Денис проводит ещё 4 экскурсии

Азау: ледяная красота Эльбруса Наш путь лежит в Приэльбрусье — через скальные башни Шхельды и двурогой Ушбы, через ледники и снежные поля, речные долины, загадочные ущелья и альпийские луга. Наконец, вы окажетесь лицом к лицу с великаном Эльбрусом на ледяной поляне Азау, от которой по канатной дороге мы поднимемся к обзорной точке «Мир» (3500 н. у. м. ). Из кабины подъемника и со смотровой площадки вам откроются потрясающие виды на поселок Азау, вершины Большого Кавказа и главное действующее лицо горного спектакля — Эльбрус! По пути я поделюсь историями альпинистов и расскажу, какие чудеса творятся на главной вершине Кавказа.
Заповедное озеро Гижгит После вас встретит легендарное озеро Гижгит — обрамленный горными ⛰️ вершинами водоем пронзительно голубого цвета. Здешние пейзажи вдохновляют в любое время года: благоухающие весенними цветами и травами, заполненные пасущимися животными летом, пестрящие багряными красками осенью и укрытые льдом и снегом зимой, когда Гижгит превращается в сказочный горный каток. Вы прогуляетесь 👣 вдоль озера, полюбуетесь скалистыми рельефами и сделаете чудесные снимки.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120
В стоимость включена профессиональная фото- и видеосъемка с дрона, а также кофе-брейк (свежемолотый, сваренный в турке кофе)
Подъем по канатной дороге оплачивается дополнительно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в любом городе КМВ
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша туристическая компания занимается организацией джип-туров по самым живописным местам Северного Кавказа на внедорожниках премиум-сегмента Toyota Land Cruiser. Наши гиды помогут вам ощутить всю красоту Кавказских гор и расскажут множество интересных мифов и легенд.