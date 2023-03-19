ежедневно в 09:00 и 14:00

В окрестностях Кисловодска много чудес природы — ещё бы, это Кавказ! Приглашаем вас в недолгую, но увлекательную поездку к одному из них — в парк «Долина Нарзанов». Он сочетает в себе идеальные условия для отдыха: живописный ландшафт, целебный климат, экомаршрут с мостиками через речку, нарзанные источники, виды на горные вершины… Вы активно проведёте время на природе!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Всего полчаса дороги из Кисловодска — и мы на месте. Причём в пути вы будете любоваться видами на Кавказский хребет и Эльбрус, слушать легенды и рассказы о появлении Кисловодска, о жизни горских народов и местном менталитете.

Парк «Долина Нарзанов»

Он находится в урочище Лахран на оптимальной для здоровья высоте 1300 метров. Здесь горные реки и субальпийские луга соседствуют с лесными массивами, поэтому воздух максимальной полезный. Мягкий климат делает место привлекательным в любое время года. Развитая инфраструктура позволяет приезжать сюда семьям с детьми (есть детские площадки) и людям в возрасте, ведь на территории есть множество зон для отдыха.

В парке у вас будет 1,5 часа свободного времени, и вы сможете

пройти по экотропе длиной 2300 м, пересечь реку Хасаут 7 раз по мостикам

попробовать нарзаны из 20 источников, бъющих из-под земли

искупаться в нарзанных ваннах

перекусить в кафе с национальной кухней

прокатиться по всесезонной трассе на тюбингах

Если захотите, на обратном пути заедем на ферму альпак, где можно покормить этих славных пушистиков и покататься на лошадях.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Трансфер из Кисловодска и обратно включён в стоимость. Из других городов КМВ — за отдельную оплату от 1000 рублей.

Дополнительные расходы