Сейчас август — это идеальное время.

Летние месяцы идеально подходят для семейных развлечений в Кисловодске. В это время года можно насладиться прогулками на свежем воздухе, посетить ферму альпак и попробовать различные виды нарзанов в экопарке. Также в это время года открыты все трассы тюбингового комплекса, что позволяет кататься как взрослым, так и детям. Весной и осенью погода также позволяет наслаждаться активностями на свежем воздухе, однако следует учитывать возможные изменения маршрута из-за погодных условий.

Отдых для всей семьи в окрестностях Кисловодска станет настоящим приключением. Пушистые альпаки, дегустация минеральной воды и захватывающий тюбинг подарят массу впечатлений. Конная прогулка по альпийским лугам завершит насыщенный день. В пути откроются панорамы Кавказа, а гид расскажет о природе и быте горных жителей. Отличный выбор для тех, кто ищет активный и познавательный отдых на свежем воздухе

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Одна из «летних столиц России», Кисловодск отлично подходит для семейного отдыха. В окрестностях города вас ждёт не только природная здравница — чистый горный воздух и источники минеральной воды — но и выбор активностей на любой вкус.

Наш маршрут

📍 Плато Шатджатмаз — смотровая площадка с панорамным видом на Эльбрус и Кавказский хребет.

📍 Ферма альпак — здесь вы познакомитесь с милыми зверушками с ультрамягкой шерстью, сможете зайти к ним в загон, погладить и угостить яблоками и морковкой. Также вы узнаете, почему их шерсть так ценится.

📍 Экопарк «Долина нарзанов» — отличная возможность попробовать разные виды нарзанов, набрать воды с собой, а также прогуляться по парку. Экотропа идёт вдоль реки Хасаут до слияния с рекой Малка (примерно 2,5 километра). После прогулки по желанию сделаем перерыв на обед в уютном кафе с национальной кухней.

📍 Конная прогулка (1 час, по желанию) — в завершении нашей поездки можно будет прокатиться на лошадях по альпийским лугам Берёзовского ущелья.

Организационные детали

В зависимости от погодных условий маршрут программы может быть скорректирован

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы