Денис проводит ещё 4 экскурсии

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Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит

Отправиться к снежным склонам Эльбруса, подняться по канатке и исследовать озеро небесного цвета

Денис
Денис – экскурсионное агентство из Кисловодска
Вам предстоит провести удивительный день среди природных красот Приэльбрусья.

Мы отправимся на ледяную поляну Азау с превосходным обзором главной вершины Кавказа, по канатной дороге поднимемся к смотровой площадке «Мир» в 3500 метрах над уровнем моря 🌊, посетим ярко-голубое озеро Гижгит в кольце гор ⛰️.

А по пути поговорим об историях альпинистов и легендах этих мест.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

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Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит

Что вас ожидает

Азау: ледяная красота Эльбруса
Наш путь лежит в Приэльбрусье — через скальные башни Шхельды и двурогой Ушбы, через ледники и снежные поля, речные долины, загадочные ущелья и альпийские луга. Наконец, вы окажетесь лицом к лицу с великаном Эльбрусом на ледяной поляне Азау, от которой по канатной дороге мы поднимемся к обзорной точке «Мир» (3500 н. у. м. ). Из кабины подъемника и со смотровой площадки вам откроются потрясающие виды на поселок Азау, вершины Большого Кавказа и главное действующее лицо горного спектакля — Эльбрус! По пути я поделюсь историями альпинистов и расскажу, какие чудеса творятся на главной вершине Кавказа.

Заповедное озеро Гижгит
После вас встретит легендарное озеро Гижгит — обрамленный горными ⛰️ вершинами водоем пронзительно голубого цвета. Здешние пейзажи вдохновляют в любое время года: благоухающие весенними цветами и травами, заполненные пасущимися животными летом, пестрящие багряными красками осенью и укрытые льдом и снегом зимой, когда Гижгит превращается в сказочный горный каток. Вы прогуляетесь 👣 вдоль озера, полюбуетесь скалистыми рельефами и сделаете чудесные снимки.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120
  • В стоимость включена профессиональная фото- и видеосъемка с дрона, а также кофе-брейк (свежемолотый, сваренный в турке кофе)
  • Подъем по канатной дороге оплачивается дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в любом городе КМВ
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Денис
Денис
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша туристическая компания занимается организацией джип-туров по самым живописным местам Северного Кавказа на внедорожниках премиум-сегмента Toyota Land Cruiser. Наши гиды помогут вам ощутить всю красоту Кавказских гор и расскажут множество интересных мифов и легенд.
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