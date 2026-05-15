В этой поездке вы успеете полюбоваться самыми эффектными локациями кавказской природы — от плато Шаджатмаз и скал Аватаров до водопадов Каракая-Су, Султан-Су, Эмир и острых Зубов дракона.
Увидите Эльбрус с разных ракурсов, сможете попробовать нарзанную воду и без суеты насладитесь горными просторами.
Описание экскурсии
- Смотровые площадки. С видами на ущелья, горные склоны и скалистые вершины
- Плато Шаджатмаз. Высотой 2100 метров с круговым обзором и панорамой Эльбруса. Здесь же расположена обсерватория РАН
- Скалы Аватары. Каменные столбы, которые будто парят в воздухе
- Бандитские скалы. Массивные скальные выходы с резкими контурами
- Дорога с видами на Эльбрус. Проедем по живописному маршруту, чтобы поймать в кадр вершину с удачного ракурса
- Зубы дракона. Скальные пики, выстроенные в ряд. Кажется, что это клыки мифического существа
- Долина нарзанов. На участке длиной около 1 км выходит более 20 ключей. Вы сможете попробовать воду из минеральных источников у реки Хасаут
- Водопады Джилы-Су. Каракая-Су, Султан-Су и Эмир — каждый со своим характером: от мощного грохота воды до спокойного каскада
Ориентировочный тайминг
7:30 — выезд из Кисловодска
8:00 — короткая остановка в кафе
8:30–9:00 — плато Шаджатмаз
10:00 — Бандитские скалы
10:30 — скалы Аватары
11:20 — участок пути с видом на Эльбрус
11:50 — водопад Каракая-Су
13:00 — урочище Джилы-Су (нарзанные источники, водопады Султан-Су и Эмир, скалы Зубы Дракона)
14:30–18:00 — возвращение в Кисловодск
Организационные детали
- Поездка подходит людям с любой физической подготовкой: можно выбрать спокойный формат с короткими прогулками или сделать день активнее
- С середины июня по октябрь по желанию всей группы можно заехать на поляну Эммануэля. Доплата — 1500 ₽ с чел.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты и сборы: нацпарк — 200 ₽ с человека, смотровая площадка (скалы Аватары) — 150 ₽ с чел., экосбор в Джилы-Су — 100 ₽ с чел., водопад Каракая-Су — 100 ₽ с чел., Долина нарзанов — 500 ₽ с чел.
- С вами буду я или другой сопровождающий нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Кисловодске
Я живу в Кисловодске больше 25 лет и искренне люблю свой край — весь Кавказ с его величественными горами, целебными источниками и особой атмосферой. Особенно мне близко направление Джилы‑Су: я
Маршрут данной экскурсии - из разряда топ 💯 Экскурсовод Павел - отличный собеседник, хорошо знающий историю края и интересные факты тех мест, по которым проходит маршрут. Кроме того, Павел -
Ответ организатора:
Искренне благодарю за такой душевный отзыв! Очень рад, что экскурсия оправдала ожидания, а маршрут подарил вам яркие эмоции и незабываемые кадры.
Супер поездка. Шикарные виды. Мы были поражены красотой кавказских гор.
Отдельное спасибо Павлу. Очень внимательный, пунктуальный водитель. Приехал заранее, нигде нас не торопил, показал самые лучшие места для фотографий.
Ответ организатора:
Большое спасибо за столь тёплый и подробный отзыв! Я искренне рад, что поездка оправдала ваши ожидания, а красота Кавказских гор подарила незабываемые впечатления.
Замечательная поездка, Павел максимально подстроился под наши желания при планировании маршрута и тайминга, что было очень важно для нас. От видов захватывает дух! Очень рекомендуем эту поездку!
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой тёплый и душевный отзыв! Очень рад, что поездка оправдала ваши ожидания и подарила яркие впечатления.
