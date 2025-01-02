Мини-группа
до 10 чел.
Поездка в экопарк «Долина нарзанов»
Вас ждёт незабываемое путешествие в экопарк с целебными нарзанами и видами на Эльбрус. Присоединяйтесь к группе и откройте секреты долголетия горцев
Начало: Возле Колоннады в Кисловодске
«В группе до 10 человек вы посетите экопарк, где можно попробовать 20 видов целебной воды»
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
18 мар в 14:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Экопарк «Долина Нарзанов»
Начало: Кисловодск, заберу от места проживания
«Предлагаю Вам интересную экскурсию из Кисловодска в экопарк "Долина Нарзанов"»
Завтра в 08:00
18 мар в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Долина нарзанов и ферма альпак: приключения в окрестностях Кисловодска
Посетить смотровую площадку, погулять по живописному экопарку и пообщаться с очаровашками из Перу
«Также на территории круглый год работает тюбинг-аттракцион, детский городок и детский троллей протяжённостью 34 метра»
Завтра в 09:00
18 мар в 09:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир2 января 2025Супер,водитель экстра класса. Благодарю. Экскурсия интересная и познавательна.
- ИИрина18 августа 2024По дороге в долину нарзанов было 3 остановки с красивыми видами для фото. В долине пробыли 1.5 часа. Можно попить нарзан из источников, искупаться в ванне, перекусить, купить сувениры
- ДДарья15 августа 2024Интересная и красивая экскурсия. Хорошая организация. Спасибо большое водителю - Виталию за аккуратное вождение.
- ВВиктория27 мая 2024Ездили на экскурсию в Долину нарзанов с заездом на плато Шаджатмаз. Потрясающие виды на всем пути. Али очень пунктуален, подъехал
- ЕЕкатерина27 апреля 2024Очень интересная экскурсия, спасибо гиду!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Парки аттракционов»
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