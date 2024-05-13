Ольга - отличный гид, очень приветлива и внимательна, рассказала много интересных историй, фактов и показала нам все значимые места города.

Замечательная камерная экскурсия по городу. Ольга очень много знает об истории Кисловодска и отлично рассказывает. А кроме того она знает

и много пикантных историй из прошлого курорта и замечательных баек, которыми также охотно делится. Было весьма интересно послушать про курортные романы и драмы имперской и советской аристократии!

Ходили на экскурсию с Ольгой. Мы любим экскурсии, поэтому есть с чем сравнивать. Интеллигентная дама, прекрасная подача материала и манера общения.

Советую настоятельно для прогулок по Кисловодска, не забитому туристами, а тихому, тенистому и весьма интересному. Особенно понравились дворики начала 19 века. Они ещё живы…

А Андрей

Спасибо Ивану за шикарную экскурсию. Все остались под глубоким впечатлением от маршрута, музыкального сопровождения и его рассказов. Я уверен, что эту экскурсию запомним все надолго. И обязательно вернёмся не один раз.