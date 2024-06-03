1 чел.
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Индивидуальная
9 часов
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Золотое кольцо Кавказа: уникальное путешествие по 5 городам за один день
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Золотому кольцу Кавказа. Пятигорск, Минеральные Воды и Ессентуки ждут вас
Начало: в городах Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железн...
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
12 999₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией
Удобно и быстро добраться до города и по пути познакомиться с его яркими достопримечательностями
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
7 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Последний день Лермонтова
Посетить главные места, связанные с именем поэта, в 5 городах Кавказских Минеральных Вод
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер из/в аэропорт Кисловодска с посещением парка «Зелёный квартал»
Расслабиться перед или после полёта и никуда не спешить
Сегодня в 12:00
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9 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория3 июня 2024Интересная познавательная экскурсия! Города Кавказа, при всей их вроде бы похожести, открылись каждый своим характером, особенностями, яркими историями и легендами! Карен очень хорошо владеет темой, отличный рассказчик, приятный человек и компаньон! Спасибо!
- ВВиктория2 июня 2024Если вы хотите незабываемую поездку, насыщенную историческими событиями и множеством легенд, то обязательно поезжайте с Кареном! Это была прекрасная экскурсия с очень интересной и полезной подачей! Спасибо большое! Мы получили огромное удовольствие!
- ЕЕгор1 июня 2024Было свободное время до самолёта. Нас с компанией забрали и мы поехали на экскурсию в Иноземцево в зеленый парк. Гид
- ССергей31 мая 2024Когда выбирали экскурсию, читали отзывы. Купились на отличные отзывы о Карене. Но когда забронировали, получили сообщение, что экскурсию нам будет
- ССветлана14 мая 2024Спасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебя так встречают, сразу чувствуешь себя, как дома! Было очень интересно и комфортно! Спасибо большое!
- ООльга10 мая 2024Спасибо огромное, Владимиру! Была задержка рейса на 5 часов, но Владимир всегда был на связи и встретил нас в аэропорту. Все показал, организовал ужин и помог сделать много замечательных фотографий. Респект ему огромный.
- ЛЛюбовь3 мая 2024Владимир просто находка! Искренне любит свой край, с интересом рассказывает, показывает все самые знаковые места и даже больше. Корректирует\ дополняет
- ЕЕлена21 апреля 2024Очень удобный формат экскурсии в день прилёта. Прилетели рано, в 7 утра, очень приятно, когда встречают! Экскурсия, маршрут все понравилась, получили ответы на все наши вопросы. Спасибо большое!
- ТТатьяна3 апреля 2024Добрый день! Елена, отличный активный и позитивный гид! Заранее связалась, уточнили детали, все четко по таймингу. Интересно рассказывает, подстраивается под группу, мы были с детьми.
- AAndrey2 апреля 2024Получили очень много НОВОЙ интересной информации. Побывали в уникальных местах, о существовании которых не знали. Аккуратный водитель. Приятный в общении рассказчик.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «В Кисловодск из Минеральных Вод»
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