Проехать по красивейшей дороге в Приэльбрусье и погулять в горном парке с минеральными источниками
В окрестностях Кисловодска много чудес природы — ещё бы, это Кавказ! Приглашаем вас в недолгую, но увлекательную поездку к одному из них — в парк «Долина нарзанов».
Он сочетает в себе идеальные условия для отдыха: живописный ландшафт, целебный климат, экомаршрут с мостиками через речку, нарзанные источники, виды на горные вершины… Вы активно проведёте время на природе!
Всего полчаса пути из Кисловодска — и мы окажемся в удивительном месте, а сама дорога уже станет частью путешествия: перед глазами раскинутся величественные пейзажи Кавказского хребта и, конечно, величественный Эльбрус.
Парк «Долина нарзанов»
Он находится в урочище Лахран на оптимальной для здоровья высоте 1300 метров. Здесь горные реки и субальпийские луга соседствуют с лесными массивами, поэтому воздух максимальной полезный. Мягкий климат делает место привлекательным в любое время года. Развитая инфраструктура позволяет приезжать сюда семьям с детьми (есть детские площадки) и людям в возрасте, ведь на территории есть множество зон для отдыха.
В парке у вас будет 1,5 часа свободного времени, и вы сможете
пройти по экотропе длиной 2300 м, пересечь реку Хасаут 7 раз по мостикам
попробовать нарзаны из 20 источников, бъющих из-под земли
искупаться в нарзанных ваннах
перекусить в кафе с национальной кухней
прокатиться по всесезонной трассе на тюбингах
Если захотите, на обратном пути заедем на ферму альпак, где можно покормить этих славных пушистиков и покататься на лошадях.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельных автомобилях
Трансфер из удобного вам места в Кисловодске и обратно включён в стоимость. Из других городов КМВ — за отдельную оплату от 2000 ₽
Дополнительные расходы
Билет в парк «Долина нарзанов» — 500 ₽ с чел., дети до 2 лет бесплатно.
По желанию:
Катание на тюбингах
Зиплайн
Башня свободного падения
Посещение фермы Альпака — 700 ₽/чел., дети до 5 лет — бесплатно
Обед в кафе — от 400 ₽/чел.
С вами будет один из водителей нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
2700 ₽
5 и более человек
14 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места пребывания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3076 туристов
Рад приветствовать тебя, путник, на гостеприимной Кавказской земле! В нашей команде собраны лучшие гиды региона, цель которых — влюблять в горы. Мы не читаем заученные тексты, а показываем Кавказ так, читать дальшеуменьшить
как показали бы его друзьям и близким.
Наши гиды-водители обладают большим опытом внедорожного вождения и отлично знают местные традиции. В путешествиях с нами вы покорите бездорожье, подышите чистейшим воздухом, ощутите вкус родниковой воды, увидите фантастические панорамы гор, альпийские луга и водопады. Познакомитесь с кавказским гостеприимством и настоящей кухней региона.
Мы предлагаем разные форматы: от спокойных семейных поездок по главным достопримечательностям до выездов с кэйтерингом в горах и кухней от классных поваров. Если вы устали от городской суеты и готовы к приключениям с комфортом — Кавказ ждёт вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 89 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
87
4
–
3
2
2
–
1
–
Д
Диана
Просто потрясающе прошла экскурсия! Мы были с тремя детьми. Каждому ребенку предоставили кресло. Маршрут составили с учетом наших пожеланий. Всегда были на связи и после поездки и готовы были подсказать, помочь. Замечательные люди, которые любят свое дело и любят людей. Спасибо Сергею и Александру большое. Дети были счастливы и мы тоже!
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О
Олег
Красивые виды, комфортное вождение, интересный рассказ гида и водителя Дмитрия (отдельное ему большое спасибо). Все прошло отлично.
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Н
Наталья
Огромное спасибо Дмитрию за прекрасный день! Отдельно хочется отметить, что нас забрали и высадили там, где нам было удобно, — это очень ценно, можно спланировать маршрут под себя. Дмитрий - очень читать дальшеуменьшить
приятный в общении человек, с ним было легко и комфортно. По дороге он делился интересными фактами, слушать его было легко и увлекательно. Приятно удивила забота: Дмитрий показал, где можно вкусно и недорого перекусить, и даже поделился своей скидочной картой — мелочь, а очень приятно! По пути заезжал в места с красивыми видами, чтобы мы могли выйти и сфотографироваться. Чувствовалось, что он искренне любит эти места и с радостью показывает их гостям. Сама Долина Нарзанов — интересное место. Думаю, летом там, наверное, ещё красивее, но и сейчас нам очень понравилось. Попробовали разные нарзаны, погуляли по территории, а ещё прокатились на зиплайне и ватрушках — получили порцию адреналина! Кстати, очень пригодились советы организатора про тёплые вещи и шапки: местами действительно ветрено и прохладно, так что будущим путешественникам советуем одеваться потеплее в зимнее время. В общем, и саму экскурсию, и гида Дмитрия искренне рекомендуем! Спасибо за отличный день!
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Екатерина
у нас был гид - Дмитрий, интересный рассказчик, везде все показал, провел, забрал от дома, прислушался ко всем пожеланиям, ответил на все вопросы и по самому маршруту и в целом, дал рекомендации по всем нашим запросам. очень довольны, рекомендуем!)
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Е
Екатерина
Спасибо Сергею за экскурсию! Мы были с маленьким ребенком, поэтому искали короткую экскурсию и так, чтобы ребенку было интересно. Оказалось, самое оно:) Ребенок доволен и не устал. Ну а мы тем более) Выезжать лучше пораньше. Мы поехали в 8 утра и как раз успели увидеть Эльбрус.
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Екатерина
Огромное спасибо гиду Николаю! безопасно, с юмором и с огромным интересом съездили в Долину Нарзанов. по дороге останавливались в красивых местах для фото, в долине гуляли столько времени, сколько нам хотелось. Николай очень приятный рассказчик! Также на обратном пути по рекомендации Николая вкусно пообедали в кафе!
Сергей
Ответ организатора:
Екатерина, спасибо, что нашли время и оставили отзыв. Ваши отзывы, очень важны для нашей команды гидов. Надеюсь, вы ещё не раз обратитесь к услугам нашей команды. До встречи в новых сезонах.
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