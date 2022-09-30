Мы с радостью поможем вам сделать путешествие в Кавмиводы комфортным и интересным с первых его минут.



Наш гид-водитель встретит вас в аэропорту Минеральных Вод и бережно доставит к месту вашего проживания в Кисловодске.



А по дороге расскажет о жизни Карачаево-Черкессии и покажет знаковые локации — от горы Кольцо до Медовых водопадов.