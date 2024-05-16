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на подъемниках на Домбае. Организатор все очень быстро оформил. Показал места куда надо идти, смотреть и восхищаться). Завтрак у в горах с сыром и медом волшебный, шашлык из баранины в ваших краях сказочный! С детками советую заехать на форелевое хозяйство и половить рыбку. Вам сразу приготовят ваш улов, и детским эмоциям не будет предела! Очень понравилось, спасибо! Организатор Ксения, очень внимательна и клиентоориентирована!