Любителям приключений и восхитительных пейзажей

Я много где бывал в нашей стране, но именно Кавказ произвёл на меня неизгладимое впечатление, и возникло желание показать его красоты всем. Кавказ — место, где величественные горы сливаются с мощными скалами, ущельями, водопадами и живописными реками. Отправляйтесь в увлекательное приключение, которое подарит вам яркие впечатления. Вас ждет горный маршрут, который пройдет на одном дыхании, как самый захватывающий фильм. В процессе экскурсии вы окунетесь в атмосферу кавказских гор, наслаждаясь потясающими видами. Мы сделаем множество фотографий и видеозаписей, чтобы запечатлеть каждый момент этого уникального путешествия. А ещё мы попьем чай на травах или кофе с вкусняшками с видом на озеро Гижгит или перевал Актопрак. Присоединяйтесь, чтобы вместе открыть величие природы Кавказа и создать невероятные воспоминания. Горы ждут! Важная информация:• Одевайтесь тепло (футболка, кофта/флиска, куртка по сезону), удобная закрытая обувь, головной убор, очки (защитный крем) на случай солнечной погоды, дождевики на случай дождя.

Обязательно возьмите с собой паспорта, водичку в дорогу и наличку для кафе и сувениров.