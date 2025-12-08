Знакомство с Кавказскими Минеральными Водами — или последний день на курорте — можно сделать комфортным и информативным. Мы заберём вас в нужной точке и бережно отвезём в аэропорт и отель. А по пути расскажем самое интересное об этих местах.
Описание трансфер
- Мы заберём вас из отеля, квартиры или аэропорта и поможем с багажом.
- Быстро и с комфортом доставим вас до точки назначения — аэропорта или отеля.
- По пути вы насладитесь прекрасными видами на горные вершины.
- А мы расскажем всё самое интересное о регионе!
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Toyota Alphard, детские кресла — по запросу.
- Если позволит время — можем проехать через другие города КМВ, детали уточняйте в переписке.
- С вами будет один из водителей-гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 402 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
