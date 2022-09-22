Наша прогулка начнется возле железнодорожного вокзала, построенного в 19 веке. Осматривая старинное здание, вы узнаете, как в Кисловодске встречали приезжающих на курс лечения, зайдете в бывшую столовую и первое экскурсионное бюро.
Я покажу, где извозчики ждали прибывших «на воды». Затем по небольшой лестнице поднимемся к Курзалу, построенному «с целью увеселения курсовых», и обсудим, почему отдыхающие любили проводить там целые дни.
Путь продолжится по бульвару Голицына к главной улице Кисловодска — Курортному бульвару. Здесь вы увидите здания отелей и гостиниц, в которых селились представители «водяного общества». Раскроете, где они предпочитали столоваться и какие блюда заказывали. Где во время прогулки могли купить свежий пирожок, стакан кумыса или молока.
Пройдем возле первого кинематографа «Бон-Репо» и популярной бильярдной. Попьем минеральной воды в лечебном бювете 19 века — я расскажу, как врачи рекомендовали делать это и почему именно из бюветниц.
В завершение прогулки, как и дворяне 200 лет назад, мы зайдем в Курортный парк на променад.
Пожалуйста, позаботьтесь об удобной обуви и одежде по сезону.