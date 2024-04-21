Приглашаем вас на Кавказ, где величественные горы сливаются с мощными скалами, ущельями и живописными реками.
Горный маршрут обещает потрясающие виды — здесь вы сможете сделать массу потрясающих фотографий и видеозаписей, чтобы запомнить каждый момент.
Горный маршрут обещает потрясающие виды — здесь вы сможете сделать массу потрясающих фотографий и видеозаписей, чтобы запомнить каждый момент.
Ближайшие даты:
21
апр
апр
22
апр
апр
24
апр
апр
25
апр
апр
26
апр
апр
27
апр
апр
29
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Баксанское ущелье
- Чегемское ущелье
- Озеро Гижгит
- Скала Арка (Горные врата)
- Перевал Актопрак
- Селение Эль-Тюбю (Книга в Камне, Башня Любви, Город Мёртвых)
- Чегемские водопады
Описание
Любителям приключений и восхитительных пейзажей
Я много где бывал в нашей стране, но именно Кавказ произвёл на меня неизгладимое впечатление, и возникло желание показать его красоты всем. Кавказ — место, где величественные горы сливаются с мощными скалами, ущельями, водопадами и живописными реками. Отправляйтесь в увлекательное приключение, которое подарит вам яркие впечатления. Вас ждет горный маршрут, который пройдет на одном дыхании, как самый захватывающий фильм. В процессе экскурсии вы окунетесь в атмосферу кавказских гор, наслаждаясь потясающими видами. Мы сделаем множество фотографий и видеозаписей, чтобы запечатлеть каждый момент этого уникального путешествия. А ещё мы попьем чай на травах или кофе с вкусняшками с видом на озеро Гижгит или перевал Актопрак. Присоединяйтесь, чтобы вместе открыть величие природы Кавказа и создать невероятные воспоминания. Горы ждут! Важная информация:• Одевайтесь тепло (футболка, кофта/флиска, куртка по сезону), удобная закрытая обувь, головной убор, очки (защитный крем) на случай солнечной погоды, дождевики на случай дождя.
Обязательно возьмите с собой паспорта, водичку в дорогу и наличку для кафе и сувениров.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Баксанское ущелье
- Чегемское ущелье
- Озеро Гижгит
- Скала Арка (Горные врата)
- Перевал Актопрак
- Селение Эль-Тюбю (Книга в Камне, Башня Любви, Город Мёртвых)
- Чегемские водопады
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
г. Кисловодске (ваш адрес проживания)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Мы с вами отправляемся в горы, где погода меняется очень часто
- Одевайтесь тепло (футболка, кофта/флиска, куртка по сезону), удобная закрытая обувь, головной убор, очки (защитный крем) на случай солнечной погоды, дождевики на случай дождя
- Так же берите с собой паспорта, водичку в дорогу и наличку для кафе и сувениров
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы от туристов
Показать все отзывы
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска
Похожие туры из Кисловодска
Индивидуальная
10 часов
Эльбрус и озеро Гижгит за один день
Прокатиться по канатной дороге, полюбоваться горным озером и увидеть самую высокую точку Европы
по договоренности
Завтра
22 апр
24 апр
25 апр
от 14 800₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Эксклюзивный джип-тур в Приэльбрусье: Подъем на Эльбрус, озеро Гижгит
Откройте для себя величие Кавказа: джип-тур в Приэльбрусье с восхождением на Эльбрус и посещением озера Гижгит
Кисловодск
Завтра
22 апр
23 апр
24 апр
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Кисловодска
Насладиться магией Кавказских гор в мини-группе
у вашего места пребывания в Кисловодске
Завтра
22 апр
23 апр
24 апр
41503 735₽ за человека