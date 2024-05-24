1 чел.
По популярности
Мини-группа
13 часов
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Исследовать Баксанское и Чегемское ущелья, увидеть озеро Гижгит и искупаться в термальном источнике
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Кисловодска
«Язык Тролля», Голубое озеро, Черекская теснина и термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Кисловодска)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
12 часов
Язык Тролля: путешествие по сказочной Балкарии
Вас ждет захватывающее путешествие к скалистому Языку Тролля, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Адрес проживания
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
2400019 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по Северной Осетии: ущелья, Даргавс, термальные источники
Откройте для себя дух Северной Осетии: величественные ущелья, древние памятники и расслабление в термальных источниках
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
28 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Мини-группа
8 часов
Джилы-Су: путешествие к источникам из Кисловодска
Вас ждёт погружение в мир целебных вод и живописных пейзажей на экскурсии к горячим источникам Джилы-Су
Начало: По вашему адресу
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:30, в воскресенье в 06:15
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:15
42703 203₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Из Кисловодска - в гости к альпакам
Пообщаться с перуанскими милашками, посетить Долину нарзанов и полюбоваться Эльбрусом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина24 мая 2024Очень красивые места, впечатляет! Всем рекомендую!
- ММария1 мая 2024Всё отлично,рекомендую!
- РРоман24 апреля 2024Все отлично организовано. Большое спасибо Владимиру за экскурсию. Мы замечательно провели день и получили море впечатлений
- ММарина22 апреля 2024Добрый вечер. Экскурсия прошла замечательно. Большое спасибо Вам и отдельно гиду Умару за впечатляющую поездку в горы, аккуратность вождения, увлекательные рассказы
- ИИрина10 апреля 2024Экскурсия прекрасная! Прекрасные локации! Чудесные виды! Гид Владимир очень много рассказал и показал. Помог с фотографиями. День пролетел незаметно! Всем рекомендую!
- ИИрина12 марта 2024Искренне благодарим Валерия за великолепную экскурсию - мы узнали много нового и интересного (хотя не в первый раз в КМВ),
- ММихаил31 января 2024Поехали немного по другому маршруту на Хасаут и перевал восьмерка - маршрут очень красивый мне понравилось
- ВВика27 января 2024Бронировала этот тур, но ездили в Хасаут и на перевал Восьмерка. Интересно и красиво.
- ТТатьяна12 января 2024Замечательные места, красивые виды, живописная природа. Отличный водитель, внимательный гид, но не экскурсовод, к сожалению…. Хотелось бы получить больше информации о местах, которые мы посещали.
- ЕЕлена2 января 2024В связи с погодными условиями, экскурсия на Джилы-Су не состоялась, и нам предложили другой маршрут. От которого мы были в
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Романтические»
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