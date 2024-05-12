читать дальше Виды незабываемые, природа творит чудеса. Прекрасные лошадки, любопытные коровки и овечки. Уже не терпится вернуться в Кисловодск, и других гидов даже рассматривать не планирую. Дмитрий, спасибо 👍

Это наша вторая поездка с Дмитрием, и уже это говорит само за себя)) маршрут не самый простой, но стоит того.