1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Захватывающие дух виды

Плато Бермамыт — одна из лучших смотровых площадок Кавказа. С нее вы рассмотрите заснеженную вершину Эльбруса, скалы Монахи, каменный амфитеатр и «мост над пропастью». Насладитесь окружающими космическими пейзажами и узнаете, как образовалось плато, когда на него начали ездить путешественники и почему на тюркском его название означает «кривое колено».

Тайны Кавказа

Бермамыт расположен в самобытной Карачаево-Черкесской республике. Я расскажу интересные факты о ее традициях, истории 📖, природе и повседневной жизни. А также раскрою, что разделяет Большой и Малый Бермамыт и почему на плато можно заехать только с севера. Покажу лучшие обзорные площадки и сделаю все, чтобы путешествие прошло комфортно, интересно и безопасно.

Организационные детали