Отдых, который понравится и запомнится всем членам семьи, — такое бывает? Да! Предлагаем отправиться из Кисловодска в экопарк «Долина Нарзанов», к знаменитым минеральными источниками. В программе — знакомство с пушистыми альпаками, дегустация воды из родников, покатушки на тюбингах и лошадках. А по пути — панорамы Кавказа, рассказы о природе края, горных жителях и их быте.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Одна из «летних столиц России», Кисловодск отлично подходит для семейного отдыха. В окрестностях города вас ждёт не только природная здравница — чистый горный воздух и источники минеральной воды — но и выбор активностей на любой вкус.

Наш маршрут

📍 Плато Шатджатмаз — смотровая площадка с панорамным видом на Эльбрус и Кавказский хребет.

📍 Ферма альпак — здесь вы познакомитесь с милыми зверушками с ультрамягкой шерстью, сможете зайти к ним в загон, погладить и угостить яблоками и морковкой. Также вы узнаете, почему их шерсть так ценится.

📍 Экопарк «Долина Нарзанов» — отличная возможность попробовать разные виды нарзанов, набрать воды с собой, а также прогуляться по парку. Экотропа идёт вдоль реки Хасаут до слияния с рекой Малка (примерно 2,5 километра). После прогулки по желанию сделаем перерыв на обед в уютном кафе с национальной кухней.

📍 Тюбинг в «Долине Нарзанов» — первый на Кавказе круглогодичный тюбинговый комплекс. Все трассы оборудованы современным покрытием, заменяющим снег — на «ватрушках» можно кататься и зимой, и летом.

📍 Конная прогулка (1 час, по желанию) — в завершении нашей поездки прокатимся на лошадях по альпийским лугам Берёзовского ущелья.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В зависимости от погодных условий маршрут программы может быть скорректирован (по согласованию с группой)

На тюбинговый комплекс дети до 7 лет проходят на детскую трассу в сопровождении взрослых (взрослый проходит бесплатно). С 7 лет дети могут кататься самостоятельно.

На взрослую трассу допускаются дети от 7 лет

Дополнительные расходы