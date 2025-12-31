Представляем совершенно уникальное театральное путешествие «Игристые истории» — вечер, где прошлое оживает в стенах старинного «Дома Рошке». Это не экскурсия и не классический спектакль. Это — ожившая легенда.
Это возможность прикоснуться к миру русской литературы там, где она творилась, и почувствовать себя желанным гостем в том самом времени, о котором мы знаем лишь со страниц учебников.
Это возможность прикоснуться к миру русской литературы там, где она творилась, и почувствовать себя желанным гостем в том самом времени, о котором мы знаем лишь со страниц учебников.
Описание экскурсииНемецкая колония Каррас. Дом с 200-летней историей. Дом, в котором останавливался Михаил Лермонтов. Дом, который принимал гостей — с немецкой утончённостью и русской душой. Этот дом открывает для вас свои двери. Что вас ждёт:Путешествие в 1841 год. Вы не просто зритель, а почётный гость в доме трактирщика Иоганна Рошке. Здесь всё дышит историей: каждый предмет, каждая скрипучая половица помнит шаги великого поэта. Встреча с гениями. Вас встретят кузина поэта, остроумная Катенька Быховец, и сам хозяин — педантичный и харизматичный немец Иоганн Рошке. И, конечно, здесь будет он — Михаил Юрьевич Лермонтов. Не хрестоматийный памятник, а живой человек — с его блестящим умом, язвительной иронией и страстью к жизни. Истории, которые не прочитаешь в книгах. Услышите частные, смешные и трогательные истории из жизни Лермонтова, которые могли случиться только здесь, в Каррасе. Узнаете о пари со скрипачом-оборванцем, о дуэли с гусем и о том, чем закончился спор о вдохновении за чашкой кофе. Игристое как часть спектакля. Угощения изысканным игристым — не отдельное событие, а полноправный участник действия. Каждый бокал — это новая глава вечера, новый тост и новая история, раскрывающая характер напитка и гостей. Это не экскурсия и не классический спектакль. Это — ожившая легенда. Это возможность прикоснуться к миру русской литературы там, где она творилась, и почувствовать себя желанным гостем в том самом времени, о котором мы знаем лишь со страниц учебников. В стоимость входного билета (2500 ₽) включено:
- Театральная программа с участием Катеньки Быховец, Иоганна Рошке, Михаила Лермонтова и Графа Соколова — истории, оживающие прямо перед вами.
- Музыка на старинном фортепиано Offenbacher 1891 года — живое дыхание эпохи и очарование старого салона.
- Угощение пятью видами игристого — тонкий аромат, лёгкость, игра пузырьков.
- Пять авторских канапе. Приготовленных из продуктов местных производителей в том числе из крафтового сыра.
- Памятный сувенир: каждый гость сможет смолоть ароматные зёрна на антикварной кофемолке XIX века. Программа строго 18+ Важная информация: Мероприятие проводится для участников старше 18 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Экскурсовод или аудиогид (при группе менее 12 человек)
Что не входит в цену
- Входной билет в музей Рошке + театрализованная дегустация + канапе - 2500 р/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Первомайский проспект, 2
Завершение: В центре Кисловодска или в точке сбора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Мероприятие проводится для участников старше 18 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии из Кисловодска
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборПо следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
Погрузитесь в атмосферу 19 века, исследуя места, связанные с Лермонтовым в Кисловодске, Железноводске и Пятигорске
Начало: По договоренности в Кисловодске
2 янв в 09:30
5 янв в 09:00
11 400 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Лермонтовский Пятигорск
Познакомьтесь с Пятигорском через призму жизни Лермонтова. Узнайте о его последних днях и посетите знаковые места, связанные с поэтом
Начало: У магазина Стрижамент (напротив жд вокзала), ул. В...
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 14:00
Сегодня в 14:00
2 янв в 14:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Бермамыт - путешествие на русский Гранд-Каньон
Исследуйте величие Плато Бермамыт, насладитесь панорамными видами и погрузитесь в историю Кавказа в комфортной обстановке
Начало: Пр. Дзержинского
5 янв в 08:00
7 янв в 08:00
13 500 ₽ за всё до 4 чел.