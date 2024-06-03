В Кисловодск из Минеральных Вод – экскурсии в Кисловодске

Найдено 5 экскурсий в категории «В Кисловодск из Минеральных Вод» в Кисловодске, цены от 7 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
134 отзыва
Популярное предложение
Золотое кольцо Кавказа: уникальное путешествие по 5 городам за один день
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Золотому кольцу Кавказа. Пятигорск, Минеральные Воды и Ессентуки ждут вас
Начало: в городах Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железн...
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
12 999 за всё до 6 чел.
Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией
Удобно и быстро добраться до города и по пути познакомиться с его яркими достопримечательностями
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
7 200 за всё до 4 чел.
Последний день Лермонтова
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Последний день Лермонтова
Посетить главные места, связанные с именем поэта, в 5 городах Кавказских Минеральных Вод
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.
Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
9 000 за всё до 4 чел.
Трансфер из/в аэропорт Кисловодска с посещением парка «Зелёный квартал»
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Трансфер из/в аэропорт Кисловодска с посещением парка «Зелёный квартал»
Расслабиться перед или после полёта и никуда не спешить
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
9 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Интересная познавательная экскурсия! Города Кавказа, при всей их вроде бы похожести, открылись каждый своим характером, особенностями, яркими историями и легендами! Карен очень хорошо владеет темой, отличный рассказчик, приятный человек и компаньон! Спасибо!
  • В
    Виктория
    2 июня 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Если вы хотите незабываемую поездку, насыщенную историческими событиями и множеством легенд, то обязательно поезжайте с Кареном! Это была прекрасная экскурсия с очень интересной и полезной подачей! Спасибо большое! Мы получили огромное удовольствие!
  • Е
    Егор
    1 июня 2024
    Трансфер из/в аэропорт Кисловодска с посещением парка «Зелёный квартал»
    Было свободное время до самолёта. Нас с компанией забрали и мы поехали на экскурсию в Иноземцево в зеленый парк. Гид
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    Амин очень тактичный и рассказал много интересных историй о Карачаево-черкессии. Кароче провели время с пользой, получили массу приятных впечатлений. Обязательно вернёмся, рекомендуем!

    Было свободное время до самолёта. Нас с компанией забрали и мы поехали на экскурсию в ИноземцевоБыло свободное время до самолёта. Нас с компанией забрали и мы поехали на экскурсию в ИноземцевоБыло свободное время до самолёта. Нас с компанией забрали и мы поехали на экскурсию в Иноземцево
  • С
    Сергей
    31 мая 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Когда выбирали экскурсию, читали отзывы. Купились на отличные отзывы о Карене. Но когда забронировали, получили сообщение, что экскурсию нам будет
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    проводить сын Карена, Аркадий. Расстроились и насторожились, но отменять не стали. И как оказалось не зря! Аркадий замечательный, лёгкий в общении и очень эрудированный человек. Грамотная речь, увлекательные рассказы. Обширные знания о городах в разные эпохи, в том числе и современные. Разбавляет рассказы тонким чувством юмора. Молодой человек искренне любит свою работу и получает удовольствие от общения с туристами. К сожалению мы так и не познакомились с Кареном. Но познакомились и провели 9 незабываемых часов с Аркадием. Карен вы можете гордиться своим сыном! Будем рекомендовать друзьям и знакомым!

  • С
    Светлана
    14 мая 2024
    Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
    Спасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебя так встречают, сразу чувствуешь себя, как дома! Было очень интересно и комфортно! Спасибо большое!
    Спасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебя
  • О
    Ольга
    10 мая 2024
    Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией
    Спасибо огромное, Владимиру! Была задержка рейса на 5 часов, но Владимир всегда был на связи и встретил нас в аэропорту. Все показал, организовал ужин и помог сделать много замечательных фотографий. Респект ему огромный.
  • Л
    Любовь
    3 мая 2024
    Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией
    Владимир просто находка! Искренне любит свой край, с интересом рассказывает, показывает все самые знаковые места и даже больше. Корректирует\ дополняет
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    программу по запросу (например, больше хотели поговорить про Лермонтова). в Пятигорске порекомендовал ресторан, твердая 5ка. Когда приедем снова, обязательно позвоним Владимиру. Спасибо вам!

  • Е
    Елена
    21 апреля 2024
    Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией
    Очень удобный формат экскурсии в день прилёта. Прилетели рано, в 7 утра, очень приятно, когда встречают! Экскурсия, маршрут все понравилась, получили ответы на все наши вопросы. Спасибо большое!
  • Т
    Татьяна
    3 апреля 2024
    Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
    Добрый день! Елена, отличный активный и позитивный гид! Заранее связалась, уточнили детали, все четко по таймингу. Интересно рассказывает, подстраивается под группу, мы были с детьми.
  • A
    Andrey
    2 апреля 2024
    Последний день Лермонтова
    Получили очень много НОВОЙ интересной информации. Побывали в уникальных местах, о существовании которых не знали. Аккуратный водитель. Приятный в общении рассказчик.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «В Кисловодск из Минеральных Вод»

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Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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