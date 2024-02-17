Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
Индивидуальный трансфер в Кисловодске

Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель

Приглашаю вас окунуться в атмосферу Пятигорска по пути из аэропорта в Кисловодск. Две эти жемчужины Кавминвод, находящиеся всего в 50 км друг от друга, удивительно непохожи. Мы прогуляемся по местам Лермонтова, поднимемся на Машук и спустимся в знаменитый парк «Цветник». Вы узнаете, кто устроил здесь свой последний бал и как гора подарила название городу.
Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
Ближайшие даты:
17
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Описание

Что вас ожидает

Гид-водитель встретит вас в аэропорту и довезёт до нужного адреса в Кисловодске — или, наоборот, заберёт вас из Кисловодска и доставит в аэропорт. Сразу после встречи мы с вами отправимся в курортную зону к подножию горы Машук. Посетим озеро Провал, Бесстыжие ванны, посмотрим на Старый город и Елизаветинскую галерею с лучшей смотровой — Эоловой арфы. При желании поднимемся на вершину Машука на канатной дороге, откуда в ясную погоду можно увидеть Эльбрус и местные горы-лакколиты.

Затем спустимся к парку «Цветник» мимо кофейни Гукасова и здания Ресторации. Подойдём к Лермонтовской галерее и ваннам. А ещё посетим грот Дианы, скульптуру Орла и Китайскую беседку.

Вы узнаете:

  • Как называлось исконное поселение на месте Пятигорска
  • В честь какой горы город получил своё название
  • Какую роль сыграл Пятигорск в Кавказской войне
  • Как местный нарзан «заложил» парк
  • Какой известный писатель устроил здесь свой последний бал

Кому подойдёт программа

Наше предложение — для тех, кто хочет с комфортом доехать до Кисловодска из аэропорта, при этом посетив основные достопримечательности Пятигорска по пути. Все пешеходные маршруты построены так, чтобы затрачивать минимум вашей энергии и дарить максимум впечатлений. Экскурсия проходит в спокойном темпе, так что вы в полной мере прочувствуете атмосферу города.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном внедорожнике Suzuki Grand Vitara xl7 limited. Гид встретит вас прямо у терминала прилёта.
  • Билет на канатную дорогу (по желанию) — 350 руб. /чел., стоимость посещения дома-музея Лермонтова (по желанию) — 150 руб. /чел.
  • Возможен обратный вариант трансфера из Кисловодска в аэропорт с экскурсией по Пятигорску
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту Минеральные воды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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