Сергей проводит ещё 1 экскурсию

Вы проедете по одной из самых живописных дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки видом на Эльбрус (при хороших погодных условиях). Если захотите, здесь же мы перекусим местными хычинами и айраном, запивая чаем на травах. Спустившись в долину, направимся к Сырным скалам: вы оцените работу природы-архитектора и сделаете необычные снимки. А после увидите творение человека: один из древних аланских храмов на выбор — Сентинский или Шоанинский.
После наш маршрут лежит через Тебердинское ущелье, к Кара-Кёль — одному из самых красивых озёр Домбая.
Вершины Домбая
И эффектный финал поездки — подъём по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара, горные панорамы и виды на поляну Домбая, а в зимнее время — катание на лыжах или снегоходе для желающих.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельных подготовленных авто
С вами буду я либо другой водитель из моей команды
Поездка проходит круглый год
На горе у вас будет около 2,5 часов свободного времени
За доплату по предварительному согласованию возможно изменить или дополнить маршрут
Дополнительные расходы
Канатная дорога — от 900 ₽ до 2700 ₽ (зависит от выбранного тарифа)
Экологический взнос за проезд к озеру — 200 ₽ (сезонно)
Питание в кафе (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
4200 ₽
5 и более человек
26 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3083 туристов
Рад приветствовать тебя, путник, на гостеприимной Кавказской земле! В нашей команде собраны лучшие гиды региона, цель которых — влюблять в горы. Мы не читаем заученные тексты, а показываем Кавказ так, читать дальшеуменьшить
как показали бы его друзьям и близким.
Наши гиды-водители обладают большим опытом внедорожного вождения и отлично знают местные традиции. В путешествиях с нами вы покорите бездорожье, подышите чистейшим воздухом, ощутите вкус родниковой воды, увидите фантастические панорамы гор, альпийские луга и водопады. Познакомитесь с кавказским гостеприимством и настоящей кухней региона.
Мы предлагаем разные форматы: от спокойных семейных поездок по главным достопримечательностям до выездов с кэйтерингом в горах и кухней от классных поваров. Если вы устали от городской суеты и готовы к приключениям с комфортом — Кавказ ждёт вас!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 65 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
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–
Е
Елена
Сегодня были на экскурсии в Домбай с гидом Сергеем. Понравилось ВСЕ. Относился внимательно, доброжелательно предлагал разные варианты и последовательность посещения достопримечательностей и учел все пожелания. С ним было очень комфортно читать дальшеуменьшить
и душевно. Получили большое количество информации по всем интересующим нас вопросам. За безопасность отдельное спасибо, некоторые из нашей группы боялись горного серпантина, но даже они остались более чем довольны. Обязательно будем рекомендовать своим друзьям. Сергей, огромнейшая благодарность. До встречи на следующих экскурсиях.
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Мария
Замечательная экскурсия, которую провел для нашей семьи водитель-гид Рашид! Экскурсия проведена на комфортном микроавтобусе Рено, Рашид очень внимательный, спокойный, надежный водитель. Мы посмотрели очень много красивых локаций, Рашид обо всех читать дальшеуменьшить
рассказал и лично сопровождал нас до них, помимо самого Домбая увидели перевал Гум-Баши (в том числе на закате), Шоанинский храм 10 века, Тебердинский заповедник, Сырные пещеры и много других замечательных мест. Однозначно рекомендую данную индивидуальную экскурсию с Рашидом!
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Н
Наталья
Наша поездка состоялась 29 июля - 5 человек. Что можно сказать: - отлично: на все вопросы перед поездкой ответили, от дома забрали, к дому вернули, дали нагуляться, везде, где можно было по дороге, останавливали для фото, отдыха, ТК до Домбая путь не близкий. - очень терпеливый, внимательный, спокойный гид Геннадий - огромное ему спасибо! - машина прекрасная, удобная- 5 человек прекрасно поместились.
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Виктория
Спасибо Екатерине за замечательную поездку! 🤝Горы прекрасны, но дороги по ним достаточно нелегки и у Вас отлично получается с ними справляться👍👍👍 То что мы увидели навсегда останется в нашем сердце❤️,будет долго греть душу, в том числе и благодаря Вашей хорошей работе🤝🫂
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А
Анна
Ездили с Сергеем на Домбай, все очень понравилось, выбирали индивидуальный формат экскурсии, на авто. Сергей много и интересно рассказывал исторических моментов, понравилась дружеская и комфортная атмосфера на протяжении всей поездки. Показал много классных и красивых мест. Очень советуем Сергея.
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М
Марина
Одно из самых ярких впечатлений поездки - это наша экскурсия Кисловодск-Домбай с Сергеем! Поразительная природа, величие гор, живописные виды перевала и интересные истории! Ярко и комфортно прошла наша экскурсия! Теперь хочется вернуться летом, когда природа заиграет всеми зелеными оттенками
+1
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