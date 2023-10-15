Райский сад«Зеленый квартал» — это удивительный парк, который расположен в сердце Кавказских Минеральных Вод. Здесь каждый посетитель найдет свой уголок для отдыха и прогулок. Парковые аллеи с благоухающими цветами, живописные скамейки, с которых открывается потрясающий вид. Здесь можно просто сидеть и наслаждаться миром вокруг, погрузившись в свои мысли. Проходя через завораживающий лабиринт арок и скрытых уголков, вы найдете чудесные скульптуры и арт-объекты, которые создают атмосферу спокойствия и баланса. Это идеальное место для тех, кто ищет вдохновение и хочет забыть о городской суете.

Лучшее озеро ЖелезноводскаВ Железноводске есть озеро, которое называют Курортным. Оно находится рядом с санаториями имени 30-летия Победы и «Железноводск». Возле озера любят прогуливаться отдыхающие, приехавшие восстановить или укрепить здоровье в местных лечебных учреждениях. Крайне популярно место и среди жителей курортного города. Это объясняется красотой самого озера и окружающей его природы — с места открывается завораживающий вид на величественные горы и лес.

Важно знать• Экскурсия подойдет всем. В ней нет сложных маршрутов, горных серпантинов, ущелий и гор. Поездка больше направлена на семейный уютный отдых, где вы будете спокойно гулять по ухоженному парку среди деревьев, детям будут доступны игровые площадки и батуты. При желании вы можете искупаться в озере.