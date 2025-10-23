Денис проводит ещё 4 экскурсии

Лучшие месяцы для посещения - с мая по октябрь. В это время года природа Приэльбрусья особенно красива: весной и летом цветущие луга, осенью багряные краски. Зимой озеро Гижгит превращается в сказочный горный каток.

Проведите незабываемый день в Приэльбрусье.Начнем с ледяной поляны Азау, откуда по канатной дороге поднимемся к смотровой площадке «Мир» на высоте 3500 метров. Здесь вас ждут потрясающие виды на Эльбрус и

Кавказские горы. Далее отправимся к озеру Гижгит, окруженному горными вершинами. В любое время года это место поражает своей красотой: весной и летом цветущие луга, осенью багряные краски, зимой - сказочный горный каток. Прогулка вдоль озера и великолепные снимки гарантированы. В поездке вас будет сопровождать опытный гид, который расскажет истории альпинистов и легенды этих мест

Описание экскурсии

Азау: ледяная красота Эльбруса

Наш путь лежит в Приэльбрусье — через скальные башни Шхельды и двурогой Ушбы, через ледники и снежные поля, речные долины, загадочные ущелья и альпийские луга. Наконец, вы окажетесь лицом к лицу с великаном Эльбрусом на ледяной поляне Азау, от которой по канатной дороге мы поднимемся к обзорной точке «Мир» (3500 н. у. м.). Из кабины подъемника и со смотровой площадки вам откроются потрясающие виды на поселок Азау, вершины Большого Кавказа и главное действующее лицо горного спектакля — Эльбрус! По пути я поделюсь историями альпинистов и расскажу, какие чудеса творятся на главной вершине Кавказа.

Заповедное озеро Гижгит

После вас встретит легендарное озеро Гижгит — обрамленный горными вершинами водоем пронзительно голубого цвета. Здешние пейзажи вдохновляют в любое время года: благоухающие весенними цветами и травами, заполненные пасущимися животными летом, пестрящие багряными красками осенью и укрытые льдом и снегом зимой, когда Гижгит превращается в сказочный горный каток. Вы прогуляетесь вдоль озера, полюбуетесь скалистыми рельефами и сделаете чудесные снимки.

Организационные детали