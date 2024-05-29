читать дальше источники очень понравились!!! Люди ездят каждый день, по этому народу много,в раздевалке тесновато,но в элитных фитнес клубах тоже всегда у шкафчиков места не хватает. Поэтому надо получить удовольствие от ночного неба и как в сказке Конёк Горбунок получить омолаживающий эффект.

Добрый день! Читая отзывы других было двоякое ощущение и сомнение. Приехал Али, очень внимательный и интелегнный молодой человек. По дороге рассказал про некоторые достопримечательности и дал рекомендации по источникам. Сами