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Индивидуальная
8 часов
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
Знакомство с символами Кисловодска и Ессентуков и дегустация на семейной винодельне
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина Нарзанов, тюбинг и конная прогулка
Провести насыщенный день среди живописной природы и дружелюбных животных
Начало: В Кисловодске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРианна23 июля 2023В первую очередь хочу отметить клиентоориентированность: время, дата экскурсии и наши пожелания были полностью удовлетворены, несмотря на то, что свободного
- ААлександр25 мая 2023Спасибо за экскурсию! Много интересной информации, которая подается продуманно и профессионально. Продемонстрированы исторические фото, можно сравнить как было и как стало. Комфортабельный микроавтобус с водителем. Олег спасибо Вам за наше сопровождение.
- ААнна29 марта 2023Провели отличный день в компании Ирины, начали с экскурсии по Кисловодску, были на Медовых водопадах, съездили в Ессентуки, осмотрели все
- ЕЕлена3 февраля 2023Экскурсия-конструктор прошла отлично. Наш гид-водитель Карен учёл все наши пожелания. Нашим дети 8 лет были в восторге. Спасибо огромное!!!!!!
- ТТатьяна22 июля 2022Ирина оказалась очень интересным и ответственным человеком. Показала основные достопримечательности, познакомила с историей региона - все это было в сопровождении интересного рассказа и демонстрацией фотографий того времени. После экскурсии отвезла в домашнюю винодельню с не менее ответственными хозяевами, любящих своё дело.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Семейные»
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