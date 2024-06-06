1 чел.
По популярности
Мини-группа
13 часов
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Исследовать Баксанское и Чегемское ущелья, увидеть озеро Гижгит и искупаться в термальном источнике
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске
«Баксанское ущелье — одно из самых живописных мест региона»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
Отправиться из городов КМВ в Кабардино-Балкарию и пролететь над одним из красивейших ущелий Кавказа
Начало: От вашего места проживания
«И расскажу мистическую историю ущелья, над которым вам предстоит пролететь»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
8 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье: групповая экскурсия
Путешествие по Кабардино-Балкарии: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье и древнее село Эльтюбю. Оцените красоту природы и узнайте о местной культуре
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«Вы прокатитесь по фантастически красивым горным дорогам, посетите древнее село Эльтюбю с каменными усыпальницами и оцените величественные ущелья, озера и водопады»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00, в пятницу в 08:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
«Здесь вы прогуляетесь пешком у отвесных стен ущелья»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
11 часов
Кавказ, о котором вы слышали
Озеро Гижгит, скала Арка, перевал Актопрак, Чегемские водопады и Адай-Су - на авто из Кисловодска
«Басканское ущелье — одна из самых впечатляющих локаций Северного Кавказа и по совместительству дорога к Эльбрусу»
Завтра в 17:00
9 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Расширить представление о красотах Приэльбрусья и познакомиться с летописными событиями края
«Из региона КМВ вы отправитесь в Баксанское ущелье, которое и приведет к Былымским озерам, двум рукотворным водоемам удивительной красоты»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Высоты и красоты Кавказа: Эльбрус, Гижгит, Адыр-су в уютной группе
Вас ждет незабываемое путешествие к величественному Эльбрусу, таинственному озеру Гижгит и живописному ущелью Адыр-су в компании единомышленников
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
«В гости к великану Наш путь к Эльбрусу лежит вдоль завораживающего Баксанского ущелья к селению Азау и станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье»»
Расписание: Ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак из Кисловодска
Посетить чарующее озеро, необычайный перевал, Чегемское ущелье и «город мертвых» за один день
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«Вы увидите Баксанское ущелье, Главный Кавказский хребет и самую высокую точку Европы — легендарный Эльбрус»
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
от 15 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, село Эльтюбю и Чегемское ущелье на авто-пешеходной экскурсии
«Спустившись с перевала, мы попадем в Чегемское ущелье»
Завтра в 08:00
10 июня в 17:00
19 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
Посетить уютную столицу Кабардино-Балкарии, Чегемские водопады и замок в средневековом стиле
«Чегемское ущелье, теснина, Большой и Малый водопады»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур «Водопады Чегема и ледники горы Тихтенген-тау»
Горные ущелья, город мёртвых, ледник на вулкане и древние башни за 1 день
Начало: Кисловодск
«Ущелье Башиль-ауз — чарующая местность с сосновыми лесами и альпийскими лугами»
Завтра в 16:00
9 июня в 07:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Путешествие к озеру Гижгит и Чегемскому ущелью: величие природы
Отправляйтесь в путешествие по величественным местам Кабардино-Балкарии, где природа создала настоящие шедевры
Начало: Мы заберём вас от места вашего пребывания
«Конечно же, мы посетим Актопрак, известный с древнейших времен перевал, который позволял жителям Чегемского и Баксанского ущелий общаться, через него же проходил старинный торговый путь»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады из Кисловодска
Комфортное путешествие в мини-группе по одному из самых живописных маршрутов Кабардино-Балкарии
Начало: У места вашего проживания
«Вы оцените пейзажи Баксанского ущелья, одного из самых красивых на Северном Кавказе»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Чегемское ущелье + озеро Гижгит в мини-группе
Начало: Ваш отель
«Чегемские водопады и Баксанское ущелье, пожалуй, самые популярные туристические маршруты Кабардино-Балкарской республики»
Расписание: Ежедневно: 06:45, 07:00, 07:15
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
3 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
Термальные ванны Гедуко, замок Шато Эркен и великолепное Чегемское ущелье за один день
Начало: от вашего места проживания
«Дорога пройдёт по красочным горным склонам, минуя отвесные скалы и ущелья»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 13 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
12 часов
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и Чегемские водопады в мини-группе
Оценить красоты Кабардино-Балкарии за 1 день
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
«Двигаемся на высокогорный перевал, с которого вам откроются прекрасные виды на ущелья»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:00
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
4 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак, озеро Гижгит
Начало: Кисловодск
«Затем спустимся в Чегемское ущелье к бурной реке Чегем и посетим Чегемские водопады»
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Полет на параплане в Чегеме
Начало: Заберем по вашему адресу. Города КМВ
«Но это не всё — по пути мы полюбуемся красотами Чегемского ущелья»
Расписание: Каждый день, но предварительно согласовать по погоде!
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
8 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Два ущелья Кабардино-Балкарии: Чегемское и Баксанское
Начало: Г. Кисловодск улица Кирова 1
«Баксанское ущелье и озеро Гижгит К озеру Гижгит вы проедете через живописный перевал Актопрак, с которого открываются шикарные виды на окрестные территории Баксанского ущелья»
Расписание: Ежедневно по договоренности
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Групповая экскурсия: Жемчужины Кисловодска
Получите незабываемые впечатления, покорив перевал Актопрак и увидев сокровища Верхнего Чегема
Начало: Забираем по адресу проживания
«Чегемские водопады и Баксанское ущелье, пожалуй, самые популярные туристические маршруты нашей республики»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
В мини-группе из Кисловодска - к чудесам Кабардино-Балкарии
Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Начало: В Кисловодске
«Парадром — понаблюдаете за спортсменами, летающими на парапланах над Чегемским ущельем»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
50004 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Изумрудное озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Начало: КМВ
«Проедем сквозь два ущелья по живописной дороге - перевале Актопрак»
Расписание: Каждый День
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Кавказский тур: Гижгит, Актопрак, Чегем и Эль-Тюбю
Начало: Г. Кисловодске (ваш адрес проживания)
«Кавказ — место, где величественные горы сливаются с мощными скалами, ущельями, водопадами и живописными реками»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия на Ак-Топрак и Чегемские водопады
Начало: Ваше место жительства в Кисловодске
«Перевал Ак-Топрак — промежуточный пункт между Баксанским и Чегемским ущельями, который наполнен различными красивыми локациями»
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 22 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Бирюзовая жемчужина-озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье
Начало: Пр. Мира,1 или от вашего места проживания
«В далеком 1395 году войска Тамерлана, преследовавшие хана Тохтамыша, прошли через Актопрак к Баксанскому ущелью, где на месте нынешнего поселка Былым произошло кровопролитное сражение, в котором Тамерлан одержал важную для него победу»
Расписание: Ежедневно 7.00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Другие горы: к подножью Тихтенген через Чегемское ущелье
Исследовать труднодоступные безлюдные уголки Кавказа и посетить Город мертвых
«Чегемские водопады: сюда заглянем утром, чтобы полюбоваться ажурными струями воды в узком ущелье и позавтракать вкуснейшими хычинами»
Завтра в 09:00
9 июня в 07:00
от 18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Откройте для себя великолепие Кабардино-Балкарии Кабардино-Балкария славится своей удивительной природой, и Чегемское ущелье — одно из самых красивых и уникальных ее чудес»
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Пять незабываемых мест Кабардино-Балкарии
Водопад Адай-Су, Чегемская теснина, Эль-Тюбю, Актопрак и озеро Гижгит
Начало: в Кисловодске/Пятигорске/Ессентуках
«А любители экстрима полетают на параплане среди вершин одного из красивейших ущелий Кавказа»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
21 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр6 июня 2024В первую очередь - хочу сказать еще раз огромное спасибо нашему гиду - Сергею! Замечательный водитель и гид! Все расскажет,
- ИИрина3 июня 2024Всё отлично, это была моя мечта и она сбылась. Моя душа развернулась и я вздохнула всю эту мощь гор. Олегу большое спасибо за весь маршрут, всё было на высшем пилотаже!
- ООльга1 июня 2024Остались в восторге от экскурсии и замечательных открывшихся видов. Михаилу огромное спасибо за комфортную поездку и интересные рассказы.
- ИИрина24 мая 2024Очень красивые места, впечатляет! Всем рекомендую!
- ЕЕлена23 мая 2024Мы, те счастливчики, которым повезло с погодой, экскурсоводом Александром, чудесными локациями и полученными позитивными эмоциями. Эльбрус нас принял отличной погодой-неописуемо
- ССветлана20 мая 2024Экскурсия была впечатляющей и интересной. Мы в восторге! Гид Евгений- молодец!
- ЮЮлия14 мая 2024Даже плохая погода, размытая дорога, низкая облачность и дождь не помешали насладиться красотой Кавказа. С погодой угадать не возможно, но
- ЕЕлена10 мая 2024Здравствуйте! На экскурсию мы ездили с водителем и гидом Магомедом, который старался максимально дать информацию о городах Кавказских Минеральных Вод
- ИИрина1 мая 2024Заказывали экскурсию на Чегем и полет на параплане. Полет оставил очень яркие впечатления, благодаря инструктору и организатору Олегу, спокойный и
- ММария1 мая 2024Всё отлично,рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Чегемское ущелье»
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