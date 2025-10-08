Тихтенген — скрытый уголок Кавказа с величественными ущельями, водопадами и древними ледниками.
Я проведу вас по живописным тропам Чегемского ущелья и леднику Шаурту, расскажу о формировании гор и природных феноменах. Вы ощутите мощь и спокойствие Кавказа, познаете его историю и красоту.
Я проведу вас по живописным тропам Чегемского ущелья и леднику Шаурту, расскажу о формировании гор и природных феноменах. Вы ощутите мощь и спокойствие Кавказа, познаете его историю и красоту.
Описание экскурсии
- Путешествие начинается в Чегемском ущелье — одном из красивейших в Кавказских горах. Более 80 километров горных скал и глубокой расщелины, по дну которой стремится река Чегем. Здесь же находятся знаменитые Чегемские водопады — настоящая природная жемчужина.
- Далее вы увидите водопад Абай-Су — самый высокий некаскадный водопад Кабардино-Балкарии. Вместо единого потока вода срывается с высоты 72 метра множеством струй, словно непрерывный ливень, украшенный тысячами шестигранных колонн, устремлённых в небо.
- В пути перед вами откроется главный Кавказский хребет — горная цепь длиной более 1100 километров. Она начинается на Таманском полуострове у Анапы и тянется до побережья Каспийского моря в Баку. Миллионы лет назад здесь был океан, а теперь — неприступные заснеженные вершины, ледники и острые скалы. Формирование гор продолжается, но этот процесс почти незаметен для глаза.
- В верховьях ущелья — вид на гору Тихтенген, «успокоившуюся вершину» по-карачаево-балкарски. Это массив высотой 4612 метров, расположенный на Главном Кавказском хребте рядом с границей с Грузией.
- Финальная точка — ледник Шаурту (лучшее время для посещения — лето и начало осени). От турбазы мы отправимся по тропе через живописный лес с журчащими речками и каменистыми подъёмами. После выхода на открытое пространство перед вами предстанет старейший ледник региона.
- Здесь мы устроим привал, почувствуем дыхание гор, насладимся звуками дикой природы и ароматами хвои с альпийскими травами.
Примерный тайминг поездки
7:00 — выезд из точки сбора
10:00 — прибытие в Чегемское ущелье, осмотр водопадов и окрестностей
12:00 — переезд к водопаду Абай-Су, прогулка и фотопауза
13:30 — обеденный перерыв на природе
14:30 — обзор Главного Кавказского хребта с панорамных точек по пути
16:00 — прибытие к турбазе у ледника Шаурту, подготовка к походу
16:30 — пешая прогулка по лесной тропе к леднику
17:30 — привал у ледника, отдых, фотосессия, изучение окрестностей
18:30 — возвращение к турбазе
19:00 — отъезд назад к точке сбора
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser 100, Toyota Land Cruiser Prado или УАЗ Патриот
- Дополнительные расходы по желанию: обед в кафе (средний чек от 800 ₽)
- Возьмите с собой наличные (в горах нет интернета)
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов-водителей нашей команды
во вторник и субботу в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 746 туристов
Я и моя команда приглашаем тебя на Кавказ! Мы не просто организовываем джип-туры по труднодоступным местам Кавказа — с нами вы полюбите горы так, как любим их мы сами. Нестандартные программы, малые группы — вас ждёт путешествие мечты!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Чтобы понять и почувствовать горы надо на них не смотреть, а идти и покорять! Ожидание превзошло на все 100000%! Скажем словами гида Максима САМАЯ неповторимая поездка! Все отлично спланировано от
+1
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Д
Поездка очень насыщенная. Максим-хороший рассказчик и внимательный водитель,учитывает все пожелания туристов. Поход на ледник Шаурту-настоящее приключение. Сначала дорога идёт через прекрасный сосновый лес,затем альпийские луга и,наконец,вечные льды Чегемского ущелья. Однозначно рекомендую. 10 из 10
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С
Все отлично, спасибо! Рекомендую!
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