Е Егор Трансфер из/в аэропорт Кисловодска с посещением парка «Зелёный квартал» читать дальше Амин очень тактичный и рассказал много интересных историй о Карачаево-черкессии. Кароче провели время с пользой, получили массу приятных впечатлений. Обязательно вернёмся, рекомендуем! Было свободное время до самолёта. Нас с компанией забрали и мы поехали на экскурсию в Иноземцево в зеленый парк. Гид

С Светлана Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску Спасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебя так встречают, сразу чувствуешь себя, как дома! Было очень интересно и комфортно! Спасибо большое!

О Ольга Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией Спасибо огромное, Владимиру! Была задержка рейса на 5 часов, но Владимир всегда был на связи и встретил нас в аэропорту. Все показал, организовал ужин и помог сделать много замечательных фотографий. Респект ему огромный.

Л Любовь Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией читать дальше программу по запросу (например, больше хотели поговорить про Лермонтова). в Пятигорске порекомендовал ресторан, твердая 5ка. Когда приедем снова, обязательно позвоним Владимиру. Спасибо вам! Владимир просто находка! Искренне любит свой край, с интересом рассказывает, показывает все самые знаковые места и даже больше. Корректирует\ дополняет

Е Елена Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией Очень удобный формат экскурсии в день прилёта. Прилетели рано, в 7 утра, очень приятно, когда встречают! Экскурсия, маршрут все понравилась, получили ответы на все наши вопросы. Спасибо большое!

Т Татьяна Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску Добрый день! Елена, отличный активный и позитивный гид! Заранее связалась, уточнили детали, все четко по таймингу. Интересно рассказывает, подстраивается под группу, мы были с детьми.

Т Татьяна Трансфер + экскурсия из аэропорта Минеральные Воды Удачно придуманная услуга трансфер+экскурсия, сразу с самолета окунаешься в отдых, заезжая в интересные места. Мы довольны.

О Ольга Трансфер + экскурсия из аэропорта Минеральные Воды Все понравилось. Все Вовремя. Гибко подстраиваются под туристов.