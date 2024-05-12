Тызылское ущелье – экскурсии в Кисловодске

Найдено 3 экскурсии в категории «Тызылское ущелье» в Кисловодске, цены от 15 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Ханская дорога: плато Канжол
Джиппинг
На машине
2 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ханская дорога: плато Канжол
Насладиться видами Эльбруса с идеальной локации + побывать на озёрах Шадхурей и в Тызыльском ущелье
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
4 окт в 07:00
5 окт в 07:00
19 500 за всё до 4 чел.
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Кисловодска)
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Кисловодска)
Побывать в интересных именно вам местах и отдохнуть в термальных источниках
17 окт в 08:00
18 окт в 08:00
15 500 за всё до 5 чел.
Тызыльское ущелье и карстовые озера Шадхурей
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тызыльское ущелье и карстовые озера Шадхурей
Посетить лучшие природные достопримечательности Кабардино-Балкарии за 1 день
Начало: В Кисловодске
Завтра в 07:00
2 окт в 07:00
19 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Ханская дорога: плато Канжол
    Это наша вторая поездка с Дмитрием, и уже это говорит само за себя)) маршрут не самый простой, но стоит того.
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    Виды незабываемые, природа творит чудеса. Прекрасные лошадки, любопытные коровки и овечки. Уже не терпится вернуться в Кисловодск, и других гидов даже рассматривать не планирую. Дмитрий, спасибо 👍

    Это наша вторая поездка с Дмитрием, и уже это говорит само за себя)) маршрут не самыйЭто наша вторая поездка с Дмитрием, и уже это говорит само за себя)) маршрут не самыйЭто наша вторая поездка с Дмитрием, и уже это говорит само за себя)) маршрут не самыйЭто наша вторая поездка с Дмитрием, и уже это говорит само за себя)) маршрут не самый
  • А
    Анна
    29 октября 2023
    Ханская дорога: плато Канжол
    Живописная дорога, потрясающие виды, и на горы, и на пасущийся скот, и отдельно на красавца Эльбруса, а в завершении на
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    карстовые озера с голубой водой, взгляд отдыхает, наполняешься умиротворением и спокойствием, комфортный автомобиль для такого рода поездки, подготовленный водителем для идеальной проходимости всех сложных дорожных участков. Вежливый, легкий в общении и заботливый Дмитрий сделает путешествие вдвойне приятным. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Тызылское ущелье»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ханская дорога: плато Канжол
  2. Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Кисловодска)
  3. Тызыльское ущелье и карстовые озера Шадхурей
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Плато Бермамыт
  5. Медовые водопады
  6. Гижгит
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Приэльбрусье
  10. Гора Кольцо
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в сентябре 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Тызылское ущелье" можно забронировать 3 экскурсии от 15 500 до 19 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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