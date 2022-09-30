Трансфер + экскурсия из аэропорта Минеральные Воды

С комфортом добраться до Кисловодска из аэропорта (или обратно) и осмотреть окрестности

Мы с радостью поможем вам сделать путешествие в Кавмиводы комфортным и интересным с первых его минут.

Наш гид-водитель встретит вас в аэропорту Минеральных Вод и бережно доставит к месту вашего проживания в Кисловодске.

А по дороге расскажет о жизни Карачаево-Черкессии и покажет знаковые локации — от горы Кольцо до Медовых водопадов.
Трансфер + экскурсия из аэропорта Минеральные Воды
Трансфер + экскурсия из аэропорта Минеральные Воды
Трансфер + экскурсия из аэропорта Минеральные Воды
Трансфер + экскурсия из аэропорта Минеральные Воды
Трансфер + экскурсия из аэропорта Минеральные Воды
Трансфер + экскурсия из аэропорта Минеральные Воды
Ближайшие даты:
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сен
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Из аэропорта и обратно — безопасно и интересно

Мы встретим вас в аэропорту (или по адресу в Кисловодске, если путь обратный), поможем с багажом, доставим к нужному адресу в городе. А главное, по дороге покажем яркие природные достопримечательности Кавминвод:

  • вы посетите фотогеничную гору Кольцо и услышите связанную с ней легенду;
  • познакомитесь с бытом и традициями жителей Карачаево-Черкессии;
  • заедете во всеми любимый «Чайный домик», чтобы отведать ароматный горный чай;
  • и конечно, посетите Медовые водопады — тут вам и открыточные горные пейзажи, и медитативное журчание воды, и замечательная местная выпечка, которую стоит попробовать!

Организационные детали

  • Вас встретит и доставит до нужной точки один из гидов-водителей нашей команды
  • Наша команда ездит на автомобилях УАЗ Patriot
  • Дополнительно оплачивается вход к Медовым водопадам — 100 руб. /чел., а также еда и напитки в кафе

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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