Экскурсии для всей семьи

Найдено 3 экскурсии в категории «Семейные» в Кисловодске, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
Знакомство с символами Кисловодска и Ессентуков и дегустация на семейной винодельне
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
15 000 за всё до 6 чел.
Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина Нарзанов, тюбинг и конная прогулка
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина Нарзанов, тюбинг и конная прогулка
Провести насыщенный день среди живописной природы и дружелюбных животных
Начало: В Кисловодске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Рианна
    23 июля 2023
    Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина Нарзанов, тюбинг и конная прогулка
    В первую очередь хочу отметить клиентоориентированность: время, дата экскурсии и наши пожелания были полностью удовлетворены, несмотря на то, что свободного
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    времени на момент бронирования не было. Во-вторых, тактичность и вежливость гидов. Сама экскурсия действительно интересная, детям особенно понравилась конная прогулка. Гид Али-Мурат порекомендовал кафе с вкусной едой по приемлемой цене. Экскурсия получилась насыщенной. Мы были впервые в КМВ, проездом на один день. Времени было ограничено, хотелось по максимум посмотреть местные достопримечательности, поэтому в Долине нарзанов провели мало времени. Для себя поняли, чтобы насладится всеми красотами местной природы времени надо гораздо больше, так как есть куда съездить и что посмотреть. Рекомендуем!!!

  • А
    Александр
    25 мая 2023
    Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
    Спасибо за экскурсию! Много интересной информации, которая подается продуманно и профессионально. Продемонстрированы исторические фото, можно сравнить как было и как стало. Комфортабельный микроавтобус с водителем. Олег спасибо Вам за наше сопровождение.
  • А
    Анна
    29 марта 2023
    Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
    Провели отличный день в компании Ирины, начали с экскурсии по Кисловодску, были на Медовых водопадах, съездили в Ессентуки, осмотрели все
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    основные достопримечательности, у Ирины много дополнительного материала: фотографий мест, дореволюционных афиш, картин, объявлений, портретов, карикатур. Рассказывает Ирина спокойно и интересно, по её совету попробовали кофе с гранатовым соком, это очень вкусно. Нам понравилось!

  • Е
    Елена
    3 февраля 2023
    Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
    Экскурсия-конструктор прошла отлично. Наш гид-водитель Карен учёл все наши пожелания. Нашим дети 8 лет были в восторге. Спасибо огромное!!!!!!
  • Т
    Татьяна
    22 июля 2022
    Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
    Ирина оказалась очень интересным и ответственным человеком. Показала основные достопримечательности, познакомила с историей региона - все это было в сопровождении интересного рассказа и демонстрацией фотографий того времени. После экскурсии отвезла в домашнюю винодельню с не менее ответственными хозяевами, любящих своё дело.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Семейные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
  2. Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
  3. Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина Нарзанов, тюбинг и конная прогулка
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Семейные" можно забронировать 3 экскурсии от 15 000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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