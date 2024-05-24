Романтические экскурсии по Кисловодску

Найдено 8 экскурсий в категории «Романтические» в Кисловодске, цены от 3 203 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
45 отзывов
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Исследовать Баксанское и Чегемское ущелья, увидеть озеро Гижгит и искупаться в термальном источнике
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Кисловодска
«Язык Тролля», Голубое озеро, Черекская теснина и термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
19 000 за всё до 4 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Кисловодска)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000 за всё до 3 чел.
Язык Тролля: однодневное путешествие по Верхней Балкарии
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
30 отзывов
Язык Тролля: путешествие по сказочной Балкарии
Вас ждет захватывающее путешествие к скалистому Языку Тролля, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500 за человека
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Адрес проживания
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
2400019 200 за всё до 4 чел.
Три ущелья Северной Осетии + Даргавс + термальные источники Бирагзанг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Путешествие по Северной Осетии: ущелья, Даргавс, термальные источники
Откройте для себя дух Северной Осетии: величественные ущелья, древние памятники и расслабление в термальных источниках
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
28 500 за всё до 4 чел.
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Мини-группа
8 часов
3 отзыва
Джилы-Су: путешествие к источникам из Кисловодска
Вас ждёт погружение в мир целебных вод и живописных пейзажей на экскурсии к горячим источникам Джилы-Су
Начало: По вашему адресу
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:30, в воскресенье в 06:15
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:15
42703 203 за человека
Из Кисловодска - в гости к альпакам
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из Кисловодска - в гости к альпакам
Пообщаться с перуанскими милашками, посетить Долину нарзанов и полюбоваться Эльбрусом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
    Очень красивые места, впечатляет! Всем рекомендую!
  • М
    Мария
    1 мая 2024
    Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
    Всё отлично,рекомендую!
    Всё отлично,рекомендую!Всё отлично,рекомендую!Всё отлично,рекомендую!Всё отлично,рекомендую!
  • Р
    Роман
    24 апреля 2024
    К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
    Все отлично организовано. Большое спасибо Владимиру за экскурсию. Мы замечательно провели день и получили море впечатлений
  • М
    Марина
    22 апреля 2024
    Язык Тролля: однодневное путешествие по Верхней Балкарии
    Добрый вечер. Экскурсия прошла замечательно. Большое спасибо Вам и отдельно гиду Умару за впечатляющую поездку в горы, аккуратность вождения, увлекательные рассказы
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    об местности, жителях и их обычаях. Пожелания каждого участника экскурсии были полностью удовлетворены. Мы максимально довольны всем тем, чем могли насладиться от этой поездки.

  • И
    Ирина
    10 апреля 2024
    К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
    Экскурсия прекрасная! Прекрасные локации! Чудесные виды! Гид Владимир очень много рассказал и показал. Помог с фотографиями. День пролетел незаметно! Всем рекомендую!
  • И
    Ирина
    12 марта 2024
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Кисловодска)
    Искренне благодарим Валерия за великолепную экскурсию - мы узнали много нового и интересного (хотя не в первый раз в КМВ),
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    гид был очень внимателен к нашим просьбам, а еще - он уверенный безопасный водитель! Спасибо! С уважением - Ирина и Елена из Арники

  • М
    Михаил
    31 января 2024
    Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Кисловодска
    Поехали немного по другому маршруту на Хасаут и перевал восьмерка - маршрут очень красивый мне понравилось
  • В
    Вика
    27 января 2024
    Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Кисловодска
    Бронировала этот тур, но ездили в Хасаут и на перевал Восьмерка. Интересно и красиво.
  • Т
    Татьяна
    12 января 2024
    Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Кисловодска
    Замечательные места, красивые виды, живописная природа. Отличный водитель, внимательный гид, но не экскурсовод, к сожалению…. Хотелось бы получить больше информации о местах, которые мы посещали.
  • Е
    Елена
    2 января 2024
    Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Кисловодска
    В связи с погодными условиями, экскурсия на Джилы-Су не состоялась, и нам предложили другой маршрут. От которого мы были в
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    полном восторге. В 7:10 нас забрал Мурат, экскурсовод на микроавтобусе и мы поехали в сказку. Мурат, очень весёлый и интересный экскурсовод-водитель, по дороге рассказывал интересные факты о местах, благодаря ему,мы попробовали самые вкусные хыины и другие блюда местной кухни. Очень понравилась и на всю жизнь запомнилась окружающая красота гор, воздух нереальной чистоты, потрясающие виды. Сам факт, что я на высоте 3500 (выше не смогла, немного не хорошо стало,пришлось спускаться)метров над уровнем моря, на горе, входящей в ТОП мировых вершин, однозначно запомнится на всю жизнь! Огромная благодарность за прекрасное времяпровождение!!! Удачи и процветания. Теперь планируем летом маршруты:Домбай, Ингушетия

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
  2. Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Кисловодска
  3. Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Кисловодска)
  4. Язык Тролля: однодневное путешествие по Верхней Балкарии
  5. К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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