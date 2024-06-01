1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией
Удобно и быстро добраться до города и по пути познакомиться с его яркими достопримечательностями
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
7 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер + экскурсия из аэропорта Минеральные Воды
С комфортом добраться до Кисловодска из аэропорта (или обратно) и осмотреть окрестности
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
от 6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер из/в аэропорт Кисловодска с посещением парка «Зелёный квартал»
Расслабиться перед или после полёта и никуда не спешить
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из аэропорта/вокзала + экскурсия по Кисловодску
Познакомиться с городом и его окрестностями в тёплой компании местного жителя
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕгор1 июня 2024Было свободное время до самолёта. Нас с компанией забрали и мы поехали на экскурсию в Иноземцево в зеленый парк. Гид
- ССветлана14 мая 2024Спасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебя так встречают, сразу чувствуешь себя, как дома! Было очень интересно и комфортно! Спасибо большое!
- ООльга10 мая 2024Спасибо огромное, Владимиру! Была задержка рейса на 5 часов, но Владимир всегда был на связи и встретил нас в аэропорту. Все показал, организовал ужин и помог сделать много замечательных фотографий. Респект ему огромный.
- ЛЛюбовь3 мая 2024Владимир просто находка! Искренне любит свой край, с интересом рассказывает, показывает все самые знаковые места и даже больше. Корректирует\ дополняет
- ЕЕлена21 апреля 2024Очень удобный формат экскурсии в день прилёта. Прилетели рано, в 7 утра, очень приятно, когда встречают! Экскурсия, маршрут все понравилась, получили ответы на все наши вопросы. Спасибо большое!
- ТТатьяна3 апреля 2024Добрый день! Елена, отличный активный и позитивный гид! Заранее связалась, уточнили детали, все четко по таймингу. Интересно рассказывает, подстраивается под группу, мы были с детьми.
- ТТатьяна3 сентября 2023Удачно придуманная услуга трансфер+экскурсия, сразу с самолета окунаешься в отдых, заезжая в интересные места. Мы довольны.
- ООльга23 августа 2023Все понравилось. Все Вовремя. Гибко подстраиваются под туристов.
- ИИнна3 апреля 2023Поездка была комфортной и интересной. К нам приехал Андрей - приятный собеседник и отличный водитель. Обязательно обратимся, если приедем в Кисловодск ещё раз.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Трансфер из аэропорта»
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Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 6 500 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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