читать дальше к нашему санаторию заранее. Вёл экскурсию очень интересно и познавательно. Отдельно отметили хорошую и грамотную речь гида. Уверенный и аккуратный водитель. В следующий приезд возьмём у него экскурсию на другие туристические объекты.

Ездили на экскурсию в Долину нарзанов с заездом на плато Шаджатмаз. Потрясающие виды на всем пути. Али очень пунктуален, подъехал