе края, горных жителях и их быте.
Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина Нарзанов, тюбинг и конная прогулка
Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина Нарзанов, тюбинг и конная прогулка
Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина Нарзанов, тюбинг и конная прогулка
Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина Нарзанов, тюбинг и конная прогулка
Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина Нарзанов, тюбинг и конная прогулка
Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина Нарзанов, тюбинг и конная прогулка
Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина Нарзанов, тюбинг и конная прогулка
Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина Нарзанов, тюбинг и конная прогулка
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Описание

Что вас ожидает

Одна из «летних столиц России», Кисловодск отлично подходит для семейного отдыха. В окрестностях города вас ждёт не только природная здравница — чистый горный воздух и источники минеральной воды — но и выбор активностей на любой вкус.

Наш маршрут

📍 Плато Шатджатмаз — смотровая площадка с панорамным видом на Эльбрус и Кавказский хребет.

📍 Ферма альпак — здесь вы познакомитесь с милыми зверушками с ультрамягкой шерстью, сможете зайти к ним в загон, погладить и угостить яблоками и морковкой. Также вы узнаете, почему их шерсть так ценится.

📍 Экопарк «Долина Нарзанов» — отличная возможность попробовать разные виды нарзанов, набрать воды с собой, а также прогуляться по парку. Экотропа идёт вдоль реки Хасаут до слияния с рекой Малка (примерно 2,5 километра). После прогулки по желанию сделаем перерыв на обед в уютном кафе с национальной кухней.

📍 Тюбинг в «Долине Нарзанов» — первый на Кавказе круглогодичный тюбинговый комплекс. Все трассы оборудованы современным покрытием, заменяющим снег — на «ватрушках» можно кататься и зимой, и летом.

📍 Конная прогулка (1 час, по желанию) — в завершении нашей поездки прокатимся на лошадях по альпийским лугам Берёзовского ущелья.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В зависимости от погодных условий маршрут программы может быть скорректирован (по согласованию с группой)
  • На тюбинговый комплекс дети до 7 лет проходят на детскую трассу в сопровождении взрослых (взрослый проходит бесплатно). С 7 лет дети могут кататься самостоятельно.
  • На взрослую трассу допускаются дети от 7 лет

Дополнительные расходы

  • Ферма альпак — дети до 5 лет бесплатно, дети от 5 до 17 лет 250 руб. /чел., взрослые 500 руб. /чел.
  • Вход в экопарк «Долина Нарзанов» — 100 руб. /чел., дети до 3 лет бесплатно
  • Тюбинговый комплекс — безлимит 1000 руб. /чел., 2 часа проката 500 руб. /чел., разовый спуск 250 руб. /чел.
  • Кафе с местной кухней ~500-600 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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23 июля 2023
В первую очередь хочу отметить клиентоориентированность: время, дата экскурсии и наши пожелания были полностью удовлетворены, несмотря на то, что свободного времени на момент бронирования не было. Во-вторых, тактичность и вежливость гидов. Сама экскурсия действительно интересная, детям особенно понравилась конная прогулка. Гид Али-Мурат порекомендовал кафе с вкусной едой по приемлемой цене. Экскурсия получилась насыщенной. Мы были впервые в КМВ, проездом на один день. Времени было ограничено, хотелось по максимум посмотреть местные достопримечательности, поэтому в Долине нарзанов провели мало времени. Для себя поняли, чтобы насладится всеми красотами местной природы времени надо гораздо больше, так как есть куда съездить и что посмотреть. Рекомендуем!!!

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