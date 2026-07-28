Приглашаем в увлекательное путешествие в мир звезд! В профессиональной обсерватории, через мощные телескопы, вы рассмотрите кольца Сатурна, лунные кратеры и далёкие туманности.
Астрономы просто и интересно расскажут об устройстве Солнечной системы, Большом взрыве и связи астрономии с современными технологиями.
А на обратном пути мы остановимся для созерцания ночного неба, чтобы вы в полной мере ощутить величие Вселенной.
Астрономы просто и интересно расскажут об устройстве Солнечной системы, Большом взрыве и связи астрономии с современными технологиями.
А на обратном пути мы остановимся для созерцания ночного неба, чтобы вы в полной мере ощутить величие Вселенной.
Описание экскурсии
Приглашаем вас в астрономическое путешествие! После часовой поездки вы окажетесь в обсерватории, где с помощью профессиональной оптики сможете детально рассмотреть космические объекты: кольца Сатурна, лунный рельеф, далёкие галактики и туманности. Астрономы расскажут вам о захватывающей истории изучения Вселенной — от древних обсерваторий до современных открытий, и объяснят, как астрономия связана с современными технологиями. На экскурсии вы получите ясные ответы на сложные вопросы:
- из чего состоит Солнечная система;
- о значении спутниковой навигации;
- как древние цивилизации изучали ночное небо;
- что такое Большой взрыв;
как астрономия помогает в навигации, сельском хозяйстве и даже вдохновляет искусство. Чтобы впечатления были более полными, на обратном пути мы сможем сделать остановку, чтобы насладиться видом ночного неба во всей его первозданной красоте. Важная информация:.
как астрономия помогает в навигации, сельском хозяйстве и даже вдохновляет искусство. Чтобы впечатления были более полными, на обратном пути мы сможем сделать остановку, чтобы насладиться видом ночного неба во всей его первозданной красоте. Важная информация:.
Программа полностью зависит от погоды — возможна отмена (мы вернём деньги) или перенос экскурсии на другой день • Довольно часто разрешение на поездку предоставляется примерно за два часа до начала экскурсии • Советуем взять с собой тёплые вещи: шапки, куртки, носочки • Дорога до обсерватории занимает около 50 минут • В самой обсерватории могут быть другие участники.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Программа полностью зависит от погоды - возможна отмена (мы вернём деньги) или перенос экскурсии на другой день
- Довольно часто разрешение на поездку предоставляется примерно за два часа до начала экскурсии
- Советуем взять с собой тёплые вещи: шапки, куртки, носочки
- Дорога до обсерватории занимает около 50 минут
- В самой обсерватории могут быть другие участники
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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