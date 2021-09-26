Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Эльбрус и озеро Гижгит за один день!

Прокатиться по канатной дороге, полюбоваться горным озером и увидеть самую высокую точку Европы

4.8
34 отзыва
Приглашаю отправится в самобытную и невероятно живописную Кабардино-Балкарию.

Вы насладитесь шикарными панорамами Эльбруса, увидите волшебное озеро Гижгит и продегустируете несколько видов местного нарзана.

А еще посетите музей Высоцкого и услышите о кавказских традициях, кухне и менталитете.
Эльбрус и озеро Гижгит за один день!
Эльбрус и озеро Гижгит за один день!
Эльбрус и озеро Гижгит за один день!
Эльбрус и озеро Гижгит за один день!
Эльбрус и озеро Гижгит за один день!
Эльбрус и озеро Гижгит за один день!
Эльбрус и озеро Гижгит за один день!
Эльбрус и озеро Гижгит за один день!
Эльбрус и озеро Гижгит за один день!
Эльбрус и озеро Гижгит за один день!
Эльбрус и озеро Гижгит за один день!
Эльбрус и озеро Гижгит за один день!

Что вас ожидает

Поляна Нарзанов и уютный музей Высоцкого

Вы подниметесь по канатной дороге на высоту 3850 метров и впечатлитесь видом на весь Кавказский хребет. Далее посетите поляну Нарзанов прямо у подножия могучего Эльбруса и отведаете бьющую из недр земли минеральную воду из пяти разных источников. А в альпинистско-охотничьем музее имени Высоцкого рассмотрите личные вещи барда и услышите интересные факты об основателе музея и первых покорителях Эльбруса.

Фантастический Гижгит

Окруженное зелеными холмами и каменистыми утесами, озеро Гижгит в поселке Былым — одно из самых красивых мест не только в Кабардино-Балкарии, но и во всей стране. Мы заедем на две смотровые площадки, с которых вы насладитесь панорамным видом на озеро и горные перевалы Актопрак и Науджидза. Я расскажу, какие легенды связаны с этими местами, и помогу прочувствовать красоту и величие местных пейзажей.

Организационные детали

Дополнительные расходы: канатная дорога — 1600 рублей/взрослые, 800 рублей/дети 6—13 лет, музей Высоцкого — 100 рублей с человека.

Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей, и я всю жизнь прожил в прекрасном Кисловодске. В путешествиях со мной вы покорите бездорожье, подышите чистейшим воздухом, ощутите вкус родниковой воды и запечатлеете фантастические панорамы горных массивов, альпийских лугов и величественных водопадов. Если вы устали от городской суеты, соскучились по природе и готовы к приключениям — Северный Кавказ ждет вас!
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34 настоящих отзыва от туристов

Анна
26 сен 2021
Огромное спасибо Сергею за эту потрясающую экскурсию! Мы получили массу удовольствия! Сергей - интересный рассказчик, порядочный, неравнодушный человек, аккуратный и надежный водитель. За время экскурсии мы увидели прекрасные пейзажи Кабардино-Балкарии, были на озере Гижгит, где Сергей нас угощал свежеприготовленным кофе, посетили Долину Нарзанов и самое главное, побывали на Эльбрусе! Всем рекомендуем Сергея и как можно больше путешествий в горы!
А
9 сен 2021
По техническим причинам поездка на Эльбрус была отменена (в связи с отключением электричества канатная дорога не работала. Сергеем оперативно была предложена замена на Чегемские водопады и озеро Гижгит, также были учтены наши пожелания по маршруту. Экскурсия получилась очень насыщенной и интересной. Панорамы и виды захватывали дух и не переставали восхищать. За душевными рассказами и беседами 12 часов прошли очень легко и не утомительно.
Татьяна
8 июля 2021
Это был лучший гид в моей жизни. За 10 часов совместного пребывания, я нисколько не устала. Такииие места показал, столько интересного рассказал…. лёгкий, добрый, открытый, весёлый (всю дорогу болтали и шутили) и что немаловажно аккуратный водитель. Серёга, теперь только с тобой в дальнейшее исследование Кавказа! Спасибо тебе за прекрасный день! Ты лучший!
Людмила
30 июня 2021
Спасибо Сергею за потрясающе интересный и насыщенный эмоциями день! Всем своим друзьям обязательно буду рекомедовать.
О
10 июня 2021
Данная экскурсия- это что-то невероятное.
Хочется сказать отдельное спасибо Сергею за этот день!
Очень насыщенная и полная положительных эмоций экскурсия, которая точно понравится любому, кто посетит эти живописные места.
За один день мы сделали более 800 фотографий с самых красивых точек на крутейшие виды😍 всем рекомендую Сергея и вообще больше путешествуйте, эмоции не заменимы
Татьяна
6 июня 2021
Это не экскурсия, это сопровождение, просто как такси. Плюс ко всему потратили время на личные дела водителя.
Н
25 мая 2021
Здравствуйте, путешественники!!Хочу поделиться своими положительными эмоциями, Наш гид Сергей все сделал для этого, показал красивейшие места, напоил чаем, около озёра, очень порядочный Человек. интересный собеседник, мы уже дома, а все говорим про экскурсию, про прекрасный Кавказ. он нас удивил и влюбил в себя! Мы брали экскурсию и групповую и индивидуальную. Конечно дороже, но мы посмотрели такие места, что только человек который любит свой край и знает о нем Спасибо Вам Сергей. за эти эмоции о Кавказе
Елена
24 мая 2021
Отличная поездка: прекрасная погода, великолепные виды, замечательный водитель и гид Сергей. Много увидели, много услышали, все довольны. С удовольствием рекомендуем этот маршрут с Сергеем всем, кому интересно проехать по красивым местам в приятной компании. Спасибо Сергею за два проведенных с нами дня, удачи и процветания. Надеемся, что к следующему нашему приезду у Вас уже будет большая компания (возможно, семейная😊)
Р
14 мая 2021
Поездка на Эльбрус оставила незабываемые впечатления! Замечательный водитель и гид Сергей быстро и с комфортом довез нас до Эльбруса, а также по пути показал красивое горное озеро Гижгит. Море интересной информации от гида о местном населении, населенных пунктах и природных достопримечательностей. Огромное спасибо Сергею за увлекательное путешествие!
Татьяна
6 мая 2021
Спасибо огромное Сергею за это путешествие) Несмотря на метель на самом Эльбрусе мы получили удовольствие и от поездки и от общения с таким интересным человеком. Сергей - отличный водитель, что немаловажно в горах, и отличный собеседник, однозначно рекомендую и гида и экскурсию. Ну а виды там просто фантастические.
М
26 апр 2021
К сожалению наша экскурсия фактически не состоялась, так как в этот день не работали подъемники на Эльбрус. Совет путешествующим проверять по дороге работают ли подъемники, особенно в непогоду, чтобы как-то можно было изменить маршрут. Эльбруса мы не увидели, поехали обратно.

Поездка больше как сопровождение, если Вам нужна именно экскурсия, то этот вариант не совсем подходит.
А
22 апр 2021
Отлично попутешествовали с Сергеем на красивейшие места от Кисловодска до Эльбруса. Нам посчастливилось побывать на 2 турах, причем Сергей мог подстроиться под наши желания, и время экскурсии увеличивалось на несколько часов от предполагаемых. Сергей - тактичный, внимательный и предусмотрительный человек, простой и интересный в общении как со взрослыми, так и с детьми. Все интересующие вопросы можно обсудить с ним заранее. Если с погодой не повезет, он предпримет все усилия, чтобы туристы остались довольны. На стоянках угостит вкусным травяным чаем, а на видовых площадках - сфотографирует. Ребенок не мог оторваться от дяди Сережи). Рекомендуем!
П
19 апр 2021
Прежде всего Сергей на связи задолго до экскурсии: подскажет что с собой брать, куда идти - куда не идти, что покупать - что не покупать и пр. Организация на 5+
В день экскурсии на Эльбрус погода испортилась и Сергей предложил поменять маршрут: в итоге экскурсия вышла еще более объемной: озеро, горы, Чегемское ущелье, Эльтюбю, "город мертвых", водопады - вернулись под самый вечер. Сергей знает "что нужно туристу", останавливается в интересных местах и просто по просьбе: сыра купить или айрана, опять же если вдруг (внезапно) появится козлотур!:-)
Спасибо.
Рекомендую!
Е
12 апр 2021
Очень понравилось.
Большое спасибо Сергею.
Горы раз увидел, и навсегда пропал! Хочется ещё и ещё.
Сергей коммуникабельный)) интересный рассказчик)) отличный водитель))
Такие замечательные люди остаются в сердце навсегда.
Время пролетело незаметно))
Озеро Гижгит… невероятного цвета вода с высоты гор… облака, которые так и хочется взять в руки…
Великолепно)))
Правда Эльбрус не показал нам всю свою красоту. . погода не позволила увидеть:
Да и мужа высота чуть поприжала…
Но уже хочется вернуться и может повезёт больше…
Одним словом, всем советую ехать с Сергеем.
Мы твои клиенты навсегда))
Игорь, Лена
ГИЖГИТ ЭЛЬБРУСОВИЧ, СПАСИБО)))
М
11 апр 2021
Поездка прошла замечательно, получили море впечатлений. Спасибо большое Сергею.
Ещё 19 отзывов

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