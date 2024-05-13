Авторские экскурсии от местных гидов Кисловодска

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Кисловодске, цены от 5 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Барские дачи Кисловодска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
57 отзывов
Барские дачи Кисловодска
Почувствовать дух ушедшей эпохи в красивейших уголках города и пройти по следам Шаляпина и Есенина
Начало: У железнодорожного вокзала
«Эта авторская прогулка — путешествие в прошлое Кисловодска, знакомство с его архитектурным наследием начала 20 века и незаурядными курортными историями»
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
5 800 за всё до 7 чел.
По следам алмасты - снежного человека по-кавказски
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
По следам алмасты - снежного человека по-кавказски
Авторский тур по живописным местам с погружением в мистику и открытия экспедиций
Начало: У вашего отеля
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Семь святынь Кавказских Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Семь святынь Кавказских Минеральных Вод
Авторская паломническая поездка по православным местам Кисловодска и Ессентуков
Начало: На проспекте Мира
Сегодня в 15:00
Завтра в 14:00
от 12 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Барские дачи Кисловодска
    Ольга - отличный гид, очень приветлива и внимательна, рассказала много интересных историй, фактов и показала нам все значимые места города.
  • М
    Михаил
    3 мая 2024
    Барские дачи Кисловодска
    Замечательная камерная экскурсия по городу. Ольга очень много знает об истории Кисловодска и отлично рассказывает. А кроме того она знает
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    и много пикантных историй из прошлого курорта и замечательных баек, которыми также охотно делится. Было весьма интересно послушать про курортные романы и драмы имперской и советской аристократии!

  • Б
    Бухарина
    29 апреля 2024
    Барские дачи Кисловодска
    Ходили на экскурсию с Ольгой. Мы любим экскурсии, поэтому есть с чем сравнивать. Интеллигентная дама, прекрасная подача материала и манера общения.
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    Советую настоятельно для прогулок по Кисловодска, не забитому туристами, а тихому, тенистому и весьма интересному. Особенно понравились дворики начала 19 века. Они ещё живы…

  • А
    Андрей
    4 октября 2023
    По следам алмасты - снежного человека по-кавказски
    Спасибо Ивану за шикарную экскурсию. Все остались под глубоким впечатлением от маршрута, музыкального сопровождения и его рассказов. Я уверен, что эту экскурсию запомним все надолго. И обязательно вернёмся не один раз.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Авторские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Барские дачи Кисловодска
  2. По следам алмасты - снежного человека по-кавказски
  3. Семь святынь Кавказских Минеральных Вод
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 5 800 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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