1 чел.
По популярности
Мини-группа
13 часов
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Исследовать Баксанское и Чегемское ущелья, увидеть озеро Гижгит и искупаться в термальном источнике
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске
«Перевал Актопрак — с горных высоких склонов вам откроются захватывающие дух виды на снежные вершины Кавказского хребта с одной стороны и гору Лха — с другой»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Ущелья Кабардино-Балкарии
Чегемские водопады, озеро Гижгит, перевал Актопрак и Город мертвых - прикоснуться к наследию края
Начало: В вашем отеле
«К озеру Гижгит вы проедете через живописный перевал Актопрак, с которого открываются шикарные виды на окрестные территории Баксанского ущелья»
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
12 часов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье: групповая экскурсия
Путешествие по Кабардино-Балкарии: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье и древнее село Эльтюбю. Оцените красоту природы и узнайте о местной культуре
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«Перевал Актопрак — вы проедете по извилистой «дороге красоты», подниметесь на высоту 1500 метров и впечатлитесь красотой и величием местной природы»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00, в пятницу в 08:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По согласованию
«Высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
«По серпантину вдоль горной реки мы поднимаемся наверх, на Актопрак, чтобы пересечь горную цепь, разделяющую два ущелья — Чегемское и Баксанское»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
11 часов
Кавказ, о котором вы слышали
Озеро Гижгит, скала Арка, перевал Актопрак, Чегемские водопады и Адай-Су - на авто из Кисловодска
Завтра в 17:00
9 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Горный вояж: Актопрак, Эльтюбю и водопады
Откройте для себя тайны Кавказа, путешествуя по древним маршрутам и наслаждаясь великолепием природы
Начало: По вашему адресу
«Актопрак — известный с древних времён перевал»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Расширить представление о красотах Приэльбрусья и познакомиться с летописными событиями края
«А затем на пути к Чегемскому ущелью будет известный с древнейших времен перевал Актопрак, с балкарского — «Белая глина»»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак из Кисловодска
Посетить чарующее озеро, необычайный перевал, Чегемское ущелье и «город мертвых» за один день
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«Перевал Актопрак и озеро Гижгит»
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
от 15 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, село Эльтюбю и Чегемское ущелье на авто-пешеходной экскурсии
«Озеро Гижгит и перевал Актопрак»
Завтра в 08:00
10 июня в 17:00
19 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
11 часов
Приэльбрусье: путешествие в мини-группе из Кисловодска
Бирюзовое озеро Гижгит, перевал Актопрак, Баксанское ущелье и Чегемские водопады за 1 день
Начало: у Колоннады или места вашего проживания
«Посетите средневековое село Эльтюбю, прокатитесь по высокогорному перевалу Актопрак и насладитесь панорамами озера Гижгит»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 900₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Путешествие к озеру Гижгит и Чегемскому ущелью: величие природы
Отправляйтесь в путешествие по величественным местам Кабардино-Балкарии, где природа создала настоящие шедевры
Начало: Мы заберём вас от места вашего пребывания
«Конечно же, мы посетим Актопрак, известный с древнейших времен перевал, который позволял жителям Чегемского и Баксанского ущелий общаться, через него же проходил старинный торговый путь»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Перевал Актопрак и Гижгитские озёра Чегемские водопады
Начало: Кисловодск
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 600₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады из Кисловодска
Комфортное путешествие в мини-группе по одному из самых живописных маршрутов Кабардино-Балкарии
Начало: У места вашего проживания
«Путешествие по перевалу Актопрак подарит потрясающие панорамы Скалистого хребта и окрестностей»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
«После едем к высокогорному озеру, которое имеет завораживающий лазурный цвет, проедем живописный перевал Актопрак, спустимся в Чегемское ущелье, обязательно по пути заглянем в древний аул имеющий богатую историю»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Чегемское ущелье + озеро Гижгит в мини-группе
Начало: Ваш отель
«Наш маршрут направляется далее к озеру Гижгит через перевал Актопрак»
Расписание: Ежедневно: 06:45, 07:00, 07:15
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и Чегемские водопады в мини-группе
Оценить красоты Кабардино-Балкарии за 1 день
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
«Озеро Гижгит с лазурной гладью, перевал Актопрак с невероятными видами, «город мёртвых» Эль-Тюбю и Чегемское ущелье с живописными водопадами — вот основные точки нашего маршрута»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:00
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
4 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак, озеро Гижгит
Начало: Кисловодск
«Далее мы поднимемся на автомобиле на перевал Актопрак (замки белый глины), откуда открываются впечатляющие виды»
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Два ущелья Кабардино-Балкарии: Чегемское и Баксанское
Начало: Г. Кисловодск улица Кирова 1
«Баксанское ущелье и озеро Гижгит К озеру Гижгит вы проедете через живописный перевал Актопрак, с которого открываются шикарные виды на окрестные территории Баксанского ущелья»
Расписание: Ежедневно по договоренности
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Групповая экскурсия: Жемчужины Кисловодска
Получите незабываемые впечатления, покорив перевал Актопрак и увидев сокровища Верхнего Чегема
Начало: Забираем по адресу проживания
«Но если вы отправитесь в путь с нами на внедорожнике, то сможете подняться выше водопадов и посетить сразу два ущелья, поехав через перевал Актопрак, который славится прекрасными видами на Скалистый хребет»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
В мини-группе из Кисловодска - к чудесам Кабардино-Балкарии
Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Начало: В Кисловодске
«Высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
50004 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Изумрудное озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Начало: КМВ
«Проедем сквозь два ущелья по живописной дороге - перевале Актопрак»
Расписание: Каждый День
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Путешествие по перевалу Актопрак, озеру Гижгит, Чегемским водопадам
Начало: Индивидуально
«Наша первая остановка это бирюзовое озеро Гижгит,где вы сможете сделать красивые фотографии,затем едем по перевалу Актопрак где делаем несколько остановок в самых красивых местах»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
«После поднимемся к высокогорному озеру, которое имеет завораживающий лазурный цвет, проедем перевал Актопрак, спустимся в Чегемское ущелье, обязательно по пути заглянем в древний аул имеющий богатую историю»
Расписание: в любой день в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Кавказский тур: Гижгит, Актопрак, Чегем и Эль-Тюбю
Начало: Г. Кисловодске (ваш адрес проживания)
«А ещё мы попьем чай на травах или кофе с вкусняшками с видом на озеро Гижгит или перевал Актопрак»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемские водопады
Начало: Кисловодск
«Актопрак – это известнейший с древнейших времен перевал, позволявший общаться жителям Чегемского и Баксанского ущелий»
Расписание: Каждый день с 7 утра
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
20 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Бирюзовая жемчужина-озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье
Начало: Пр. Мира,1 или от вашего места проживания
«В далеком 1395 году войска Тамерлана, преследовавшие хана Тохтамыша, прошли через Актопрак к Баксанскому ущелью, где на месте нынешнего поселка Былым произошло кровопролитное сражение, в котором Тамерлан одержал важную для него победу»
Расписание: Ежедневно 7.00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: По договоренности
«Перевал Актопрак — еще одно удивительное место в Кабардино-Балкарии»
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Пять незабываемых мест Кабардино-Балкарии
Водопад Адай-Су, Чегемская теснина, Эль-Тюбю, Актопрак и озеро Гижгит
Начало: в Кисловодске/Пятигорске/Ессентуках
«4⃣ АктопракПо горному серпантину с панорамными видами мы доберёмся до высшей точки перевала Актопрак»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
21 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга1 июня 2024Остались в восторге от экскурсии и замечательных открывшихся видов. Михаилу огромное спасибо за комфортную поездку и интересные рассказы.
- ИИрина24 мая 2024Очень красивые места, впечатляет! Всем рекомендую!
- ППолина22 мая 2024Виды безумно красивые,восхищена ими
- ААнастасия21 мая 2024Прекрасный гид Владимир,был очень терпелив к нашей шумной компании🤗 машина чистая и удобная! очень интересно рассказывал,показал нам потрясающие виды на Кавказ! очень интересная экскурсия,бирюзовое озеро Гижгит и заснеженные хребты Кавказа-завораживают!
- ЮЮлия14 мая 2024Даже плохая погода, размытая дорога, низкая облачность и дождь не помешали насладиться красотой Кавказа. С погодой угадать не возможно, но
- ЕЕлена10 мая 2024Здравствуйте! На экскурсию мы ездили с водителем и гидом Магомедом, который старался максимально дать информацию о городах Кавказских Минеральных Вод
- ММария1 мая 2024Всё отлично,рекомендую!
- ЛЛариса29 апреля 2024В середине апреля в составе мини-группы на внедорожнике Патриот ездили в горы, Кабардино-Балкария. Отдельно хочу отметить нашего замечательного гида Михаила
- ННаталья28 апреля 2024100 из 10. Великолепное путешествие до глубины души. С огромной благодарностью нашему гиду Михаилу!
- ААнастасия26 апреля 2024Большое спасибо за проведенную поездку! И отдельное спасибо Михаилу за все локации и бодрость духа 😁. Хочется съездить ещё раз)
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Перевал Актопрак»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 29
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Перевал Актопрак" можно забронировать 29 экскурсий и билетов от 3 600 до 21 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 321 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 29 экскурсий в Кисловодске на 2024 год по теме «Перевал Актопрак», 321 ⭐ отзыв, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август