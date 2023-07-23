Провести насыщенный день среди живописной природы и дружелюбных животных
В программе — знакомство с пушистыми альпаками, дегустация воды из родников, покатушки на тюбингах и лошадках. А по пути — панорамы Кавказа, рассказы о природе края, горных жителях и их быте.
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Описание
Что вас ожидает
Одна из «летних столиц России», Кисловодск отлично подходит для семейного отдыха. В окрестностях города вас ждёт не только природная здравница — чистый горный воздух и источники минеральной воды — но и выбор активностей на любой вкус.
Наш маршрут
📍 Плато Шатджатмаз — смотровая площадка с панорамным видом на Эльбрус и Кавказский хребет.
📍 Ферма альпак — здесь вы познакомитесь с милыми зверушками с ультрамягкой шерстью, сможете зайти к ним в загон, погладить и угостить яблоками и морковкой. Также вы узнаете, почему их шерсть так ценится.
📍 Экопарк «Долина Нарзанов» — отличная возможность попробовать разные виды нарзанов, набрать воды с собой, а также прогуляться по парку. Экотропа идёт вдоль реки Хасаут до слияния с рекой Малка (примерно 2,5 километра). После прогулки по желанию сделаем перерыв на обед в уютном кафе с национальной кухней.
📍 Тюбинг в «Долине Нарзанов» — первый на Кавказе круглогодичный тюбинговый комплекс. Все трассы оборудованы современным покрытием, заменяющим снег — на «ватрушках» можно кататься и зимой, и летом.
📍 Конная прогулка (1 час, по желанию) — в завершении нашей поездки прокатимся на лошадях по альпийским лугам Берёзовского ущелья.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- В зависимости от погодных условий маршрут программы может быть скорректирован (по согласованию с группой)
- На тюбинговый комплекс дети до 7 лет проходят на детскую трассу в сопровождении взрослых (взрослый проходит бесплатно). С 7 лет дети могут кататься самостоятельно.
- На взрослую трассу допускаются дети от 7 лет
Дополнительные расходы
- Ферма альпак — дети до 5 лет бесплатно, дети от 5 до 17 лет 250 руб. /чел., взрослые 500 руб. /чел.
- Вход в экопарк «Долина Нарзанов» — 100 руб. /чел., дети до 3 лет бесплатно
- Тюбинговый комплекс — безлимит 1000 руб. /чел., 2 часа проката 500 руб. /чел., разовый спуск 250 руб. /чел.
- Кафе с местной кухней ~500-600 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Кисловодске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.