1 отзыв оставили туристы

Откройте для себя величие Кавказа с эксклюзивной экскурсией на плато Бермамыт.
Это место, где природа создала настоящее чудо - каньоны и скалы, словно скульптуры, возвышаются над землей, даря незабываемые впечатления. Ваш путеводитель по этому русскому Гранд-Каньону - истории великих писателей и тайны древних времен. Погрузитесь в атмосферу Кавказа, его культуру и природу, исследуя каждый уголок Бермамыта
Это место, где природа создала настоящее чудо - каньоны и скалы, словно скульптуры, возвышаются над землей, даря незабываемые впечатления. Ваш путеводитель по этому русскому Гранд-Каньону - истории великих писателей и тайны древних времен. Погрузитесь в атмосферу Кавказа, его культуру и природу, исследуя каждый уголок Бермамыта
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды на Эльбрус
- 🚙 Комфортабельное путешествие
- 🗿 Исторические факты о Кавказе
- 📸 Фотогеничные локации
- 🍽 Местная кухня по желанию
Лучшее время для посещения
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Лучше всего посетить плато Бермамыт в июне, июле и августе, когда погода наиболее благоприятна, а виды открываются во всей красе. В мае и сентябре также можно насладиться комфортными условиями, однако стоит быть готовым к возможным переменам погоды. В остальное время года посещение возможно, но стоит учитывать более холодные температуры и вероятность осадков, что может повлиять на общее впечатление от поездки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Эльбрус
- Скалы Монахи
- Каменный амфитеатр
- Мост над пропастью
Описание экскурсии
Захватывающие дух виды
Плато Бермамыт — одна из лучших смотровых площадок Кавказа. С нее вы рассмотрите заснеженную вершину Эльбруса, скалы Монахи, каменный амфитеатр и «мост над пропастью». Насладитесь окружающими космическими пейзажами и узнаете, как образовалось плато, когда на него начали ездить путешественники и почему на тюркском его название означает «кривое колено».
Тайны Кавказа
Бермамыт расположен в самобытной Карачаево-Черкесской республике. Я расскажу интересные факты о ее традициях, истории, природе и повседневной жизни. А также раскрою, что разделяет Большой и Малый Бермамыт и почему на плато можно заехать только с севера. Покажу лучшие обзорные площадки и сделаю все, чтобы путешествие прошло комфортно, интересно и безопасно.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
- Обязательно возьмите теплые вещи и солнцезащитные очки
- По желанию можно заехать в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Пр. Дзержинского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Захар — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2176 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда гидов занимается организацией туров по Кавказу уже много лет. Мы проводим экскурсии на подготовленных внедорожниках Mitsubishi Pajero 4 и УАЗ Patriot, никуда не торопимся и даём гостям вдоволь насладиться красотами нашего региона.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Необыкновенная экскурсия. Красота гор завораживает. Экскурсию проводил гид Амин. Его профессионализм, как водителя заслуживает высшей оценки. Даже не знаю, что впечатлило джипинг или горы. Всем рекомендую, вас ждут самые яркие впечатления.
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А
Интересно, безопасно, душевно, восхитительно! Самые добрые и положительные эмоции. Спасибо!!!!
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А
На плато Бермамыт мы ездили с Курманом. Все организованно по высшему разряду: гид сразу подтвердил экскурсию, договорились об удобном времени, встретились и отправились в путешествие. Автомобиль в отличном состоянии, очень
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В
Ездили с Курманом. Очень доброжелательный и приятный водитель. Мы еще ни разу не встречали более ухоженного автомобиля!! На всем маршруте рассказывал интересные истории о своем крае, завозил в такие живописные
+2
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Н
Это была вторая поездка с гидом Андреем (Захар). Около 50 километров по бездорожью преодолели совершенно незаметно - а впереди необыкновенная красота, восторг и масса незабываемых впечатлений. Много замечательных фотографий сделал
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К
Хотели поехать на плато Бермамыт, но из-за погоды гид посоветовал съездить на Джилы-су Гранд-каньон. Впечатления незабываемые, вся красота Кавказа, величественный Эльбрус и специфический вкус нарзанов. Эта обзорная экскурсия оставила в
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