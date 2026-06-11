В окрестностях Кисловодска много чудес природы — ещё бы, это Кавказ! Приглашаем вас в недолгую, но увлекательную поездку к одному из них — в парк «Долина нарзанов». Он сочетает в себе идеальные условия для отдыха: живописный ландшафт, целебный климат, экомаршрут с мостиками через речку, нарзанные источники, виды на горные вершины… Вы активно проведёте время на природе!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Всего полчаса пути из Кисловодска — и мы окажемся в удивительном месте, а сама дорога уже станет частью путешествия: перед глазами раскинутся величественные пейзажи Кавказского хребта и, конечно, величественный Эльбрус.

Парк «Долина нарзанов»

Он находится в урочище Лахран на оптимальной для здоровья высоте 1300 метров. Здесь горные реки и субальпийские луга соседствуют с лесными массивами, поэтому воздух максимальной полезный. Мягкий климат делает место привлекательным в любое время года. Развитая инфраструктура позволяет приезжать сюда семьям с детьми (есть детские площадки) и людям в возрасте, ведь на территории есть множество зон для отдыха.

В парке у вас будет 1,5 часа свободного времени, и вы сможете

пройти по экотропе длиной 2300 м, пересечь реку Хасаут 7 раз по мостикам

попробовать нарзаны из 20 источников, бъющих из-под земли

искупаться в нарзанных ваннах

перекусить в кафе с национальной кухней

прокатиться по всесезонной трассе на тюбингах

Если захотите, на обратном пути заедем на ферму альпак, где можно покормить этих славных пушистиков и покататься на лошадях.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельных автомобилях

Трансфер из удобного вам места в Кисловодске и обратно включён в стоимость. Из других городов КМВ — за отдельную оплату от 2000 ₽

Дополнительные расходы

Билет в парк «Долина нарзанов» — 500 ₽ с чел., дети до 2 лет бесплатно.

По желанию:

Катание на тюбингах

Зиплайн

Башня свободного падения

Посещение фермы Альпака — 700 ₽/чел., дети до 5 лет — бесплатно

Обед в кафе — от 400 ₽/чел.

С вами будет один из водителей нашей команды.