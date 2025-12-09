Идём гулять по тенистым аллеям, любоваться красотой деревьев и великолепием парковой архитектуры. Вы погрузитесь в культуру и историю курортного дела, почувствуете целительную силу природы, разберётесь в азах экологического туризма и почувствуете, как прекрасно быть в гармонии с миром.

Описание экскурсии

Аллеи здоровья

Вы прогуляетесь по красивым уголкам парка, где царствуют тишина и спокойствие. Услышите о значении лесов и природных зон для нашего физического и ментального здоровья.

Главный фонтанчик

Красивый архитектурный элемент в стиле классицизма. Он символизирует гармонию между человеком и природой и подчёркивает важность баланса в повседневной жизни.

Зелёные зоны и клумбы

Уникальная коллекция растений и архитектурные композиции в стилях модерн и ампир. Поговорим о ландшафтном дизайне 19–20 веков и о том, как искусственно созданные пространства могут стать местом отдыха и вдохновения. А ещё — о бережном отношении к природе.

Концертные площадки

Наш разговор коснётся народных обычаев, традиций и самобытности жителей горного региона. Если путешествуем летом, то можем застать музыкальные вечера, фольклорные праздники и спектакли.

Организационные детали