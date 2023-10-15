Экскурсия "Семейная"
Предлагаю вам интересную поездку, которая подойдет для всей семьи. Вы посетите удивительный парк «Зеленый Квартал», расположенный в поселке Иноземцево. Здесь каждый посетитель найдет свой уголок для отдыха и прогулок.
Также вы побываете на Курортном озере в Железноводске — в месте, которое полюбилось отдыхающим и туристам.
Также вы побываете на Курортном озере в Железноводске — в месте, которое полюбилось отдыхающим и туристам.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Парк «Зеленый Квартал» в Иноземцево
- Курортное озеро в Железноводске
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Райский сад«Зеленый квартал» — это удивительный парк, который расположен в сердце Кавказских Минеральных Вод. Здесь каждый посетитель найдет свой уголок для отдыха и прогулок. Парковые аллеи с благоухающими цветами, живописные скамейки, с которых открывается потрясающий вид. Здесь можно просто сидеть и наслаждаться миром вокруг, погрузившись в свои мысли. Проходя через завораживающий лабиринт арок и скрытых уголков, вы найдете чудесные скульптуры и арт-объекты, которые создают атмосферу спокойствия и баланса. Это идеальное место для тех, кто ищет вдохновение и хочет забыть о городской суете.
Лучшее озеро ЖелезноводскаВ Железноводске есть озеро, которое называют Курортным. Оно находится рядом с санаториями имени 30-летия Победы и «Железноводск». Возле озера любят прогуливаться отдыхающие, приехавшие восстановить или укрепить здоровье в местных лечебных учреждениях. Крайне популярно место и среди жителей курортного города. Это объясняется красотой самого озера и окружающей его природы — с места открывается завораживающий вид на величественные горы и лес.
Важно знать• Экскурсия подойдет всем. В ней нет сложных маршрутов, горных серпантинов, ущелий и гор. Поездка больше направлена на семейный уютный отдых, где вы будете спокойно гулять по ухоженному парку среди деревьев, детям будут доступны игровые площадки и батуты. При желании вы можете искупаться в озере.
- Поездка проходит на комфортабельном кроссовере Porsche Cayenne. Вежливый и культурный водитель отвезет вас туда безопасно и комфортно.
- Возьмите с собой в поездку паспорта, головные уборы, солнцезащитные очки, удобную одежду, обувь, крем солнцезащитный (по желанию).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Входной билет — 100 руб. с человека
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберу от места проживанияЗавершение: Привезу обратно по месту проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- В поездку взять: паспорта
- Головные уборы
- Солнцезащитные очки
- Удобную одежду
- Обувь
- Крем солнцезащитный (по желанию)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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