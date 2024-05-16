Экскурсии по воде в Кисловодске

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Кисловодске, цены от 1 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповой треккинг-тур по ущелью реки Аликоновки к Медовым водопадам
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
11 отзывов
Групповой треккинг-тур по ущелью реки Аликоновки к Медовым водопадам
Испытать на себе суровый нрав и чарующую красоту природы Кавказа
Начало: Возле Замка коварства и любви
11 июня в 11:00
23 июня в 11:00
1 900 за человека
Гастрономические сокровища Домбая
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Гастрономические сокровища Домбая
Окунуться в мир первозданной природы - и щедрой кавказской кухни
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 000 за всё до 4 чел.
Треккинг по Дигории к водопаду Галдоридон
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Треккинг по Дигории к водопаду Галдоридон
Прогуляться по долине реки Харес, налюбоваться сочными пейзажами и напитаться природной энергией
5 авг в 06:00
6 авг в 06:00
15 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Треккинг по Дигории к водопаду Галдоридон
    Очень хотели попасть в Северную Осетию, из предложенных вариантов выбрали треккинг к водопаду. Замечетльная прогулка, неутомительная, маршрут красивый, с небольшим подъемом высоты в компании с прекрасной девушкой Дашей. Обязательно вернёмся ещё.
    Очень хотели попасть в Северную Осетию, из предложенных вариантов выбрали треккинг к водопаду. Замечетльная прогулка, неутомительнаяОчень хотели попасть в Северную Осетию, из предложенных вариантов выбрали треккинг к водопаду. Замечетльная прогулка, неутомительнаяОчень хотели попасть в Северную Осетию, из предложенных вариантов выбрали треккинг к водопаду. Замечетльная прогулка, неутомительнаяОчень хотели попасть в Северную Осетию, из предложенных вариантов выбрали треккинг к водопаду. Замечетльная прогулка, неутомительнаяОчень хотели попасть в Северную Осетию, из предложенных вариантов выбрали треккинг к водопаду. Замечетльная прогулка, неутомительнаяОчень хотели попасть в Северную Осетию, из предложенных вариантов выбрали треккинг к водопаду. Замечетльная прогулка, неутомительная
  • О
    Ольга
    17 апреля 2024
    Групповой треккинг-тур по ущелью реки Аликоновки к Медовым водопадам
    Были на пешей экскурсии из Кисловодска к Медовым водопадам 16.04.24г., очень повезло с погодой, ☀️☀️☀️ отличный экскурсовод Олег. Интересно рассказывает
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    и легенды и о каждом цветочке, кустике и о горных породах. Дорога конечно не легкая, но очень красивая. Нам было интересно пройти этот путь пешком. Всем, кому интересно увидеть красоту природы Кисловодска 🏞️ не только из окна машины, экскурсия точно понравится.

    Были на пешей экскурсии из Кисловодска к Медовым водопадам 16.04.24г., очень повезло с погодой, ☀️☀️☀️ отличныйБыли на пешей экскурсии из Кисловодска к Медовым водопадам 16.04.24г., очень повезло с погодой, ☀️☀️☀️ отличныйБыли на пешей экскурсии из Кисловодска к Медовым водопадам 16.04.24г., очень повезло с погодой, ☀️☀️☀️ отличныйБыли на пешей экскурсии из Кисловодска к Медовым водопадам 16.04.24г., очень повезло с погодой, ☀️☀️☀️ отличный
  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Гастрономические сокровища Домбая
    08.04.2024 посетили экскурсию гастрономические сокровища Домбая с посещением форелевого хозяйства и рыбалкой. В восторге и взрослые, и дети! Несмотря на
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    длительную продолжительность, все прошло как на одном дыхании. Мурат рассказал много нового и интересного об обычаях, традициях и истории края. Красивая дорога, завтрак в горах, перевал, табуны лошадей, овцы, ослик, подъемники, рыбалка-понравилось абсолютно все! Рекомендую к посещению! Организаторам и гидам спасибо)

  • Е
    Елена
    1 апреля 2024
    Групповой треккинг-тур по ущелью реки Аликоновки к Медовым водопадам
    Интересный маршрут, хороший гид, шикарные виды. Экскурсия понравилась
  • А
    Анна
    7 августа 2023
    Гастрономические сокровища Домбая
    Маршрут очень впечатлил, нам как людям с Севера … горы, зелень, скалы радовали глаз! Очень приятно, что не стояли очередь
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    на подъемниках на Домбае. Организатор все очень быстро оформил. Показал места куда надо идти, смотреть и восхищаться). Завтрак у в горах с сыром и медом волшебный, шашлык из баранины в ваших краях сказочный! С детками советую заехать на форелевое хозяйство и половить рыбку. Вам сразу приготовят ваш улов, и детским эмоциям не будет предела! Очень понравилось, спасибо! Организатор Ксения, очень внимательна и клиентоориентирована!

  • В
    Виктория
    27 июня 2023
    Гастрономические сокровища Домбая
    Заказали индивидуальный гастрономический тур на Домбай. Остались очень довольны. Посмотрели перевал и горы. Водитель общительный, интересно рассказывал обо всём: о местных достопримечательностях, о местах которые проезжали по пути, о местном быте, о местной кухне. Хорошая поездка, приятные воспоминания. Спасибо!
    Заказали индивидуальный гастрономический тур на Домбай. Остались очень довольны. Посмотрели перевал и горы. Водитель общительный, интересноЗаказали индивидуальный гастрономический тур на Домбай. Остались очень довольны. Посмотрели перевал и горы. Водитель общительный, интересноЗаказали индивидуальный гастрономический тур на Домбай. Остались очень довольны. Посмотрели перевал и горы. Водитель общительный, интересно

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Групповой треккинг-тур по ущелью реки Аликоновки к Медовым водопадам
  2. Гастрономические сокровища Домбая
  3. Треккинг по Дигории к водопаду Галдоридон
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 1 900 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Водные экскурсии в Кисловодске на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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