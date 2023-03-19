Всего полчаса дороги из Кисловодска — и мы на месте. Причём в пути вы будете любоваться видами на Кавказский хребет и Эльбрус, слушать легенды и рассказы о появлении Кисловодска, о жизни горских народов и местном менталитете.
Он находится в урочище Лахран на оптимальной для здоровья высоте 1300 метров. Здесь горные реки и субальпийские луга соседствуют с лесными массивами, поэтому воздух максимальной полезный. Мягкий климат делает место привлекательным в любое время года. Развитая инфраструктура позволяет приезжать сюда семьям с детьми (есть детские площадки) и людям в возрасте, ведь на территории есть множество зон для отдыха.
Если захотите, на обратном пути заедем на ферму альпак, где можно покормить этих славных пушистиков и покататься на лошадях.