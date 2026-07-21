Экскурсия в Кисловодске позволит вам ощутить себя частью «водяного общества» прошлых веков.Прогулка начинается у старинного железнодорожного вокзала, где встречали гостей, и продолжается через исторические места, такие как Курзал и Курортный

бульвар. Вы узнаете, где дворяне предпочитали обедать и как проводили время. В завершение прогулки посетите Курортный парк, как это делали аристократы 200 лет назад. Удобная обувь и одежда по сезону помогут вам насладиться этим путешествием

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Курорт «кислых вод» за 60 минут

Наша прогулка начнется возле железнодорожного вокзала, построенного в 19 веке. Осматривая старинное здание, вы узнаете, как в Кисловодске встречали приезжающих на курс лечения, зайдете в бывшую столовую и первое экскурсионное бюро.

Я покажу, где извозчики ждали прибывших «на воды». Затем по небольшой лестнице поднимемся к Курзалу, построенному «с целью увеселения курсовых», и обсудим, почему отдыхающие любили проводить там целые дни.

Путь продолжится по бульвару Голицына к главной улице Кисловодска — Курортному бульвару. Здесь вы увидите здания отелей и гостиниц, в которых селились представители «водяного общества». Раскроете, где они предпочитали столоваться и какие блюда заказывали. Где во время прогулки могли купить свежий пирожок, стакан кумыса или молока.

Пройдем возле первого кинематографа «Бон-Репо» и популярной бильярдной. Попьем минеральной воды в лечебном бювете 19 века — я расскажу, как врачи рекомендовали делать это и почему именно из бюветниц.

В завершение прогулки, как и дворяне 200 лет назад, мы зайдем в Курортный парк на променад.

Организационные детали

Пожалуйста, позаботьтесь об удобной обуви и одежде по сезону.