13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ханская дорога: плато Канжол
Насладиться видами Эльбруса с идеальной локации + побывать на озёрах Шадхурей и в Тызыльском ущелье
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
4 окт в 07:00
5 окт в 07:00
19 500₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Кисловодска)
Побывать в интересных именно вам местах и отдохнуть в термальных источниках
17 окт в 08:00
18 окт в 08:00
15 500₽ за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тызыльское ущелье и карстовые озера Шадхурей
Посетить лучшие природные достопримечательности Кабардино-Балкарии за 1 день
Начало: В Кисловодске
Завтра в 07:00
2 окт в 07:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга12 мая 2024Это наша вторая поездка с Дмитрием, и уже это говорит само за себя)) маршрут не самый простой, но стоит того.
- ААнна29 октября 2023Живописная дорога, потрясающие виды, и на горы, и на пасущийся скот, и отдельно на красавца Эльбруса, а в завершении на
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Тызылское ущелье»
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