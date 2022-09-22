Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске

Повторить путь отдыхающих от вагона до бювета и перенестись во времена на рубеже 19-20 веков

Кисловодск, где работают почти полсотни санаториев, продолжает традиции лечения водами — я приглашаю вас окунуться в эту тему, чтобы узнать город поближе. За час вы увидите главные достопримечательности, но не устанете.

Представите себя дворянами и станете частью «водяного общества», ведь я в деталях расскажу, как отдыхающие проводили время в Кисловодске прошлых столетий.
Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
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Описание

Что вас ожидает

Курорт «кислых вод» за 60 минут

Наша прогулка начнется возле железнодорожного вокзала, построенного в 19 веке. Осматривая старинное здание, вы узнаете, как в Кисловодске встречали приезжающих на курс лечения, зайдете в бывшую столовую и первое экскурсионное бюро.

Я покажу, где извозчики ждали прибывших «на воды». Затем по небольшой лестнице поднимемся к Курзалу, построенному «с целью увеселения курсовых», и обсудим, почему отдыхающие любили проводить там целые дни.

Путь продолжится по бульвару Голицына к главной улице Кисловодска — Курортному бульвару. Здесь вы увидите здания отелей и гостиниц, в которых селились представители «водяного общества». Раскроете, где они предпочитали столоваться и какие блюда заказывали. Где во время прогулки могли купить свежий пирожок, стакан кумыса или молока.

Пройдем возле первого кинематографа «Бон-Репо» и популярной бильярдной. Попьем минеральной воды в лечебном бювете 19 века — я расскажу, как врачи рекомендовали делать это и почему именно из бюветниц.

В завершение прогулки, как и дворяне 200 лет назад, мы зайдем в Курортный парк на променад.

Организационные детали

Пожалуйста, позаботьтесь об удобной обуви и одежде по сезону.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь возле Ж/Д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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