1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, насладитесь видами Эльбруса и попробуйте балкарские блюда
Начало: Заберём вас с адреса проживания
«Посетите сказочное озеро Гижгит, поляну Нарзанов и Баксанское ущелье»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
41503 735₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: от озера Гижгит до снежных вершин
Исследуйте величие Кавказа: от целебных озер до заснеженного Эльбруса с индивидуальной экскурсией
«Озеро Гижгит — вы полюбуетесь кристально чистой водой бирюзового цвета и обрамляющими ее величественными скалами»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Экскурсия «Эльбрус и Гижгит» - Вдохновляющие панорамы Кавказа из Кисловодска
Восхитительные виды Эльбруса и озера Гижгит ждут вас в путешествии, полном горных пейзажей и культурных открытий
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
от 46253 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к Эльбрусу, озеру Гижгит и Тырныаузу из Кисловодска
Откройте для себя величие Эльбруса, тайны озера Гижгит и загадочный Тырныауз в одной поездке
Начало: У вашего отеля
«Озеро Гижгит — невероятное по составу и красоте бирюзовое высокогорное озеро»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Кисловодска
Отправиться к снежным склонам Эльбруса, подняться по канатке и исследовать озеро небесного цвета
Начало: У вашего места проживания
«После вас встретит легендарное озеро Гижгит — обрамленный горными вершинами водоем пронзительно голубого цвета»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и озеро Гижгит в Кисловодске
Отправьтесь в Кабардино-Балкарию и насладитесь видами Эльбруса и озера Гижгит. Узнайте о кавказских традициях и попробуйте местный нарзан
Начало: По договоренности
«Окруженное зелеными холмами и каменистыми утесами, озеро Гижгит в поселке Былым — одно из самых красивых мест не только в Кабардино-Балкарии, но и во всей стране»
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
от 14 800₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
13 часов
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Исследовать Баксанское и Чегемское ущелья, увидеть озеро Гижгит и искупаться в термальном источнике
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске
«Озеро Гижгит — удивительный водоем в сердце ущелья, вода которого меняет цвет от зеленого до ярко-голубого в зависимости от сезона»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Путешествие к Эльбрусу: экскурсия из Кисловодска
Восхождение на канатной дороге, загадки озера Гижгит и величие Поляны нарзанов - все это в одной поездке
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
«Прикоснётесь к тайнам озера Гижгит и увидите инопланетные земли Поляны нарзанов»
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 06:15
9 июня в 06:15
50004 000₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Встреча с величием Эльбруса и чарующим озером Гижгит в уютной компании до 8 человек и сопровождении опытного гида
Начало: По ближайшему удобному месту, рядом с вашим адресо...
«Озеро Гижгит — озеро, овеянное легендами»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
40003 800₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Кисловодска
Насладиться магией Кавказских гор в мини-группе
Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске
«Через живописное озеро Гижгит мы поедем к священному Эльбрусу, на который вы при желании подниметесь по самой высокогорной канатной дороге в мире»
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
41503 735₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Ущелья Кабардино-Балкарии
Чегемские водопады, озеро Гижгит, перевал Актопрак и Город мертвых - прикоснуться к наследию края
Начало: В вашем отеле
«Гижгит и великолепие «трехтысячников»»
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к самой высокой точке Европы: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
Промчаться по дну ущелья и зарядиться энергией гор на одной из вершин Эльбруса
«Мы посетим красивейшее горное озеро Гижгит, проедем по живописному Баксанскому ущелью и попробуем целебный нарзан прямо из источника»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье: групповая экскурсия
Путешествие по Кабардино-Балкарии: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье и древнее село Эльтюбю. Оцените красоту природы и узнайте о местной культуре
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«Озеро Гижгит — рукотворный водоем с кристально чистой водой насыщенного бирюзового цвета»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00, в пятницу в 08:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По согласованию
«Озеро Гижгит — вы полюбуетесь зелеными холмами, каменистыми утесами и чистейшей водой изумрудного цвета»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
«Пересечём Баксанское ущелье, чтобы попасть к прекрасному озеру Гижгит»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
11 часов
Кавказ, о котором вы слышали
Озеро Гижгит, скала Арка, перевал Актопрак, Чегемские водопады и Адай-Су - на авто из Кисловодска
«озеро Гижгит — водоём небесного цвета в окружении гор»
Завтра в 17:00
9 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
35%
Мини-группа
12 часов
Едем на Эльбрус! Тур из Кисловодска в мини-группе
Уехать в горы, чтобы полюбоваться природой Кавказа и отдохнуть вдали от суеты
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:15 и 06:30
Завтра в 06:15
9 июня в 06:15
57503 738₽ за человека
Групповая
12 часов
Путешествие в мини-группе: Эльбрус и жемчужины Приэльбрусья
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии к подножию Эльбруса, где природа поражает своей красотой и масштабами
Начало: Накануне поездки сообщите ваш адрес в вотсапе/смс
«По пути заедем к озеру Гижгит, который называют Кавказским Байкалом»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Высоты и красоты Кавказа: Эльбрус, Гижгит, Адыр-су в уютной группе
Вас ждет незабываемое путешествие к величественному Эльбрусу, таинственному озеру Гижгит и живописному ущелью Адыр-су в компании единомышленников
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
«Озеро Гижгит Здесь нет туристических толп, так как не каждый транспорт осилит дорогу»
Расписание: Ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак из Кисловодска
Посетить чарующее озеро, необычайный перевал, Чегемское ущелье и «город мертвых» за один день
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«Перевал Актопрак и озеро Гижгит»
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
от 15 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, село Эльтюбю и Чегемское ущелье на авто-пешеходной экскурсии
«Озеро Гижгит и перевал Актопрак»
Завтра в 08:00
10 июня в 17:00
19 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
В гости к снежному великану Эльбрусу и горному озеру «Гижгит»
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
«Во время экскурсии мы проедем с вами по Баксанскому ущелью и поднимемся к восхитительно лазурному озеру Гижгит, над которым возвышаются каменные клыки Наушидзу»
Завтра в 11:00
9 июня в 06:00
от 16 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Приэльбрусье: путешествие в мини-группе из Кисловодска
Бирюзовое озеро Гижгит, перевал Актопрак, Баксанское ущелье и Чегемские водопады за 1 день
Начало: у Колоннады или места вашего проживания
«Посетите средневековое село Эльтюбю, прокатитесь по высокогорному перевалу Актопрак и насладитесь панорамами озера Гижгит»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 900₽ за человека
скидка
18%
Групповая
12 часов
Жемчужины Северного Кавказа: Эльбрус и Гижгит
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер, обогатите свой отдых в Кисловодске незабываемыми впечатлениями
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Кисловодска
«озеро Гижгит Следующей локацией является Былымское озеро или, как его чаще называют, Гижгит»
Расписание: ежедневно
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
от 45203 706₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Эксклюзивный джип-тур в Приэльбрусье: Подъем на Эльбрус, озеро Гижгит
Откройте для себя величие Кавказа: джип-тур в Приэльбрусье с восхождением на Эльбрус и посещением озера Гижгит
Начало: Кисловодск
«Вы проедете по Баксанскому ущелью и восхититесь лазурным озером Гижгит»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Путешествие к озеру Гижгит и Чегемскому ущелью: величие природы
Отправляйтесь в путешествие по величественным местам Кабардино-Балкарии, где природа создала настоящие шедевры
Начало: Мы заберём вас от места вашего пребывания
«А еще мы попадем на необыкновенной красоты озеро Гижгит»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
3%
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
«По вершинам и просторам: Экскурсия к Эльбрусу и горному озеру Гижгит Готовьтесь к захватывающему путешествию, начиная с ранних утренних часов»
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
1700016 490₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Перевал Актопрак и Гижгитские озёра Чегемские водопады
Начало: Кисловодск
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 600₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады из Кисловодска
Комфортное путешествие в мини-группе по одному из самых живописных маршрутов Кабардино-Балкарии
Начало: У места вашего проживания
«Сделаете сочные снимки Былымского озера, или озера Гижгит — искусственного водоёма лазурного цвета»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Чегемское ущелье + озеро Гижгит в мини-группе
Начало: Ваш отель
«Наш маршрут направляется далее к озеру Гижгит через перевал Актопрак»
Расписание: Ежедневно: 06:45, 07:00, 07:15
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
3 700₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Приэльбрусье: Тырныауз, Гижгит, Поляна нарзанов | к главной вершине Европы
Начало: Место вашего проживания
«Мы проедем по Баксанскому ущелью, вместе посетим знаменитые места Приэльбрусья, среди которых завораживающее озеро Гижгит и высокогорный город Тырныауз»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и Чегемские водопады в мини-группе
Оценить красоты Кабардино-Балкарии за 1 день
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
«Озеро Гижгит с лазурной гладью, перевал Актопрак с невероятными видами, «город мёртвых» Эль-Тюбю и Чегемское ущелье с живописными водопадами — вот основные точки нашего маршрута»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:00
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
4 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак, озеро Гижгит
Начало: Кисловодск
«Посещение в Былыме красивейшего озера — Гижгит»
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: от Кисловодска до Гижгита
Откройте для себя красоту Кавказских гор, покоряя маршруты к Эльбрусу с посещением живописного озера Гижгит
Начало: У места вашего проживания
«Наш путь будет проходить через Баксанское ущелье, кавказский Байкал — лазурное озеро Гижгит и самый высокогорный город в России, Тырнауз»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
41113 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Два ущелья Кабардино-Балкарии: Чегемское и Баксанское
Начало: Г. Кисловодск улица Кирова 1
«Увидите охранную башню XIV века и познакомитесь с творчеством «народного поэта Кайсына Кулиева» В народном проекте «Книга в камне» Гижгит и великолепие «трёхтысячников»»
Расписание: Ежедневно по договоренности
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Групповая экскурсия: Жемчужины Кисловодска
Получите незабываемые впечатления, покорив перевал Актопрак и увидев сокровища Верхнего Чегема
Начало: Забираем по адресу проживания
«Вы увидите горное озеро Гижгит, древние каменные склепы, живописные Чегемские водопады и захватывающий дух перевал Актопрак»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Гастротур по Кавказу: 3 национальные кухни за 1 день (еда включена в стоимость!)
Поесть аутентичные блюда в живописных локациях и прикоснуться к местной культуре
Начало: Недалеко от городского парка
«Балкарская кухняВозле горного озера Гижгит вам расскажут и покажут, как готовить настоящие балкарские хычины»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 3200025 600₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Гижгит и Эльбрус: поездка по чарующей Кабардино-Балкарии
Побывать на живописном озере, попить нарзан и влюбиться в пейзажи высокогорной республики
Начало: У вашего места проживания
«Вы побываете на озере Гижгит, сможете устроить яркую фотосессию и услышите предания о водоёме»
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
21 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Эльбрус, озеро Гижгит и поляна Нарзанов
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
«Озеро Гижгит Затем мы заедем на озеро Гижгит»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
В мини-группе из Кисловодска - к чудесам Кабардино-Балкарии
Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Начало: В Кисловодске
«Озеро Гижгит — вы полюбуетесь зелёными холмами, каменистыми утёсами и водой изумрудного цвета»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
50004 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Изумрудное озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Начало: КМВ
«Мы отправимся в путешествие по красотам Кабардино-Балкарии и посетим одно из самых красивых озер -озеро Гижгит (Былымское озеро)»
Расписание: Каждый День
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Путешествие по перевалу Актопрак, озеру Гижгит, Чегемским водопадам
Начало: Индивидуально
«Наша первая остановка это бирюзовое озеро Гижгит,где вы сможете сделать красивые фотографии,затем едем по перевалу Актопрак где делаем несколько остановок в самых красивых местах»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Расписание: в любой день в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Эльбрус, или путешествие к спящему вулкану через озеро Гижгит
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
«Затем отправимся на высокогорное озеро Гижгит, с необычайно-красивым цветом воды»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Озеро Гижгит и его окрестности – это не только роскошные виды природы, но и возможность насладиться целебными свойствами термального комплекса Аушигер для любителей SPA-процедур. Обязательно попробуете что-то из местной кухни, выбирая гастрономическое путешествие из Кисловодска по гостеприимному Кавказу, где можно отведать сыры на лучшей в Ставропольском крае сыроварне и научиться разбираться в сортах вина на дегустационных турах. Увидеть живописные достопримечательности Северного Кавказа можно, забронировав джиппинг-тур, где вы посетите не только озеро, но и величественные Чегемские водопады. Первая смотровая площадка расположена в самом начале озера Гижгит. Здесь же можно перекусить в кафе и спуститься к воде. Но самые эффектные снимки можно сделать, обогнув озеро справой стороны
Водоём имеет искусственное происхождение и образовался после того, как устье реки Гижгит перегородили каменной плотиной. На протяжении многих лет служил для сброса вольфрано-молибденовых отходов местного комбината, который уже не работает более 20 лет. Несмотря на это многие считают, что находиться вблизи озера всё ещё небезопасно, а привлекающий туристов необычный насыщенный бирюзовый оттенок вод объясняют наличием практически всей таблицы Менделеева на дне озера. Хотя местное население ловит здесь рыбу, собирают на здешних лугах целебные травы и мумиё, и выпасает животных на его берегах, заверяя, что водоём уже полностью восстановился. Ходят легенды, что в окрестностях озера зарыты древние, заговорённые клады мистическим образом влияющие на путников, вызывая головную боль или обмороки. На больших валунах были обнаружены петроглифы – первые проявления творчества древних племён. А ещё в окрестностях найдены залежи пирита, который по своему цвету напоминает золото и из-за внешнего сходства с драгоценным металлом получил название «собачьего» или «кошачьего» золота, или «золота дураков»
Среди предложений на сайте вы найдёте, как готовые варианты групповых туров из разных мест региона на удобные даты, так и возможность составить индивидуальный маршрут поездки на весь день с учётом личных пожеланий в сопровождении аккредитованного гида. Планируя выездную экскурсию в Кисловодске, можно включить в маршрут не только озеро Гижгит, но и канатную дорогу к Эльбрусу. Забронировать или купить недорого экскурсию от ведущих туроператоров России можно, предварительно ознакомившись с отзывами туристов, описаниями и фото маршрута или задав уточняющие вопросы гиду
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 июня 2024Большое спасибо за интересную поездку нашему гиду и водителю Артемию! Грамотно составленный маршрут и правильно рассчитанный тайминг позволили нам, никуда
- ЕЕкатерина5 июня 2024Великолепная экскурсия с замечательным Анзором. Все рассказал, показал, напоил Нарзанами, накормил вкусно, везде пофоткал, поменял немного программу исходя из наших пожеланий и предпочтений. 12 часов прошли быстро и красочно. Спасибо огромной, эмоций получили море.
- ЮЮлия5 июня 2024К моему большому стыду я не помню имени гида, с которым мы ездили, если организаторы ниже напишут, то будет здорово,
- LLarisa4 июня 2024Путешествие очень понравилось! Все было очень хорошо организовано! Увидели все что хотели и даже больше, останавливались в самых интересных, красивых
- ЛЛариса4 июня 2024Понравилось все: четкая организация от бронирования до доставки домой после экскурсии. Гид Артемий интересно, легко и познавательно рассказывал факты об
- ЕЕлена4 июня 2024Гид Алексей рассказывал много и интересно. Маршрут поменяли на Домбай, тк была до этого и на Эльбрусе и в Домбае. Все очень живописно. А Эльбрус видели с перевала
- ЕЕкатерина2 июня 2024Дорога красивая, много интересного узнали от гида про регионы, отведали кавказскую кухню. Сам Эльбрус не захотел показать свои вершины, придется вернуться снова. Это не испортило поездку.
- ООльга1 июня 2024Остались в восторге от экскурсии и замечательных открывшихся видов. Михаилу огромное спасибо за комфортную поездку и интересные рассказы.
- ККонстантин1 июня 2024Путешествие к Эльбрусу удалось на славу. Нам повезло с погодой, хоть вершины Эльбруса были скрыты облаком, но виды на окружающие
- ВВиктория31 мая 2024Экскурсия на Эльбрус очень понравилась, посетили все заявленные в программе локации. Гид Артур приятный собеседник. Узнали много нового и увидели потрясающе красивые места. С погодой нам повезло, открылись все красоты великолепного Эльбруса! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Гижгит»
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