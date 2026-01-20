Индивидуальная
до 4 чел.
Ущелья Кабардино-Балкарии (из Кисловодска)
Откройте для себя удивительные пейзажи Кабардино-Балкарии. Прогулка по ущельям, водопадам и историческим местам подарит незабываемые впечатления
Начало: В вашем отеле
«Я покажу лучшую смотровую площадку, с которой озеро видно как на ладони, а попутно расскажу, как оно появилось и в чем его уникальность»
22 янв в 06:30
23 янв в 05:30
15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит за один день
Прокатиться по канатной дороге, полюбоваться горным озером и увидеть самую высокую точку Европы
Начало: По договоренности
«Вы насладитесь шикарными панорамами Эльбруса, увидите волшебное озеро Гижгит, продегустируете несколько видов местного нарзана, а ещё познакомитесь с кавказской кухней»
Завтра в 06:30
22 янв в 06:30
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Кисловодска
Насладиться магией Кавказских гор в мини-группе
Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске
«Бирюзовое извилистое озеро среди гор на отметке более 2000 метров н»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
22 янв в 06:30
3900 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
В гости к кавказскому великану: поездка к подножию Эльбруса из Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу Кавказа: Гижгит, Тызыльское ущелье и Поляна Азау подарят вам незабываемые впечатления и удивительные виды
Начало: По месту проживания в Кисловодске
«Вы узнаете, как образовалось озеро, почему в нём содержится едва ли не вся таблица Менделеева, что за легенды с ним связаны»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Гижгит и Эльбрус: поездка по чарующей Кабардино-Балкарии
Побывать на живописном озере, попить нарзан и влюбиться в пейзажи высокогорной республики
Начало: У вашего места проживания
«Вы побываете на озере Гижгит, сможете устроить яркую фотосессию и услышите предания о водоёме»
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Железноводск: пещера вечной мерзлоты + парк с озером
Уникальная экскурсия в Железноводск, где можно увидеть пещеру вечной мерзлоты и насладиться прогулкой по новому парку с озером и арт-объектами
«Дойдём до «парящей» набережной у озера и прогуляемся на Остров Гулливеров, где представлены макеты окрестных гор»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-путешествие: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться её фантастической красотой
Начало: По согласованию
«Вы рассмотрите старинные сторожевые башни, проедете по перевалу Актопрак и увидите высокогорное озеро, окружённое холмами и каменистыми утёсами»
Завтра в 06:00
22 янв в 06:00
от 20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
Путешествие на джипе к Языку тролля, Голубому озеру и ущельям. Откройте для себя Кавказ с опытным гидом, наслаждаясь природой и историей
Начало: По адресу вашего проживания
«14:00 — Нижнее Голубое озеро, или Церик-Кёль»
Сегодня в 16:00
Завтра в 07:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Кисловодска
Проведите день среди природных красот Приэльбрусья. Посетите ледяную поляну Азау, поднимитесь на смотровую площадку «Мир» и полюбуйтесь озером Гижгит
Начало: У вашего места проживания
«После вас встретит легендарное озеро Гижгит — обрамленный горными вершинами водоем пронзительно голубого цвета»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Чегемское ущелье и перевал Актопрак - из Кисловодска
Путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии. Увидите озёра, перевалы и традиционные балкарские дома. Прекрасная возможность сделать яркие фото
Начало: В месте проживания в Кисловодске
«Поговорим о том, как появилось это озеро»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:00
23 янв в 07:00
25 янв в 07:00
4000 ₽ за человека
Водная прогулка
Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз
Откройте для себя величие Эльбруса, тайны озера Гижгит и загадочный Тырныауз в одной поездке
Начало: У вашего отеля
«Озеро Гижгит — невероятное по составу и красоте бирюзовое высокогорное озеро»
Завтра в 09:00
23 янв в 09:00
от 16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-путешествие в «волшебную страну» Приэльбрусье
Полюбоваться самыми высокими горами Северного Кавказа, водопадами, ущельями, озерами и лесами
Начало: В Кисловодске
«Вы проедете по Баксанскому ущелью и восхититесь лазурным озером Гижгит»
Завтра в 06:00
22 янв в 06:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
Горные ущелья, хрустальные озера и древние легенды ждут вас в Верхней Балкарии! Путешествие на внедорожнике по Черекской теснине и Голубому озеру
«Теперь переезжаем в Верхнюю Балкарию: вы увидите озеро Церик-кёль, или Голубое озеро, знаменитое необыкновенным цветом воды»
24 янв в 06:00
25 янв в 06:00
21 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Озеро Орлёнок в Архызе - просто фантастика
Погрузитесь в мир горных пейзажей и чистейшего воздуха на экскурсии к озеру Орлёнок. Незабываемые виды и уникальные впечатления ждут вас
Начало: По договоренности в Кисловодске
«Поход к озеру Орлёнок — 6 часов наедине с природой»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
18 700 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
Путешествие по Карачаево-Черкесии: пересечем перевал Гум-Баш, увидим Эльбрус, прогуляемся к Бадукским озерам и насладимся видами с канатной дороги в Домбае
Начало: По договоренности в Кисловодске
«Дивные озера Тебердинского заповедника»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
17 400 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Погрузитесь в историю и природу Кавказа: озера, перевалы и водопады ждут вас в этом увлекательном путешествии
«Из региона КМВ вы отправитесь в Баксанское ущелье, которое и приведет к Былымским озерам, двум рукотворным водоемам удивительной красоты»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак из Кисловодска
Погрузитесь в мир Кабардино-Балкарии, наслаждаясь видами Эльбруса и озера Гижгит. Уникальная возможность увидеть Чегемские водопады и древние селения
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«Оцените красочное озеро Гижгит»
22 янв в 07:00
23 янв в 07:00
от 18 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария
Путешествие на внедорожнике через перевал Актопрак к озеру Гижгит и Чегемским водопадам. Откройте для себя тайны Кавказа и его живописные уголки
«Вы проедете по перевалу Актопрак, увидите самое живописное озеро Кабардино-Балкарии и исследуете таинственный некрополь»
24 янв в 08:00
25 янв в 08:00
21 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кавказ, о котором вы слышали
Откройте для себя величие Кавказа: горы, ущелья и озёра в одном путешествии. Уникальные фото и яркие впечатления гарантированы
«Мы будем пить травяной чай с видом на озеро или на перевал, впитывать красоту природы на самых крутых панорамных площадках и делать на протяжении всего пути снимки мечты — для этого я беру профессиональный фотоаппарат»
Завтра в 08:00
22 янв в 07:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к самой высокой точке Европы: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
Однодневная поездка к Эльбрусу и озеру Гижгит. Уникальные виды, чистый воздух и незабываемые эмоции ждут вас в этом путешествии
«Мы посетим красивейшее горное озеро Гижгит, проедем по живописному Баксанскому ущелью и попробуем целебный нарзан прямо из источника»
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
17 800 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Верхняя Балкария: джип-путешествие в мини-группе
Голубое озеро, Черекская теснина, древние родовые башни и смотровая площадка Язык Тролля за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Полюбуетесь Голубым озером, окружённым горами и альпийскими лугами»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
5000 ₽ за человека
Водная прогулка
Шато Эркен, озеро Тамбукан и отдых на горячих источниках (из Кисловодска)
Погрузитесь в атмосферу Кавказа: от солёного озера Тамбукан до сказочного Шато Эркен. Завершите день в горячих источниках, наслаждаясь комфортом
«Но сначала насладимся природными и рукотворными красотами: я покажу вам солёное озеро и приправлю знакомство местными легендами, а также похвалюсь нашим сказочным замком, утопающим в виноградниках»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
В мини-группе из Кисловодска - к чудесам Кабардино-Балкарии
Откройте для себя захватывающие виды Кабардино-Балкарии: водопады, парапланы и древние башни ждут вас в этом удивительном путешествии
Начало: В Кисловодске
«Красота водопадов, парапланеристы над ущельем, древние сторожевые башни, средневековый некрополь, живописный перевал, изумрудное озеро — зрелище незабываемое»
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
22 янв в 06:30
4200 ₽ за человека
Водная прогулка
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Исследуйте величие Кавказа: от целебных озер до заснеженного Эльбруса с индивидуальной экскурсией
«Озеро Тамбукан — соленое бессточное озеро овальной формы»
Завтра в 06:00
22 янв в 06:00
от 14 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Завораживающий Домбай: на джипе из Кисловодска
Тебердинский заповедник, Сентинский храм, озеро Каракель, Эльбрус и перевал Гумбаши за 1 день
Начало: Кисловодск
«А также посетите Тебердинский заповедник с кристально чистыми реками, старинным Сентинским храмом и черным озером Каракель ледникового происхождения»
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
24%
Мини-группа
до 8 чел.
Мини-группа на Эльбрус с канаткой: озеро Гижгит, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
Начало: Накануне поездки уточним ваш адрес в вотсапе/смс
«По пути заедем к озеру Гижгит, который называют Кавказским Байкалом»
Расписание: Ежедневно
3800 ₽
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
В Домбай по Аланскому коридору
Поездка в мини-группе к легендарным горам с заездом на Гумбаши, к Сырным скалам и озеру Кара-Кёль
Начало: От адреса проживания
«Двигаясь дальше по одной из самых красивых дорог Кавказа, мы подъедем к озеру Кара-Кёль, окутанному ароматами хвойных лесов Теберды»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
3700 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными вершинами и могучими ущельями за 1 день
Начало: По месту вашего проживания
«Вы полюбуетесь бирюзовым озером, обрамлённым горами»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
3870 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
«Увидим необычайно красивое озеро высоко в горах, обогнем перевал высотой более 2000 тыс»
Расписание: Ежедневно в 7:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
Увидеть всё в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
«Вы увидите горы-локалиты во главе с Бештау, озеро Тамбукан, где добывают лечебную грязь, в ясную погоду — Эльбрус»
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
от 21 500 ₽ за всё до 6 чел.
