Трансфер из аэропорта Кисловодска

Найдено 5 экскурсий в категории «Трансфер из аэропорта» в Кисловодске, цены от 6 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией
Удобно и быстро добраться до города и по пути познакомиться с его яркими достопримечательностями
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
7 200 за всё до 4 чел.
Трансфер + экскурсия из аэропорта Минеральные Воды
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Трансфер + экскурсия из аэропорта Минеральные Воды
С комфортом добраться до Кисловодска из аэропорта (или обратно) и осмотреть окрестности
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
от 6 500 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
9 000 за всё до 4 чел.
Трансфер из/в аэропорт Кисловодска с посещением парка «Зелёный квартал»
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Трансфер из/в аэропорт Кисловодска с посещением парка «Зелёный квартал»
Расслабиться перед или после полёта и никуда не спешить
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
9 000 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта/вокзала + экскурсия по Кисловодску
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из аэропорта/вокзала + экскурсия по Кисловодску
Познакомиться с городом и его окрестностями в тёплой компании местного жителя
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Егор
    1 июня 2024
    Трансфер из/в аэропорт Кисловодска с посещением парка «Зелёный квартал»
    Было свободное время до самолёта. Нас с компанией забрали и мы поехали на экскурсию в Иноземцево в зеленый парк. Гид
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    Амин очень тактичный и рассказал много интересных историй о Карачаево-черкессии. Кароче провели время с пользой, получили массу приятных впечатлений. Обязательно вернёмся, рекомендуем!

    Было свободное время до самолёта. Нас с компанией забрали и мы поехали на экскурсию в ИноземцевоБыло свободное время до самолёта. Нас с компанией забрали и мы поехали на экскурсию в ИноземцевоБыло свободное время до самолёта. Нас с компанией забрали и мы поехали на экскурсию в Иноземцево
  • С
    Светлана
    14 мая 2024
    Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
    Спасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебя так встречают, сразу чувствуешь себя, как дома! Было очень интересно и комфортно! Спасибо большое!
    Спасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебя
  • О
    Ольга
    10 мая 2024
    Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией
    Спасибо огромное, Владимиру! Была задержка рейса на 5 часов, но Владимир всегда был на связи и встретил нас в аэропорту. Все показал, организовал ужин и помог сделать много замечательных фотографий. Респект ему огромный.
  • Л
    Любовь
    3 мая 2024
    Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией
    Владимир просто находка! Искренне любит свой край, с интересом рассказывает, показывает все самые знаковые места и даже больше. Корректирует\ дополняет
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    программу по запросу (например, больше хотели поговорить про Лермонтова). в Пятигорске порекомендовал ресторан, твердая 5ка. Когда приедем снова, обязательно позвоним Владимиру. Спасибо вам!

  • Е
    Елена
    21 апреля 2024
    Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией
    Очень удобный формат экскурсии в день прилёта. Прилетели рано, в 7 утра, очень приятно, когда встречают! Экскурсия, маршрут все понравилась, получили ответы на все наши вопросы. Спасибо большое!
  • Т
    Татьяна
    3 апреля 2024
    Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
    Добрый день! Елена, отличный активный и позитивный гид! Заранее связалась, уточнили детали, все четко по таймингу. Интересно рассказывает, подстраивается под группу, мы были с детьми.
  • Т
    Татьяна
    3 сентября 2023
    Трансфер + экскурсия из аэропорта Минеральные Воды
    Удачно придуманная услуга трансфер+экскурсия, сразу с самолета окунаешься в отдых, заезжая в интересные места. Мы довольны.
    Удачно придуманная услуга трансфер+экскурсия, сразу с самолета окунаешься в отдых, заезжая в интересные места. Мы довольныУдачно придуманная услуга трансфер+экскурсия, сразу с самолета окунаешься в отдых, заезжая в интересные места. Мы довольны
  • О
    Ольга
    23 августа 2023
    Трансфер + экскурсия из аэропорта Минеральные Воды
    Все понравилось. Все Вовремя. Гибко подстраиваются под туристов.
  • И
    Инна
    3 апреля 2023
    Трансфер + экскурсия из аэропорта Минеральные Воды
    Поездка была комфортной и интересной. К нам приехал Андрей - приятный собеседник и отличный водитель. Обязательно обратимся, если приедем в Кисловодск ещё раз.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Трансфер из аэропорта»

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Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
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  4. Медовые водопады
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  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 6 500 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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