Из Кисловодска - в Джилы-Су на внедорожнике

Добраться до знаменитого урочища по одной из самых красивых дорог России
Путь до Джилы-Су — уже отдельное впечатление: горные серпантины, просторные плато и виды, ради которых хочется останавливаться снова и снова.

В урочище вы сможете прогуляться к водопадам, увидеть нарзаны, бьющие из земли, и попробуете природную минеральную воду прямо у источника.
Описание трансфер

Что вас ожидает

  • Мы встретим вас и поедем к урочищу по одной из самых живописных дорог Кавказа. Путь займёт около 3 часов. Сделаем несколько остановок, чтобы вы полюбовались пейзажами Приэльбрусья без спешки.
  • В Джилы-Су у вас будет около 1,5 часов на самостоятельную прогулку. Вы увидите мощные водопады, подойдёте к нарзанным источникам и попробуете природную минеральную воду. После мы отвезём вас обратно в Кисловодск.

Организационные детали

Поездка проходит на УАЗ Патриот. За доплату можем организовать трансфер на других внедорожниках:.

Toyota Prado, Ford Escape, Ssang

Yong Kyron или Land Rover Discovery — детали в переписке
  • Дополнительно оплачиваются сборы по маршруту: билет в национальный парк — 200 ₽ за чел., экосбор Джилы-Су — 100 ₽ за чел., вход к водопаду Каракая-Су — 100 ₽ за чел.
  • С вами будет один из водителей нашей команды

    • Выберите удобную дату из расписания

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 7 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Дмитрий
    Дмитрий — ваша команда гидов в Кисловодске
    Организатор данного мероприятия
    На сайте с 2020 года
    Провели экскурсии для 491 туриста
    Давайте знакомиться! Мы — дружная команда гидов! Более 6 лет назад у нас появилась идея знакомить гостей Кавказских Минеральных Вод с удивительными достопримечательностями Северного Кавказа. И это не случайно! Говорят, счастьем нужно
    делиться. А счастливые люди добрее, охотнее поддерживают других и заряжают хорошим настроением. Путешествия по потрясающим уголкам нашего края гарантированно подарят вам яркие эмоции и глубокое чувство восхищения. Наша команда постоянно движется вперёд, открывая новые интересные маршруты. Мы вкладываем душу в каждое направление, тщательно прорабатывая детали, чтобы наши гости отдыхали с комфортом, получали только положительные впечатления и возвращались к нам снова и снова. С солидным багажом знаний и опыта, на надёжных и подготовленных автомобилях мы с радостью познакомим вас с культурой и традициями Кавказа, покажем лучшие достопримечательности и поможем увидеть этот удивительный край по-новому.

