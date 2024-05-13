1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Барские дачи Кисловодска
Почувствовать дух ушедшей эпохи в красивейших уголках города и пройти по следам Шаляпина и Есенина
Начало: У железнодорожного вокзала
«Эта авторская прогулка — путешествие в прошлое Кисловодска, знакомство с его архитектурным наследием начала 20 века и незаурядными курортными историями»
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
5 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
По следам алмасты - снежного человека по-кавказски
Авторский тур по живописным местам с погружением в мистику и открытия экспедиций
Начало: У вашего отеля
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Семь святынь Кавказских Минеральных Вод
Авторская паломническая поездка по православным местам Кисловодска и Ессентуков
Начало: На проспекте Мира
Сегодня в 15:00
Завтра в 14:00
от 12 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена13 мая 2024Ольга - отличный гид, очень приветлива и внимательна, рассказала много интересных историй, фактов и показала нам все значимые места города.
- ММихаил3 мая 2024Замечательная камерная экскурсия по городу. Ольга очень много знает об истории Кисловодска и отлично рассказывает. А кроме того она знает
- ББухарина29 апреля 2024Ходили на экскурсию с Ольгой. Мы любим экскурсии, поэтому есть с чем сравнивать. Интеллигентная дама, прекрасная подача материала и манера общения.
- ААндрей4 октября 2023Спасибо Ивану за шикарную экскурсию. Все остались под глубоким впечатлением от маршрута, музыкального сопровождения и его рассказов. Я уверен, что эту экскурсию запомним все надолго. И обязательно вернёмся не один раз.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Авторские»
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