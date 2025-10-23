Денис проводит ещё 4 экскурсии

Лучшие месяцы для посещения - с мая по октябрь. В это время года природа Приэльбрусья особенно красива: весной и летом цветущие луга, осенью багряные краски. Зимой озеро Гижгит превращается в сказочный горный каток.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ледяная поляна Азау
Смотровая площадка «Мир»
Озеро Гижгит
Описание экскурсии
Азау: ледяная красота Эльбруса
Наш путь лежит в Приэльбрусье — через скальные башни Шхельды и двурогой Ушбы, через ледники и снежные поля, речные долины, загадочные ущелья и альпийские луга. Наконец, вы окажетесь лицом к лицу с великаном Эльбрусом на ледяной поляне Азау, от которой по канатной дороге мы поднимемся к обзорной точке «Мир» (3500 н. у. м.). Из кабины подъемника и со смотровой площадки вам откроются потрясающие виды на поселок Азау, вершины Большого Кавказа и главное действующее лицо горного спектакля — Эльбрус! По пути я поделюсь историями альпинистов и расскажу, какие чудеса творятся на главной вершине Кавказа.
Заповедное озеро Гижгит
После вас встретит легендарное озеро Гижгит — обрамленный горными вершинами водоем пронзительно голубого цвета. Здешние пейзажи вдохновляют в любое время года: благоухающие весенними цветами и травами, заполненные пасущимися животными летом, пестрящие багряными красками осенью и укрытые льдом и снегом зимой, когда Гижгит превращается в сказочный горный каток. Вы прогуляетесь вдоль озера, полюбуетесь скалистыми рельефами и сделаете чудесные снимки.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120
В стоимость включен кофе-брейк (свежемолотый сваренный в турке кофе)
Подъем по канатной дороге оплачивается дополнительно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3750 туристов
Наша команда занимается организацией джип-туров по самым живописным местам Северного Кавказа на внедорожниках премиум-сегмента Toyota Land Cruiser. Мы поможем вам ощутить всю красоту Кавказских гор и расскажем множество интересных мифов и легенд.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 75 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
67
4
4
3
2
2
2
1
–
Петр
Денис отличный собеседник в первую очередь, подкован в любой теме, расскажет много всего интересного, дорога пролетает незаметно!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Денис - человек, искренне любящий наш Кавказ, знающий местные обычаи и уклад жизни. Если вам не нужна стандартная экскурсия с сухими фактами и скучными датами, а хочется увидеть неспешно необыкновенную читать дальшеуменьшить
красоту природы и услышать о том, как и чем живут здесь люди, вам обязательно понравится путешествовать вместе с Денисом. Хочется отметить высокий профессионализм Дениса, как водителя, в условиях гор это очень важно для безопасности всего путешествия. Мы непременно еще раз обратимся к Денису! Денис, огромное спасибо! Лучше гор могут быть только горы, на которых ты еще не бывал!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Виктория
Были на экскурсии 6 мая, экскурсия индивидуальная, машина Toyota prado Очень повезло с погодой, было солнечно. Эльбрус был виден великолепно. Гидом был Иван. Очень понравилось как он провел всю экскурсию. читать дальшеуменьшить
Вовремя приехал, вёл машину очень аккуратно, в труднопроходмых местах был очень внимателен. Первая остановка озеро Гижгит, все рассказал, показал интересные ракурсы для фото, приготовил кофе. На поляне Азау пересели на подъемник, всю дорогу было солнце. Рассмотрели все. На верхней площадке можно за доплату пересесть на снегоход или ратрак и подняться еще выше до высоты 5100м. По совету Ивана пообедали в кафе Вираж, все было очень вкусно. Пахлаву даже заказали с собой. На обратной дороге заехали к водопаду и подъемнику для машин. В полном восторге от экскурсии, с нашим гидом было надёжно, интересно и очень комфортно. Могу рекомендовать эту экскурсию, с этой компанией
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Ездили по маршруту в новогодние праздники. Сначала отправились на озеро Гижгит - абсолютно красивое место, дорога живописания. Вода в озере действительно бирюзовая. Далее был Эльбрус. Конечно в праздничные дни там читать дальшеуменьшить
очень людей, на подъёмник большие очереди. Но стоит однозначно посетить. Кататься на лыжах я бы не хотела в такой давке, и прочие многочисленные нюансы (но не к гиду вопросы, естественно). Всю поездку Денис много рассказывал про быт, обычаи, жителей и многое другое. Это был третий гид за всю поездку в КМВ и все рассказали разные стороны. Водитель отличный, и даже наши дети, которые в процессе поездки просили остановки - ничуть не раздражали Дениса, он спокойно останавливался по нашему желанию.
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Благодарим Дениса за отличную поездку. Подъёмник был закрыт из-за метели, и Денис предложил поехать туда, куда большой автобус не проедет - Чегемский перевал. Красота этого места потрясает! Потом мы спустились к Чегемским водопадам. Зимой они прекраснее, чем летом, как нам показалось. Денис очень профессиональный водитель, интереснейший рассказчик. Кавказ навсегда останется для нас любимым местом, благодаря этому замечательному человеку.
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Нашим гидом был Владимир. Экскурсия длилась 12 часов. Мы в полном восторге! Уже были на Кавказе много раз,но каждый узнаем и видим что-то новое. Виды потрясающие, фото всего не передадут. Так что рекомендуем увидеть все своими глазами. Спасибо большое за это путешествие!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии на «Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Кисловодска»