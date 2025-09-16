Сергей проводит ещё 1 экскурсию

Ущелья и перевалы, озёра и «сырные» скалы — вы оцените красоту нашей природы, на канатной дороге подниметесь к облакам и вдохнёте пьянящего горного воздуха. Полюбуетесь архитектурой древнего храма, удачно вписанного в ландшафт, и по желанию покатаетесь на лыжах или снегоходе.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мастерство природы и человека

Вы проедете по одной из самых живописных дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки видом на Эльбрус (при хороших погодных условиях). Если захотите, здесь же мы перекусим местными хычинами и айраном, запивая чаем на травах. Спустившись в долину, направимся к Сырным скалам: вы оцените работу природы-архитектора и сделаете необычные снимки. А после увидите творение человека: один из древних аланских храмов на выбор — Сентинский или Шоанинский.

После наш маршрут лежит через Тебердинское ущелье, к Кара-Кёль — одному из самых красивых озёр Домбая.

Вершины Домбая

И эффектный финал поездки — подъём по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара, горные панорамы и виды на поляну Домбая, а в зимнее время — катание на лыжах или снегоходе для желающих.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельных подготовленных авто

С вами буду я либо другой водитель из моей команды

Поездка проходит круглый год

На горе у вас будет около 2,5 часов свободного времени

За доплату по предварительному согласованию возможно изменить или дополнить маршрут

Дополнительные расходы