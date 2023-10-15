Экскурсия "Семейная": парк "Зеленый Квартал" и озеро в Железноводске

Экскурсия "Семейная"

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Предлагаю вам интересную поездку, которая подойдет для всей семьи. Вы посетите удивительный парк «Зеленый Квартал», расположенный в поселке Иноземцево. Здесь каждый посетитель найдет свой уголок для отдыха и прогулок.

Также вы побываете на Курортном озере в Железноводске — в месте, которое полюбилось отдыхающим и туристам.
Экскурсия "Семейная": парк "Зеленый Квартал" и озеро в Железноводске
Экскурсия "Семейная": парк "Зеленый Квартал" и озеро в Железноводске
Экскурсия "Семейная": парк "Зеленый Квартал" и озеро в Железноводске
Экскурсия "Семейная": парк "Зеленый Квартал" и озеро в Железноводске
Экскурсия "Семейная": парк "Зеленый Квартал" и озеро в Железноводске
Экскурсия "Семейная": парк "Зеленый Квартал" и озеро в Железноводске
Экскурсия "Семейная": парк "Зеленый Квартал" и озеро в Железноводске
Ближайшие даты:
15
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окт
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Что вас ожидает:

  • Парк «Зеленый Квартал» в Иноземцево
  • Курортное озеро в Железноводске
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Райский сад«Зеленый квартал» — это удивительный парк, который расположен в сердце Кавказских Минеральных Вод. Здесь каждый посетитель найдет свой уголок для отдыха и прогулок. Парковые аллеи с благоухающими цветами, живописные скамейки, с которых открывается потрясающий вид. Здесь можно просто сидеть и наслаждаться миром вокруг, погрузившись в свои мысли. Проходя через завораживающий лабиринт арок и скрытых уголков, вы найдете чудесные скульптуры и арт-объекты, которые создают атмосферу спокойствия и баланса. Это идеальное место для тех, кто ищет вдохновение и хочет забыть о городской суете.
Лучшее озеро ЖелезноводскаВ Железноводске есть озеро, которое называют Курортным. Оно находится рядом с санаториями имени 30-летия Победы и «Железноводск». Возле озера любят прогуливаться отдыхающие, приехавшие восстановить или укрепить здоровье в местных лечебных учреждениях. Крайне популярно место и среди жителей курортного города. Это объясняется красотой самого озера и окружающей его природы — с места открывается завораживающий вид на величественные горы и лес.
Важно знать• Экскурсия подойдет всем. В ней нет сложных маршрутов, горных серпантинов, ущелий и гор. Поездка больше направлена на семейный уютный отдых, где вы будете спокойно гулять по ухоженному парку среди деревьев, детям будут доступны игровые площадки и батуты. При желании вы можете искупаться в озере.
  • Поездка проходит на комфортабельном кроссовере Porsche Cayenne. Вежливый и культурный водитель отвезет вас туда безопасно и комфортно.
  • Возьмите с собой в поездку паспорта, головные уборы, солнцезащитные очки, удобную одежду, обувь, крем солнцезащитный (по желанию).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входной билет — 100 руб. с человека
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу от места проживания
Завершение: Привезу обратно по месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • В поездку взять: паспорта
  • Головные уборы
  • Солнцезащитные очки
  • Удобную одежду
  • Обувь
  • Крем солнцезащитный (по желанию)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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