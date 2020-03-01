Вера проводит ещё 2 экскурсии

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  3. Неизведанные уголки Кисловодского парка

Услышать легенды парка, осмотреть древние гроты, навестить хозяина гор и открыть прекрасные панорамы

Вера
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Вера – ваш гид
На прогулке по необычному маршруту вы узнаете историю создания национального парка, рассмотрите «подбоченившиеся» Красные грибы, пройдете по любимым местам Косыгина и отыщете следы древнего океана Тетис.

Услышите легенды о хозяине гор, стражах Красного Солнышка и амазонках.

А также взглянете на Эльбрус так, как это делали современники Чехова.
3750 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на Привокзальной площади
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Неизведанные уголки Кисловодского парка
Неизведанные уголки Кисловодского парка

Что вас ожидает

Достояние национального парка
Гуляя по тенистым аллеям из лип и акаций, вы узнаете историю создания одного из крупнейших рукотворных парков в Европе. Я расскажу о ценном климате и минеральных источниках, богатом мире флоры и фауны. И, конечно, поговорим о прекрасном примере совместного творчества человека и природы, представленного натуральными и искусственными памятниками.

Каменные грибы
Парк состоит из шести так называемых балок, мы отправимся в Широкую. Там вы осмотрите Красные грибы — каменные фигуры-боровички с «грибными» шляпками. А над ними откроете великолепную панорамную точку для обзора северной части парка, Скалистого хребта и Эльбруса. На тенистых аллеях и Косыгинской тропе вспомним советского политика, любившего гулять по этим дорожкам. Чуть позже, пройдя ручеек, я расскажу, какие сведения сохранились о древнем океане Тетис, покажу его следы, окаменелости, а если повезет, вы даже сможете найти аммонит!

В гости к хозяину гор
Поднявшись на высокую тропу, вы увидите череду небольших пещер. В одной из них встретите вырезанный на древней стене лик — изображение местного хранителя — и услышите предания, связанные с мистической находкой. Вдоволь исследуете большие и красивые гроты, возле стражей Красного Солнышка, напоминающего античные храмы, я расскажу легенду о местных амазонках. А затем отведу к каменному окошку, через которое во времена Чехова и Толстого люди любовались Эльбрусом.

По аллеям терренкура я проведу вас в центральную часть парка, к Долине роз, а дальше — по желанию: мимо Красных камней к Каскадной лестнице или мимо Царской площадки к Нарзанной галерее.

«Здесь все дышит уединением, здесь все таинственно — и густые сени липовых аллей, склоняющихся над потоком, который с шумом и пеною, падая с плиты на плиту, прорезывает себе путь между зеленеющими горами, и ущелья, полные мглою и молчанием, которых ветви разбегаются отсюда во все стороны, и свежесть ароматического воздуха, отягощенного испарениями высоких южных трав и белой акации, и постоянный, сладостно усыпительный шум студеных ручьев, которые, встретясь в конце долины, бегут дружно взапуски и наконец кидаются в Подкумок». М. Лермонтов («Герой нашего времени»)

Кому подходит экскурсия

Тем, кто уже познакомился с центральной, самой посещаемой частью комплекса и хотел бы немного уединения и общения с удивительной природой национального парка без туристических толп.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы — 150 руб. на такси для подъезда к началу маршрута
  • Протяженность маршрута примерно 5,5 км, технически он не сложный
Неизведанные уголки Кисловодского парка
Неизведанные уголки Кисловодского парка
Неизведанные уголки Кисловодского парка
Неизведанные уголки Кисловодского парка
Неизведанные уголки Кисловодского парка
Неизведанные уголки Кисловодского парка
Неизведанные уголки Кисловодского парка
Неизведанные уголки Кисловодского парка
Неизведанные уголки Кисловодского парка
Неизведанные уголки Кисловодского парка
Неизведанные уголки Кисловодского парка
Неизведанные уголки Кисловодского парка
Неизведанные уголки Кисловодского парка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Привокзальной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вера
Вера
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Вера, я работаю гидом больше 20 лет. Очень люблю свой край, много езжу по Кавказу, предпочитаю неизбитые пути и маршруты. С удовольствием покажу места, где мало людей и много природы. До встречи!
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