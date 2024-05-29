Совершите приятную оздоровительную поездку к Суворовским термальным источникам, которые известны своими целебными свойствами, и вы почувствуете себя отдохнувшим и полным сил!
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30
Описание экскурсии
Здравствуйте, уважаемые гости! Предлагаю Bам поeздку из Киcловодска в станицу Сувоpoвcкую для купaния в тepмальныx иcтoчникax. Термальный источник «Суворовский№ 1» является идеальным местом, помогающим в наше стремительное время отдохнуть так, чтобы ощутить себя свежим, здоровым и полным сил. Воды источника особо рекомендуются при лечении:
- ревматизма • кожных заболеваний • нарушений системы кровообращения Воды оказывают успокаивающее действие при лечении стрессов и депрессий, обладают мощным регенерирующим действием. Являются уникальным источником положительной энергии, которая всецело передается каждой клеточке вашего организма. Организационная информация• Дорога к источникам занимает около 50 минут.
- На купание в термальных источниках возьмите с собой купальные принадлежности, сланцы и полотенца.
- Время купания — 60 минут.
- Вход на территорию термального источника в состоянии алкогольного опьянения строго воспрещен администрацией комплекса.
Каждый день в 18:30
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
Что не входит в цену
- Стоимость купания (за 1 час):
- 600 руб - взрослые.
- 300 руб - дети от 5 до 12 лет.
- Бесплатно - дети до 5 лет.
Место начала и завершения?
Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 18:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Не забудьте взять с собой купальные принадлежности, сланцы и полотенца
- Вход на территорию термального источника в состоянии алкогольного опьянения СТРОГО ВОСПРЕЩЕН! (Администрация комплекса)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
29 мая 2024
Е
Елена
23 апр 2024
Очень понравилась поездка на Суворовские источники. Али поделился с нами информацией об истории и жизни Кисловодска. Вообще, нам повезло с водителем, необыкновенно доброжелательный, чуткий и тактичный человек. Сами источники замечательные, такой контраст между температурой воды и воздуха! Супер! Всем рекомендую
О
Ольга
20 апр 2024
Добрый день! Читая отзывы других было двоякое ощущение и сомнение. Приехал Али, очень внимательный и интелегнный молодой человек. По дороге рассказал про некоторые достопримечательности и дал рекомендации по источникам. Сами
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