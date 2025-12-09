Дышать лесом, вдохновляться природой и отдыхать душой
Идём гулять по тенистым аллеям, любоваться красотой деревьев и великолепием парковой архитектуры.
Вы погрузитесь в культуру и историю курортного дела, почувствуете целительную силу природы, разберётесь в азах экологического туризма и почувствуете, как прекрасно быть в гармонии с миром.
Описание экскурсии
Аллеи здоровья
Вы прогуляетесь по красивым уголкам парка, где царствуют тишина и спокойствие. Услышите о значении лесов и природных зон для нашего физического и ментального здоровья.
Главный фонтанчик
Красивый архитектурный элемент в стиле классицизма. Он символизирует гармонию между человеком и природой и подчёркивает важность баланса в повседневной жизни.
Зелёные зоны и клумбы
Уникальная коллекция растений и архитектурные композиции в стилях модерн и ампир. Поговорим о ландшафтном дизайне 19–20 веков и о том, как искусственно созданные пространства могут стать местом отдыха и вдохновения. А ещё — о бережном отношении к природе.
Концертные площадки
Наш разговор коснётся народных обычаев, традиций и самобытности жителей горного региона. Если путешествуем летом, то можем застать музыкальные вечера, фольклорные праздники и спектакли.
Организационные детали
Гуляем круглый год, но комфортнее всего посещать парк в тёплое время года — с мая по октябрь
Едем в одну сторону примерно 1 ч
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Осенью листья покрывают дорожки, делая их скользкими, поэтому обувь должна быть устойчивой
