Путь до Джилы-Су — уже отдельное впечатление: горные серпантины, просторные плато и виды, ради которых хочется останавливаться снова и снова.
В урочище вы сможете прогуляться к водопадам, увидеть нарзаны, бьющие из земли, и попробуете природную минеральную воду прямо у источника.
Описание трансфер
Что вас ожидает
- Мы встретим вас и поедем к урочищу по одной из самых живописных дорог Кавказа. Путь займёт около 3 часов. Сделаем несколько остановок, чтобы вы полюбовались пейзажами Приэльбрусья без спешки.
- В Джилы-Су у вас будет около 1,5 часов на самостоятельную прогулку. Вы увидите мощные водопады, подойдёте к нарзанным источникам и попробуете природную минеральную воду. После мы отвезём вас обратно в Кисловодск.
Организационные детали
Поездка проходит на УАЗ Патриот. За доплату можем организовать трансфер на других внедорожниках:.
Toyota Prado, Ford Escape, Ssang
Yong Kyron или Land Rover Discovery — детали в переписке
Дополнительно оплачиваются сборы по маршруту: билет в национальный парк — 200 ₽ за чел., экосбор Джилы-Су — 100 ₽ за чел., вход к водопаду Каракая-Су — 100 ₽ за чел. С вами будет один из водителей нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 491 туриста
Давайте знакомиться! Мы — дружная команда гидов! Более 6 лет назад у нас появилась идея знакомить гостей Кавказских Минеральных Вод с удивительными достопримечательностями Северного Кавказа. И это не случайно! Говорят, счастьем нужно
