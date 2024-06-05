Гижгит – экскурсии в Кисловодске

Найдено 56 экскурсий в категории «Гижгит» в Кисловодске, цены от 3 600 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
370 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, насладитесь видами Эльбруса и попробуйте балкарские блюда
Начало: Заберём вас с адреса проживания
«Посетите сказочное озеро Гижгит, поляну Нарзанов и Баксанское ущелье»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
41503 735 за человека
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
102 отзыва
Путешествие к Эльбрусу: от озера Гижгит до снежных вершин
Исследуйте величие Кавказа: от целебных озер до заснеженного Эльбруса с индивидуальной экскурсией
«Озеро Гижгит — вы полюбуетесь кристально чистой водой бирюзового цвета и обрамляющими ее величественными скалами»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 14 800 за всё до 7 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
101 отзыв
Экскурсия «Эльбрус и Гижгит» - Вдохновляющие панорамы Кавказа из Кисловодска
Восхитительные виды Эльбруса и озера Гижгит ждут вас в путешествии, полном горных пейзажей и культурных открытий
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
от 46253 700 за человека
Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
32 отзыва
Путешествие к Эльбрусу, озеру Гижгит и Тырныаузу из Кисловодска
Откройте для себя величие Эльбруса, тайны озера Гижгит и загадочный Тырныауз в одной поездке
Начало: У вашего отеля
«Озеро Гижгит — невероятное по составу и красоте бирюзовое высокогорное озеро»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
70 отзывов
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Кисловодска
Отправиться к снежным склонам Эльбруса, подняться по канатке и исследовать озеро небесного цвета
Начало: У вашего места проживания
«После вас встретит легендарное озеро Гижгит — обрамленный горными вершинами водоем пронзительно голубого цвета»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
57 отзывов
Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и озеро Гижгит в Кисловодске
Отправьтесь в Кабардино-Балкарию и насладитесь видами Эльбруса и озера Гижгит. Узнайте о кавказских традициях и попробуйте местный нарзан
Начало: По договоренности
«Окруженное зелеными холмами и каменистыми утесами, озеро Гижгит в поселке Былым — одно из самых красивых мест не только в Кабардино-Балкарии, но и во всей стране»
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
от 14 800 за всё до 6 чел.
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
45 отзывов
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Исследовать Баксанское и Чегемское ущелья, увидеть озеро Гижгит и искупаться в термальном источнике
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске
«Озеро Гижгит — удивительный водоем в сердце ущелья, вода которого меняет цвет от зеленого до ярко-голубого в зависимости от сезона»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
15 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: экскурсия из Кисловодска
Восхождение на канатной дороге, загадки озера Гижгит и величие Поляны нарзанов - все это в одной поездке
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
«Прикоснётесь к тайнам озера Гижгит и увидите инопланетные земли Поляны нарзанов»
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 06:15
9 июня в 06:15
50004 000 за человека
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Мини-группа
12 часов
310 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Встреча с величием Эльбруса и чарующим озером Гижгит в уютной компании до 8 человек и сопровождении опытного гида
Начало: По ближайшему удобному месту, рядом с вашим адресо...
«Озеро Гижгит — озеро, овеянное легендами»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
40003 800 за человека
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Кисловодска
Насладиться магией Кавказских гор в мини-группе
Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске
«Через живописное озеро Гижгит мы поедем к священному Эльбрусу, на который вы при желании подниметесь по самой высокогорной канатной дороге в мире»
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
41503 735 за человека
Ущелья Кабардино-Балкарии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Ущелья Кабардино-Балкарии
Чегемские водопады, озеро Гижгит, перевал Актопрак и Город мертвых - прикоснуться к наследию края
Начало: В вашем отеле
«Гижгит и великолепие «трехтысячников»»
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
15 000 за всё до 2 чел.
Путешествие к самой высокой точке Европы: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Путешествие к самой высокой точке Европы: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
Промчаться по дну ущелья и зарядиться энергией гор на одной из вершин Эльбруса
«Мы посетим красивейшее горное озеро Гижгит, проедем по живописному Баксанскому ущелью и попробуем целебный нарзан прямо из источника»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
17 000 за всё до 4 чел.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
52 отзыва
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье: групповая экскурсия
Путешествие по Кабардино-Балкарии: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье и древнее село Эльтюбю. Оцените красоту природы и узнайте о местной культуре
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«Озеро Гижгит — рукотворный водоем с кристально чистой водой насыщенного бирюзового цвета»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00, в пятницу в 08:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 000 за человека
Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По согласованию
«Озеро Гижгит — вы полюбуетесь зелеными холмами, каменистыми утесами и чистейшей водой изумрудного цвета»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16 000 за всё до 6 чел.
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
«Пересечём Баксанское ущелье, чтобы попасть к прекрасному озеру Гижгит»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 18 000 за всё до 8 чел.
Кавказ, о котором вы слышали
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Кавказ, о котором вы слышали
Озеро Гижгит, скала Арка, перевал Актопрак, Чегемские водопады и Адай-Су - на авто из Кисловодска
«озеро Гижгит — водоём небесного цвета в окружении гор»
Завтра в 17:00
9 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Едем на Эльбрус! Тур из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
35%
Мини-группа
12 часов
11 отзывов
Едем на Эльбрус! Тур из Кисловодска в мини-группе
Уехать в горы, чтобы полюбоваться природой Кавказа и отдохнуть вдали от суеты
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:15 и 06:30
Завтра в 06:15
9 июня в 06:15
57503 738 за человека
Путешествие в мини-группе: Эльбрус, озеро Гижгит, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
Групповая
12 часов
415 отзывов
Путешествие в мини-группе: Эльбрус и жемчужины Приэльбрусья
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии к подножию Эльбруса, где природа поражает своей красотой и масштабами
Начало: Накануне поездки сообщите ваш адрес в вотсапе/смс
«По пути заедем к озеру Гижгит, который называют Кавказским Байкалом»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Красота Кавказа: Эльбрус, Гижгит и ущелье Адыр-су, поляна Нарзана в группе
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
423 отзыва
Высоты и красоты Кавказа: Эльбрус, Гижгит, Адыр-су в уютной группе
Вас ждет незабываемое путешествие к величественному Эльбрусу, таинственному озеру Гижгит и живописному ущелью Адыр-су в компании единомышленников
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
«Озеро Гижгит Здесь нет туристических толп, так как не каждый транспорт осилит дорогу»
Расписание: Ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак из Кисловодска
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак из Кисловодска
Посетить чарующее озеро, необычайный перевал, Чегемское ущелье и «город мертвых» за один день
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«Перевал Актопрак и озеро Гижгит»
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
от 15 500 за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, село Эльтюбю и Чегемское ущелье на авто-пешеходной экскурсии
«Озеро Гижгит и перевал Актопрак»
Завтра в 08:00
10 июня в 17:00
19 000 за всё до 5 чел.
В гости к снежному великану Эльбрусу и горному озеру «Гижгит»
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
В гости к снежному великану Эльбрусу и горному озеру «Гижгит»
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
«Во время экскурсии мы проедем с вами по Баксанскому ущелью и поднимемся к восхитительно лазурному озеру Гижгит, над которым возвышаются каменные клыки Наушидзу»
Завтра в 11:00
9 июня в 06:00
от 16 000 за всё до 4 чел.
Приэльбрусье: путешествие в мини-группе из Кисловодска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
1 отзыв
Приэльбрусье: путешествие в мини-группе из Кисловодска
Бирюзовое озеро Гижгит, перевал Актопрак, Баксанское ущелье и Чегемские водопады за 1 день
Начало: у Колоннады или места вашего проживания
«Посетите средневековое село Эльтюбю, прокатитесь по высокогорному перевалу Актопрак и насладитесь панорамами озера Гижгит»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 900 за человека
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
скидка
18%
Групповая
12 часов
75 отзывов
Жемчужины Северного Кавказа: Эльбрус и Гижгит
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер, обогатите свой отдых в Кисловодске незабываемыми впечатлениями
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Кисловодска
«озеро Гижгит Следующей локацией является Былымское озеро или, как его чаще называют, Гижгит»
Расписание: ежедневно
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
от 45203 706 за человека
Джип-тур в «волшебную страну» Приэльбрусье
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Эксклюзивный джип-тур в Приэльбрусье: Подъем на Эльбрус, озеро Гижгит
Откройте для себя величие Кавказа: джип-тур в Приэльбрусье с восхождением на Эльбрус и посещением озера Гижгит
Начало: Кисловодск
«Вы проедете по Баксанскому ущелью и восхититесь лазурным озером Гижгит»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к озеру Гижгит, перевал Актопрак, Чегемские водопады, Эльтюбю
Мини-группа
11 часов
86 отзывов
Путешествие к озеру Гижгит и Чегемскому ущелью: величие природы
Отправляйтесь в путешествие по величественным местам Кабардино-Балкарии, где природа создала настоящие шедевры
Начало: Мы заберём вас от места вашего пребывания
«А еще мы попадем на необыкновенной красоты озеро Гижгит»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
скидка
3%
Индивидуальная
10 часов
14 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
«По вершинам и просторам: Экскурсия к Эльбрусу и горному озеру Гижгит Готовьтесь к захватывающему путешествию, начиная с ранних утренних часов»
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
1700016 490 за всё до 4 чел.
Перевал Актопрак и Гижгитские озёра Чегемские водопады
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Перевал Актопрак и Гижгитские озёра Чегемские водопады
Начало: Кисловодск
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 600 за человека
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады из Кисловодска
Комфортное путешествие в мини-группе по одному из самых живописных маршрутов Кабардино-Балкарии
Начало: У места вашего проживания
«Сделаете сочные снимки Былымского озера, или озера Гижгит — искусственного водоёма лазурного цвета»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
3 700 за человека
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
11 отзывов
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Чегемское ущелье + озеро Гижгит в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
37 отзывов
Чегемское ущелье + озеро Гижгит в мини-группе
Начало: Ваш отель
«Наш маршрут направляется далее к озеру Гижгит через перевал Актопрак»
Расписание: Ежедневно: 06:45, 07:00, 07:15
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
3 700 за человека
Приэльбрусье: Тырныауз, Гижгит, Поляна нарзанов | к главной вершине Европы
Мини-группа
11 часов
9 отзывов
Приэльбрусье: Тырныауз, Гижгит, Поляна нарзанов | к главной вершине Европы
Начало: Место вашего проживания
«Мы проедем по Баксанскому ущелью, вместе посетим знаменитые места Приэльбрусья, среди которых завораживающее озеро Гижгит и высокогорный город Тырныауз»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и Чегемские водопады в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и Чегемские водопады в мини-группе
Оценить красоты Кабардино-Балкарии за 1 день
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
«Озеро Гижгит с лазурной гладью, перевал Актопрак с невероятными видами, «город мёртвых» Эль-Тюбю и Чегемское ущелье с живописными водопадами — вот основные точки нашего маршрута»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:00
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
4 200 за человека
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак, озеро Гижгит
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак, озеро Гижгит
Начало: Кисловодск
«Посещение в Былыме красивейшего озера — Гижгит»
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
7 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: от Кисловодска до Гижгита
Откройте для себя красоту Кавказских гор, покоряя маршруты к Эльбрусу с посещением живописного озера Гижгит
Начало: У места вашего проживания
«Наш путь будет проходить через Баксанское ущелье, кавказский Байкал — лазурное озеро Гижгит и самый высокогорный город в России, Тырнауз»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
41113 700 за человека
Два ущелья Кабардино-Балкарии: Чегемское и Баксанское
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Два ущелья Кабардино-Балкарии: Чегемское и Баксанское
Начало: Г. Кисловодск улица Кирова 1
«Увидите охранную башню XIV века и познакомитесь с творчеством «народного поэта Кайсына Кулиева» В народном проекте «Книга в камне» Гижгит и великолепие «трёхтысячников»»
Расписание: Ежедневно по договоренности
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Верхний Чегем
🛣 Джиппинг
Мини-группа
11 часов
23 отзыва
Групповая экскурсия: Жемчужины Кисловодска
Получите незабываемые впечатления, покорив перевал Актопрак и увидев сокровища Верхнего Чегема
Начало: Забираем по адресу проживания
«Вы увидите горное озеро Гижгит, древние каменные склепы, живописные Чегемские водопады и захватывающий дух перевал Актопрак»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Гастротур по Кавказу: 3 национальные кухни за 1 день (еда включена в стоимость!)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Гастротур по Кавказу: 3 национальные кухни за 1 день (еда включена в стоимость!)
Поесть аутентичные блюда в живописных локациях и прикоснуться к местной культуре
Начало: Недалеко от городского парка
«Балкарская кухняВозле горного озера Гижгит вам расскажут и покажут, как готовить настоящие балкарские хычины»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 3200025 600 за всё до 8 чел.
Гижгит и Эльбрус: поездка по чарующей Кабардино-Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Гижгит и Эльбрус: поездка по чарующей Кабардино-Балкарии
Побывать на живописном озере, попить нарзан и влюбиться в пейзажи высокогорной республики
Начало: У вашего места проживания
«Вы побываете на озере Гижгит, сможете устроить яркую фотосессию и услышите предания о водоёме»
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
21 000 за всё до 4 чел.
Эльбрус, озеро Гижгит и поляна Нарзанов
Мини-группа
12 часов
121 отзыв
Эльбрус, озеро Гижгит и поляна Нарзанов
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
«Озеро Гижгит Затем мы заедем на озеро Гижгит»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
В мини-группе из Кисловодска - к чудесам Кабардино-Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
В мини-группе из Кисловодска - к чудесам Кабардино-Балкарии
Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Начало: В Кисловодске
«Озеро Гижгит — вы полюбуетесь зелёными холмами, каменистыми утёсами и водой изумрудного цвета»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
50004 000 за человека
Изумрудное озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Изумрудное озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Начало: КМВ
«Мы отправимся в путешествие по красотам Кабардино-Балкарии и посетим одно из самых красивых озер -озеро Гижгит (Былымское озеро)»
Расписание: Каждый День
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Путешествие по перевалу Актопрак, озеру Гижгит, Чегемским водопадам
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Путешествие по перевалу Актопрак, озеру Гижгит, Чегемским водопадам
Начало: Индивидуально
«Наша первая остановка это бирюзовое озеро Гижгит,где вы сможете сделать красивые фотографии,затем едем по перевалу Актопрак где делаем несколько остановок в самых красивых местах»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Расписание: в любой день в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Эльбрус, или путешествие к спящему вулкану через озеро Гижгит
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Эльбрус, или путешествие к спящему вулкану через озеро Гижгит
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
«Затем отправимся на высокогорное озеро Гижгит, с необычайно-красивым цветом воды»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.

Советы к посещению

Озеро Гижгит и его окрестности – это не только роскошные виды природы, но и возможность насладиться целебными свойствами термального комплекса Аушигер для любителей SPA-процедур. Обязательно попробуете что-то из местной кухни, выбирая гастрономическое путешествие из Кисловодска по гостеприимному Кавказу, где можно отведать сыры на лучшей в Ставропольском крае сыроварне и научиться разбираться в сортах вина на дегустационных турах. Увидеть живописные достопримечательности Северного Кавказа можно, забронировав джиппинг-тур, где вы посетите не только озеро, но и величественные Чегемские водопады. Первая смотровая площадка расположена в самом начале озера Гижгит. Здесь же можно перекусить в кафе и спуститься к воде. Но самые эффектные снимки можно сделать, обогнув озеро справой стороны

Немного истории

Водоём имеет искусственное происхождение и образовался после того, как устье реки Гижгит перегородили каменной плотиной. На протяжении многих лет служил для сброса вольфрано-молибденовых отходов местного комбината, который уже не работает более 20 лет. Несмотря на это многие считают, что находиться вблизи озера всё ещё небезопасно, а привлекающий туристов необычный насыщенный бирюзовый оттенок вод объясняют наличием практически всей таблицы Менделеева на дне озера. Хотя местное население ловит здесь рыбу, собирают на здешних лугах целебные травы и мумиё, и выпасает животных на его берегах, заверяя, что водоём уже полностью восстановился. Ходят легенды, что в окрестностях озера зарыты древние, заговорённые клады мистическим образом влияющие на путников, вызывая головную боль или обмороки. На больших валунах были обнаружены петроглифы – первые проявления творчества древних племён. А ещё в окрестностях найдены залежи пирита, который по своему цвету напоминает золото и из-за внешнего сходства с драгоценным металлом получил название «собачьего» или «кошачьего» золота, или «золота дураков»

Местные экскурсоводы

Среди предложений на сайте вы найдёте, как готовые варианты групповых туров из разных мест региона на удобные даты, так и возможность составить индивидуальный маршрут поездки на весь день с учётом личных пожеланий в сопровождении аккредитованного гида. Планируя выездную экскурсию в Кисловодске, можно включить в маршрут не только озеро Гижгит, но и канатную дорогу к Эльбрусу. Забронировать или купить недорого экскурсию от ведущих туроператоров России можно, предварительно ознакомившись с отзывами туристов, описаниями и фото маршрута или задав уточняющие вопросы гиду

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    Большое спасибо за интересную поездку нашему гиду и водителю Артемию! Грамотно составленный маршрут и правильно рассчитанный тайминг позволили нам, никуда
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    не торопясь, осмотреть всю красоту горного ущелья, покорить Эльбрус, послушать тишину озера. Дорога была комфортной и познавательной, Артемию удалось влюбить нас в этот край!

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Великолепная экскурсия с замечательным Анзором. Все рассказал, показал, напоил Нарзанами, накормил вкусно, везде пофоткал, поменял немного программу исходя из наших пожеланий и предпочтений. 12 часов прошли быстро и красочно. Спасибо огромной, эмоций получили море.
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    К моему большому стыду я не помню имени гида, с которым мы ездили, если организаторы ниже напишут, то будет здорово,
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    люди будут знать, кому отзыв. Отличный пример экскурсии, где гид и водитель это один человек. Для меня это и есть профессионализм! Отличный водитель и рассказчик, очень хорошая идея с микрофоном, слышно даже сзади (другим стоит этому поучиться). Понравилось, что рассказали не только, в каком году основали города, а действительно интересные факты: например, что существует Пятигорское мороженое (мы его все дни потом с таким кайфом ели), Кисловодская клубника, как лучше привыкнуть к высоте на Эльбрусе, какую воду, как пить, традиции народов, проживающих здесь. P.S. Нам ужасно неловко, что мы постоянно засыпали. Рассказ был очень интересный, но серпантин делал свое дело. Давайте в следующий раз будем выходить из машины на рассказ, а то так хотелось Вас больше послушать, но глаза слипались 😂😂😂

  • L
    Larisa
    4 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Путешествие очень понравилось! Все было очень хорошо организовано! Увидели все что хотели и даже больше, останавливались в самых интересных, красивых
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    и иногда неожиданных местах. Погрузились в природу и животный мир Приэльбрусья. Путешествие было удобным и комфортным. Спасибо большое! Если еще раз придем, обязательно обратимся снова.

  • Л
    Лариса
    4 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    Понравилось все: четкая организация от бронирования до доставки домой после экскурсии. Гид Артемий интересно, легко и познавательно рассказывал факты об
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    истории и современности, отвечал на все наши вопросы, при этом вел машину очень аккуратно, с ним не страшны долгие переезды- профессионал своего дела. При выборе руководствовалась тем, что группа экскурсантов малочисленная- это очень удобно, никого не ждали. Однозначно это одна из лучших экскурсий на которой я была. Искренне благодарю организаторов, а в особенности Артемия, так как от профессионализма гида зависит все в путешествии. Рекомендую всем и сама еще ни раз поеду в путешествие с такими экспертами своего дела.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Гид Алексей рассказывал много и интересно. Маршрут поменяли на Домбай, тк была до этого и на Эльбрусе и в Домбае. Все очень живописно. А Эльбрус видели с перевала
    Гид Алексей рассказывал много и интересно. Маршрут поменяли на Домбай, тк была до этого и наГид Алексей рассказывал много и интересно. Маршрут поменяли на Домбай, тк была до этого и наГид Алексей рассказывал много и интересно. Маршрут поменяли на Домбай, тк была до этого и наГид Алексей рассказывал много и интересно. Маршрут поменяли на Домбай, тк была до этого и наГид Алексей рассказывал много и интересно. Маршрут поменяли на Домбай, тк была до этого и наГид Алексей рассказывал много и интересно. Маршрут поменяли на Домбай, тк была до этого и на
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе из Кисловодска
    Дорога красивая, много интересного узнали от гида про регионы, отведали кавказскую кухню. Сам Эльбрус не захотел показать свои вершины, придется вернуться снова. Это не испортило поездку.
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    В мини-группе из Кисловодска - к чудесам Кабардино-Балкарии
    Остались в восторге от экскурсии и замечательных открывшихся видов. Михаилу огромное спасибо за комфортную поездку и интересные рассказы.
    Остались в восторге от экскурсии и замечательных открывшихся видов. Михаилу огромное спасибо за комфортную поездку и интересные рассказы
  • К
    Константин
    1 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе из Кисловодска
    Путешествие к Эльбрусу удалось на славу. Нам повезло с погодой, хоть вершины Эльбруса были скрыты облаком, но виды на окружающие
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    горы были потрясающие. Посетили долину нарзанов, где попили разные виды нарзанов. Инфраструктура в данном месте очень хорошая, можно вкусно перекусить, отдохнуть, прикупить себе сувениры и местные гастрономические вкусности. Особенно понравилось озеро Гижгит. Виды на озеро с высокого берега были потрясающие своим масштабом. Дорога к нему ведёт настоящая горная, но водитель Вячеслав на своем надёжном и удобном авто доставил нас в целости. Отдельное спасибо Вячеславу за интересные комментарии, позитивное настроение, профессиональное вождение.

    Путешествие к Эльбрусу удалось на славу. Нам повезло с погодой, хоть вершины Эльбруса были скрыты облакомПутешествие к Эльбрусу удалось на славу. Нам повезло с погодой, хоть вершины Эльбруса были скрыты облакомПутешествие к Эльбрусу удалось на славу. Нам повезло с погодой, хоть вершины Эльбруса были скрыты облакомПутешествие к Эльбрусу удалось на славу. Нам повезло с погодой, хоть вершины Эльбруса были скрыты облакомПутешествие к Эльбрусу удалось на славу. Нам повезло с погодой, хоть вершины Эльбруса были скрыты облакомПутешествие к Эльбрусу удалось на славу. Нам повезло с погодой, хоть вершины Эльбруса были скрыты облаком
  • В
    Виктория
    31 мая 2024
    Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Кисловодска
    Экскурсия на Эльбрус очень понравилась, посетили все заявленные в программе локации. Гид Артур приятный собеседник. Узнали много нового и увидели потрясающе красивые места. С погодой нам повезло, открылись все красоты великолепного Эльбруса! Спасибо!
    Экскурсия на Эльбрус очень понравилась, посетили все заявленные в программе локации. Гид Артур приятный собеседник. УзналиЭкскурсия на Эльбрус очень понравилась, посетили все заявленные в программе локации. Гид Артур приятный собеседник. УзналиЭкскурсия на Эльбрус очень понравилась, посетили все заявленные в программе локации. Гид Артур приятный собеседник. Узнали

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Гижгит»

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  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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