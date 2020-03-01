Вера проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Достояние национального парка

Гуляя по тенистым аллеям из лип и акаций, вы узнаете историю создания одного из крупнейших рукотворных парков в Европе. Я расскажу о ценном климате и минеральных источниках, богатом мире флоры и фауны. И, конечно, поговорим о прекрасном примере совместного творчества человека и природы, представленного натуральными и искусственными памятниками.

Каменные грибы

Парк состоит из шести так называемых балок, мы отправимся в Широкую. Там вы осмотрите Красные грибы — каменные фигуры-боровички с «грибными» шляпками. А над ними откроете великолепную панорамную точку для обзора северной части парка, Скалистого хребта и Эльбруса. На тенистых аллеях и Косыгинской тропе вспомним советского политика, любившего гулять по этим дорожкам. Чуть позже, пройдя ручеек, я расскажу, какие сведения сохранились о древнем океане Тетис, покажу его следы, окаменелости, а если повезет, вы даже сможете найти аммонит!

В гости к хозяину гор

Поднявшись на высокую тропу, вы увидите череду небольших пещер. В одной из них встретите вырезанный на древней стене лик — изображение местного хранителя — и услышите предания, связанные с мистической находкой. Вдоволь исследуете большие и красивые гроты, возле стражей Красного Солнышка, напоминающего античные храмы, я расскажу легенду о местных амазонках. А затем отведу к каменному окошку, через которое во времена Чехова и Толстого люди любовались Эльбрусом.

По аллеям терренкура я проведу вас в центральную часть парка, к Долине роз, а дальше — по желанию: мимо Красных камней к Каскадной лестнице или мимо Царской площадки к Нарзанной галерее.

«Здесь все дышит уединением, здесь все таинственно — и густые сени липовых аллей, склоняющихся над потоком, который с шумом и пеною, падая с плиты на плиту, прорезывает себе путь между зеленеющими горами, и ущелья, полные мглою и молчанием, которых ветви разбегаются отсюда во все стороны, и свежесть ароматического воздуха, отягощенного испарениями высоких южных трав и белой акации, и постоянный, сладостно усыпительный шум студеных ручьев, которые, встретясь в конце долины, бегут дружно взапуски и наконец кидаются в Подкумок». М. Лермонтов («Герой нашего времени»)

Кому подходит экскурсия

Тем, кто уже познакомился с центральной, самой посещаемой частью комплекса и хотел бы немного уединения и общения с удивительной природой национального парка без туристических толп.