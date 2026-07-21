Погрузитесь в атмосферу Кисловодска XIX века. Прогулка по знаковым местам города, где отдыхали дворяне, и наслаждение минеральными водами
Экскурсия в Кисловодске позволит вам ощутить себя частью «водяного общества» прошлых веков.
Прогулка начинается у старинного железнодорожного вокзала, где встречали гостей, и продолжается через исторические места, такие как Курзал и Курортный читать дальшеуменьшить
бульвар. Вы узнаете, где дворяне предпочитали обедать и как проводили время. В завершение прогулки посетите Курортный парк, как это делали аристократы 200 лет назад. Удобная обувь и одежда по сезону помогут вам насладиться этим путешествием
Наша прогулка начнется возле железнодорожного вокзала, построенного в 19 веке. Осматривая старинное здание, вы узнаете, как в Кисловодске встречали приезжающих на курс лечения, зайдете в бывшую столовую и первое экскурсионное бюро.
Я покажу, где извозчики ждали прибывших «на воды». Затем по небольшой лестнице поднимемся к Курзалу, построенному «с целью увеселения курсовых», и обсудим, почему отдыхающие любили проводить там целые дни.
Путь продолжится по бульвару Голицына к главной улице Кисловодска — Курортному бульвару. Здесь вы увидите здания отелей и гостиниц, в которых селились представители «водяного общества». Раскроете, где они предпочитали столоваться и какие блюда заказывали. Где во время прогулки могли купить свежий пирожок, стакан кумыса или молока.
Пройдем возле первого кинематографа «Бон-Репо» и популярной бильярдной. Попьем минеральной воды в лечебном бювете 19 века — я расскажу, как врачи рекомендовали делать это и почему именно из бюветниц.
В завершение прогулки, как и дворяне 200 лет назад, мы зайдем в Курортный парк на променад.
Организационные детали
Пожалуйста, позаботьтесь об удобной обуви и одежде по сезону.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь возле ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2093 туристов
Если вы считаете, что все экскурсии похожи одна на другую, а гид цитирует Википедию, то хочу вас обрадовать — не всегда! Ненавязчиво узнать об истории города, посмотреть на барские дачи, читать дальшеуменьшить
заглянуть в старые дворики, по пути выпить кофе или нарзан, отдохнуть в живописном месте на лавочке, потереть нос Остапу Бендеру или бросить монету в шляпу Кисы Воробьянинова, за этим — на мою экскурсию. Я филолог, профессиональный гид и жизнерадостный человек, поэтому грамотная речь, интересные факты и лёгкая подача уже включены в экскурсию.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Валерия
спасибо Ольге за интересную экскурсию! были с сыном 10 лет, несмотря не непоседливость экскурсия ребенку понравилась и запомнилась.
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Т
Татьяна
Очень понравилась экскурсия, и мне, и сыновьям (8 и 14 лет). Ольга отлично находит общий язык с детьми, умеет одновременно заинтересовать каждого, даже таких разных по возрасту, интересам и темпераменту читать дальшеуменьшить
как мои))). Экскурсия позволила хорошо представить как проходила, менялась жизнь в регионе, потребление нарзана в разные времена. То что надо, чтобы познакомиться с местом, прочувствовать все значение нарзана, обратить внимание на другие важные места и особенности. Однозначно рекомендую!!!
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Анна
Чудесная Ольга провела для нас позитивную экскурсию с основной важной и интересной информацией! Нам 25+ и нам было очень интересно) Маршрут удобный! Благодарим!
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Е
Елена
Прекрасная экскурсия! Я бы сказала, что это для тех, кто ценит интересные и не избитые факты в рассказах экскурсовода. Ольга не только организовала для нас незабываемую прогулку по Кисловодску, но читать дальшеуменьшить
и посвятила в детали жизни в этом городе знаменитых "курортников" начала 20 века. Внимание спойлер! люди веселились до упада:)
Отдельное спасибо за массу полезных и практичных советов по организации путешествий по КМВ. Мы действительно почувствовали себя не туристами, а дорогими гостями.
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Наталья
Были на экскурсии 4 февраля. Рассказ Ольги был содержателен, время пролетело незаметно. Все понравилось. Спасибо!
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К
Ксеня
Превосходная насыщенная экскурсия. Гид Ольга мастерски оживила историю, рассказав о быте, развлечениях и традициях «водяного общества». Идеальный формат для первого знакомства с Кисловодском.
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