Приглашаем вас в астрономическое путешествие! После часовой поездки вы окажетесь в обсерватории, где с помощью профессиональной оптики сможете детально рассмотреть космические объекты: кольца Сатурна, лунный рельеф, далёкие галактики и туманности. Астрономы расскажут вам о захватывающей истории изучения Вселенной — от древних обсерваторий до современных открытий, и объяснят, как астрономия связана с современными технологиями. На экскурсии вы получите ясные ответы на сложные вопросы:

из чего состоит Солнечная система;

о значении спутниковой навигации;

как древние цивилизации изучали ночное небо;

что такое Большой взрыв;

как астрономия помогает в навигации, сельском хозяйстве и даже вдохновляет искусство. Чтобы впечатления были более полными, на обратном пути мы сможем сделать остановку, чтобы насладиться видом ночного неба во всей его первозданной красоте. Важная информация:.

как астрономия помогает в навигации, сельском хозяйстве и даже вдохновляет искусство. Чтобы впечатления были более полными, на обратном пути мы сможем сделать остановку, чтобы насладиться видом ночного неба во всей его первозданной красоте. Важная информация:.

Программа полностью зависит от погоды — возможна отмена (мы вернём деньги) или перенос экскурсии на другой день • Довольно часто разрешение на поездку предоставляется примерно за два часа до начала экскурсии • Советуем взять с собой тёплые вещи: шапки, куртки, носочки • Дорога до обсерватории занимает около 50 минут • В самой обсерватории могут быть другие участники.