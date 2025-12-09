Мои заказы

Из Кисловодска - в «Зелёный квартал» Иноземцево

Дышать лесом, вдохновляться природой и отдыхать душой
Идём гулять по тенистым аллеям, любоваться красотой деревьев и великолепием парковой архитектуры.

Вы погрузитесь в культуру и историю курортного дела, почувствуете целительную силу природы, разберётесь в азах экологического туризма и почувствуете, как прекрасно быть в гармонии с миром.
Описание экскурсии

Аллеи здоровья

Вы прогуляетесь по красивым уголкам парка, где царствуют тишина и спокойствие. Услышите о значении лесов и природных зон для нашего физического и ментального здоровья.

Главный фонтанчик

Красивый архитектурный элемент в стиле классицизма. Он символизирует гармонию между человеком и природой и подчёркивает важность баланса в повседневной жизни.

Зелёные зоны и клумбы

Уникальная коллекция растений и архитектурные композиции в стилях модерн и ампир. Поговорим о ландшафтном дизайне 19–20 веков и о том, как искусственно созданные пространства могут стать местом отдыха и вдохновения. А ещё — о бережном отношении к природе.

Концертные площадки

Наш разговор коснётся народных обычаев, традиций и самобытности жителей горного региона. Если путешествуем летом, то можем застать музыкальные вечера, фольклорные праздники и спектакли.

Организационные детали

  • Гуляем круглый год, но комфортнее всего посещать парк в тёплое время года — с мая по октябрь
  • Едем в одну сторону примерно 1 ч
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Осенью листья покрывают дорожки, делая их скользкими, поэтому обувь должна быть устойчивой

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 400 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.

