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полном восторге. В 7:10 нас забрал Мурат, экскурсовод на микроавтобусе и мы поехали в сказку. Мурат, очень весёлый и интересный экскурсовод-водитель, по дороге рассказывал интересные факты о местах, благодаря ему,мы попробовали самые вкусные хыины и другие блюда местной кухни. Очень понравилась и на всю жизнь запомнилась окружающая красота гор, воздух нереальной чистоты, потрясающие виды. Сам факт, что я на высоте 3500 (выше не смогла, немного не хорошо стало,пришлось спускаться)метров над уровнем моря, на горе, входящей в ТОП мировых вершин, однозначно запомнится на всю жизнь! Огромная благодарность за прекрасное времяпровождение!!! Удачи и процветания. Теперь планируем летом маршруты:Домбай, Ингушетия