Сергей проводит ещё 1 экскурсию

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Домбай: путь к вершинам Кавказа

Впечатлиться величием гор, увидеть необычные скалы и побывать в заповеднике-зоопарке

Сергей
Сергей – Гид из Кисловодска
Ущелья и перевалы, озера и «дырявые» скалы — вы оцените красоту нашей природы, на канатной дороге подниметесь к облакам и вдохнете пьянящего горного воздуха.

Полюбуетесь архитектурой древнего храма, удачно вписанного в ландшафт, в Тебердинском заповеднике понаблюдаете за обитателями края.

А я расскажу о народах Карачаево-Черкесии, их традициях и колоритном быте.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 12 500 ₽ за экскурсию

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Домбай: путь к вершинам Кавказа
Домбай: путь к вершинам Кавказа

Что вас ожидает

Мастерство природы и человека
Вы проедете по одной из самых живописных дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки видом на Эльбрус. Если захотите, здесь же мы перекусим местными хычинами и айраном, запивая чаем на травах. Спустившись в долину, направимся к «Сырным скалам»: вы оцените работу природы-архитектора и сделаете необычные снимки. А после увидите творение человека: древний Сентинский храм — я объясню, почему именно здесь его построили в 10-м веке.

Как жили и живут в Карачаево-Черкесии
После наш маршрут лежит через Гоначхирское ущелье, а в летнее время мы заедем к Туман-лыкёль, одному из самых красивых 🤩 озер Домая. В пути я познакомлю вас с историей 📖 местных народов, расскажу, через что им пришлось пройти во время депортации в 1943 году и как им удалось сохранить свою культуру.

Зоопарк в заповеднике и вершины Домабая
Затем вы посетите Тебердинский заповедник, где сможете увидеть почти всех представителей фауны нашего регионы и понаблюдать за их повадками. И эффектный финал — подъем на канатной дороге на поляну Домбай, потрясающие виды, а в зимнее время — катание на лыжах или снегоходе для желающих.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Mitsubishi Montero Sport либо на другом подготовленном авто
  • Экскурсию провожу я либо другой гид из моей команды
  • Экскурсия проходит круглый год

Дополнительные расходы

  • Посещение Тебердинского заповедника — 200 руб. с человека
  • Канатная дорога — 1150 рублей за полный подъём
  • Экологический взнос за проезд к озеру — 200 рублей
  • Питание в кафе (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Домбай: путь к вершинам Кавказа
Домбай: путь к вершинам Кавказа
Домбай: путь к вершинам Кавказа
Домбай: путь к вершинам Кавказа
Домбай: путь к вершинам Кавказа
Домбай: путь к вершинам Кавказа
Домбай: путь к вершинам Кавказа
Домбай: путь к вершинам Кавказа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей, и я всю жизнь прожил в прекрасном Кисловодске. В путешествиях со мной вы покорите бездорожье, подышите чистейшим воздухом, ощутите вкус родниковой воды и запечатлеете фантастические панорамы горных массивов, альпийских лугов и величественных водопадов. Если вы устали от городской суеты, соскучились по природе и готовы к приключениям — Северный Кавказ ждет вас!
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Сергей проводит ещё 1 экскурсию

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