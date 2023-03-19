ежедневно в 09:00 и 14:00

Путешествие в «Долину Нарзанов» в мини-группе

Проехать по красивейшей дороге в Приэльбрусье и погулять в горном парке с минеральными источниками

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В окрестностях Кисловодска много чудес природы — ещё бы, это Кавказ! Приглашаем вас в недолгую, но увлекательную поездку к одному из них — в парк «Долина Нарзанов».

Он сочетает в себе идеальные условия для отдыха: живописный ландшафт, целебный климат, экомаршрут с мостиками через речку, нарзанные источники, виды на горные вершины… Вы активно проведёте время на природе!
Путешествие в «Долину Нарзанов» в мини-группе
Путешествие в «Долину Нарзанов» в мини-группе
Путешествие в «Долину Нарзанов» в мини-группе
Путешествие в «Долину Нарзанов» в мини-группе
Путешествие в «Долину Нарзанов» в мини-группе
Путешествие в «Долину Нарзанов» в мини-группе
Путешествие в «Долину Нарзанов» в мини-группе
Путешествие в «Долину Нарзанов» в мини-группе
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Описание

Что вас ожидает

Всего полчаса дороги из Кисловодска — и мы на месте. Причём в пути вы будете любоваться видами на Кавказский хребет и Эльбрус, слушать легенды и рассказы о появлении Кисловодска, о жизни горских народов и местном менталитете.

Парк «Долина Нарзанов»

Он находится в урочище Лахран на оптимальной для здоровья высоте 1300 метров. Здесь горные реки и субальпийские луга соседствуют с лесными массивами, поэтому воздух максимальной полезный. Мягкий климат делает место привлекательным в любое время года. Развитая инфраструктура позволяет приезжать сюда семьям с детьми (есть детские площадки) и людям в возрасте, ведь на территории есть множество зон для отдыха.

В парке у вас будет 1,5 часа свободного времени, и вы сможете

  • пройти по экотропе длиной 2300 м, пересечь реку Хасаут 7 раз по мостикам
  • попробовать нарзаны из 20 источников, бъющих из-под земли
  • искупаться в нарзанных ваннах
  • перекусить в кафе с национальной кухней
  • прокатиться по всесезонной трассе на тюбингах

Если захотите, на обратном пути заедем на ферму альпак, где можно покормить этих славных пушистиков и покататься на лошадях.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Трансфер из Кисловодска и обратно включён в стоимость. Из других городов КМВ — за отдельную оплату от 1000 рублей.

Дополнительные расходы

  • Билет в парк «Долина Нарзанов» — 100 руб. с человека
  • Катание на тюбингах в выходные и праздничные дни: с 10:00 до 19:00 — 1000 руб., с 13:00 до 19:00 — 750 руб., с 15:00 до 19:00 — 500 руб., с 17:00 до 19:00 — 250 руб.
  • Катание на тюбингах в будние дни: с 11:00 до 18:00 — 500 руб., с 15:00 до 18:00 — 250 руб.
  • Посещение фермы Альпака — 300 руб. с человека
  • Конные прогулки — от 300 руб. с человека
  • Обед в кафе — от 300 руб. с человека

ежедневно в 09:00 и 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Колоннады в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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