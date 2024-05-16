1 чел.
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Мини-группа
4 часа
Групповой треккинг-тур по ущелью реки Аликоновки к Медовым водопадам
Испытать на себе суровый нрав и чарующую красоту природы Кавказа
Начало: Возле Замка коварства и любви
11 июня в 11:00
23 июня в 11:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Гастрономические сокровища Домбая
Окунуться в мир первозданной природы - и щедрой кавказской кухни
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Треккинг по Дигории к водопаду Галдоридон
Прогуляться по долине реки Харес, налюбоваться сочными пейзажами и напитаться природной энергией
5 авг в 06:00
6 авг в 06:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена16 мая 2024Очень хотели попасть в Северную Осетию, из предложенных вариантов выбрали треккинг к водопаду. Замечетльная прогулка, неутомительная, маршрут красивый, с небольшим подъемом высоты в компании с прекрасной девушкой Дашей. Обязательно вернёмся ещё.
- ООльга17 апреля 2024Были на пешей экскурсии из Кисловодска к Медовым водопадам 16.04.24г., очень повезло с погодой, ☀️☀️☀️ отличный экскурсовод Олег. Интересно рассказывает
- ООльга8 апреля 202408.04.2024 посетили экскурсию гастрономические сокровища Домбая с посещением форелевого хозяйства и рыбалкой. В восторге и взрослые, и дети! Несмотря на
- ЕЕлена1 апреля 2024Интересный маршрут, хороший гид, шикарные виды. Экскурсия понравилась
- ААнна7 августа 2023Маршрут очень впечатлил, нам как людям с Севера … горы, зелень, скалы радовали глаз! Очень приятно, что не стояли очередь
- ВВиктория27 июня 2023Заказали индивидуальный гастрономический тур на Домбай. Остались очень довольны. Посмотрели перевал и горы. Водитель общительный, интересно рассказывал обо всём: о местных достопримечательностях, о местах которые проезжали по пути, о местном быте, о местной кухне. Хорошая поездка, приятные воспоминания. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Водные развлечения»
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Водные экскурсии в Кисловодске на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024