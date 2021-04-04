1 отзыв оставили туристы

Плато Бермамыт — путешествие на русский Гранд-Каньон

Отправиться на внедорожнике к причудливым скалам и лучшим видам Эльбруса

5
1 отзыв
Захар
Захар – представитель из Кисловодска
Бермамыт — потрясающее по красоте горное плато высотой чуть более 2500 метров.

Вы увидите резные каньоны, гигантские каменные столбы и скалистые обрывы.

Проедете по следам Лермонтова, Толстого, Пушкина.

И попутно узнаете, как изменились эти фантастические места с XIX века.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🧒Подходит для детей
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 5.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 500 ₽ за экскурсию

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Плато Бермамыт — путешествие на русский Гранд-Каньон
Плато Бермамыт — путешествие на русский Гранд-Каньон

Что вас ожидает

Захватывающие дух виды
Плато Бермамыт — одна из лучших смотровых площадок Кавказа. С нее вы рассмотрите заснеженную вершину Эльбруса, скалы Монахи, каменный амфитеатр и «мост над пропастью». Насладитесь окружающими космическими пейзажами и узнаете, как образовалось плато, когда на него начали ездить путешественники и почему на тюркском его название означает «кривое колено».

Тайны Кавказа
Бермамыт расположен в самобытной Карачаево-Черкесской республике. Я расскажу интересные факты о ее традициях, истории 📖, природе и повседневной жизни. А также раскрою, что разделяет Большой и Малый Бермамыт и почему на плато можно заехать только с севера. Покажу лучшие обзорные площадки и сделаю все, чтобы путешествие прошло комфортно, интересно и безопасно.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном внедорожнике
  • Обязательно возьмите теплые вещи и солнцезащитные очки
  • По желанию можно заехать в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Плато Бермамыт — путешествие на русский Гранд-Каньон
Плато Бермамыт — путешествие на русский Гранд-Каньон
Плато Бермамыт — путешествие на русский Гранд-Каньон
Плато Бермамыт — путешествие на русский Гранд-Каньон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Захар
Захар
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда гидов занимается организацией туров по Кавказу более 6 лет. Мы проводим экскурсии на подготовленных внедорожниках УАЗ Патриот, никуда не торопимся и даем гостям вдоволь насладиться красотами нашего региона.
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1 отзыв оставили туристы

4 апр 2021
Экскурсия - 🔥🔥🔥🏔 Потрясающие виды горных вершин, масштабные круговые панорамы! Благодарность гиду Захару за прекрасную экскурсию. Интересная и увлекательная дорога, услышали рассказы об исторических фактах, легендах и традициях этих красивых мест. Обязательно приедем снова! Спасибо Вам!

Захар проводит ещё 1 экскурсию

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