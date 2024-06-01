Перевал Актопрак – экскурсии в Кисловодске

Найдено 29 экскурсий в категории «Перевал Актопрак» в Кисловодске, цены от 3 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
45 отзывов
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Исследовать Баксанское и Чегемское ущелья, увидеть озеро Гижгит и искупаться в термальном источнике
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске
«Перевал Актопрак — с горных высоких склонов вам откроются захватывающие дух виды на снежные вершины Кавказского хребта с одной стороны и гору Лха — с другой»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Ущелья Кабардино-Балкарии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Ущелья Кабардино-Балкарии
Чегемские водопады, озеро Гижгит, перевал Актопрак и Город мертвых - прикоснуться к наследию края
Начало: В вашем отеле
«К озеру Гижгит вы проедете через живописный перевал Актопрак, с которого открываются шикарные виды на окрестные территории Баксанского ущелья»
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
15 000 за всё до 2 чел.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
52 отзыва
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье: групповая экскурсия
Путешествие по Кабардино-Балкарии: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье и древнее село Эльтюбю. Оцените красоту природы и узнайте о местной культуре
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«Перевал Актопрак — вы проедете по извилистой «дороге красоты», подниметесь на высоту 1500 метров и впечатлитесь красотой и величием местной природы»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00, в пятницу в 08:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 000 за человека
Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По согласованию
«Высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16 000 за всё до 6 чел.
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
«По серпантину вдоль горной реки мы поднимаемся наверх, на Актопрак, чтобы пересечь горную цепь, разделяющую два ущелья — Чегемское и Баксанское»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 18 000 за всё до 8 чел.
Кавказ, о котором вы слышали
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Кавказ, о котором вы слышали
Озеро Гижгит, скала Арка, перевал Актопрак, Чегемские водопады и Адай-Су - на авто из Кисловодска
Завтра в 17:00
9 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские водопады: экскурсия из Кисловодска
🚗 На машине
Групповая
10 часов
1 отзыв
Горный вояж: Актопрак, Эльтюбю и водопады
Откройте для себя тайны Кавказа, путешествуя по древним маршрутам и наслаждаясь великолепием природы
Начало: По вашему адресу
«Актопрак — известный с древних времён перевал»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Расширить представление о красотах Приэльбрусья и познакомиться с летописными событиями края
«А затем на пути к Чегемскому ущелью будет известный с древнейших времен перевал Актопрак, с балкарского — «Белая глина»»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак из Кисловодска
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак из Кисловодска
Посетить чарующее озеро, необычайный перевал, Чегемское ущелье и «город мертвых» за один день
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«Перевал Актопрак и озеро Гижгит»
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
от 15 500 за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, село Эльтюбю и Чегемское ущелье на авто-пешеходной экскурсии
«Озеро Гижгит и перевал Актопрак»
Завтра в 08:00
10 июня в 17:00
19 000 за всё до 5 чел.
Приэльбрусье: путешествие в мини-группе из Кисловодска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
1 отзыв
Приэльбрусье: путешествие в мини-группе из Кисловодска
Бирюзовое озеро Гижгит, перевал Актопрак, Баксанское ущелье и Чегемские водопады за 1 день
Начало: у Колоннады или места вашего проживания
«Посетите средневековое село Эльтюбю, прокатитесь по высокогорному перевалу Актопрак и насладитесь панорамами озера Гижгит»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 900 за человека
Путешествие к озеру Гижгит, перевал Актопрак, Чегемские водопады, Эльтюбю
Мини-группа
11 часов
86 отзывов
Путешествие к озеру Гижгит и Чегемскому ущелью: величие природы
Отправляйтесь в путешествие по величественным местам Кабардино-Балкарии, где природа создала настоящие шедевры
Начало: Мы заберём вас от места вашего пребывания
«Конечно же, мы посетим Актопрак, известный с древнейших времен перевал, который позволял жителям Чегемского и Баксанского ущелий общаться, через него же проходил старинный торговый путь»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Перевал Актопрак и Гижгитские озёра Чегемские водопады
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Перевал Актопрак и Гижгитские озёра Чегемские водопады
Начало: Кисловодск
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 600 за человека
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады из Кисловодска
Комфортное путешествие в мини-группе по одному из самых живописных маршрутов Кабардино-Балкарии
Начало: У места вашего проживания
«Путешествие по перевалу Актопрак подарит потрясающие панорамы Скалистого хребта и окрестностей»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
3 700 за человека
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
11 отзывов
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
«После едем к высокогорному озеру, которое имеет завораживающий лазурный цвет, проедем живописный перевал Актопрак, спустимся в Чегемское ущелье, обязательно по пути заглянем в древний аул имеющий богатую историю»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Чегемское ущелье + озеро Гижгит в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
37 отзывов
Чегемское ущелье + озеро Гижгит в мини-группе
Начало: Ваш отель
«Наш маршрут направляется далее к озеру Гижгит через перевал Актопрак»
Расписание: Ежедневно: 06:45, 07:00, 07:15
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
3 700 за человека
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и Чегемские водопады в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и Чегемские водопады в мини-группе
Оценить красоты Кабардино-Балкарии за 1 день
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
«Озеро Гижгит с лазурной гладью, перевал Актопрак с невероятными видами, «город мёртвых» Эль-Тюбю и Чегемское ущелье с живописными водопадами — вот основные точки нашего маршрута»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:00
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
4 200 за человека
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак, озеро Гижгит
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак, озеро Гижгит
Начало: Кисловодск
«Далее мы поднимемся на автомобиле на перевал Актопрак (замки белый глины), откуда открываются впечатляющие виды»
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Два ущелья Кабардино-Балкарии: Чегемское и Баксанское
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Два ущелья Кабардино-Балкарии: Чегемское и Баксанское
Начало: Г. Кисловодск улица Кирова 1
«Баксанское ущелье и озеро Гижгит К озеру Гижгит вы проедете через живописный перевал Актопрак, с которого открываются шикарные виды на окрестные территории Баксанского ущелья»
Расписание: Ежедневно по договоренности
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Верхний Чегем
🛣 Джиппинг
Мини-группа
11 часов
23 отзыва
Групповая экскурсия: Жемчужины Кисловодска
Получите незабываемые впечатления, покорив перевал Актопрак и увидев сокровища Верхнего Чегема
Начало: Забираем по адресу проживания
«Но если вы отправитесь в путь с нами на внедорожнике, то сможете подняться выше водопадов и посетить сразу два ущелья, поехав через перевал Актопрак, который славится прекрасными видами на Скалистый хребет»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
В мини-группе из Кисловодска - к чудесам Кабардино-Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
В мини-группе из Кисловодска - к чудесам Кабардино-Балкарии
Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Начало: В Кисловодске
«Высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
50004 000 за человека
Изумрудное озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Изумрудное озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Начало: КМВ
«Проедем сквозь два ущелья по живописной дороге - перевале Актопрак»
Расписание: Каждый День
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Путешествие по перевалу Актопрак, озеру Гижгит, Чегемским водопадам
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Путешествие по перевалу Актопрак, озеру Гижгит, Чегемским водопадам
Начало: Индивидуально
«Наша первая остановка это бирюзовое озеро Гижгит,где вы сможете сделать красивые фотографии,затем едем по перевалу Актопрак где делаем несколько остановок в самых красивых местах»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
«После поднимемся к высокогорному озеру, которое имеет завораживающий лазурный цвет, проедем перевал Актопрак, спустимся в Чегемское ущелье, обязательно по пути заглянем в древний аул имеющий богатую историю»
Расписание: в любой день в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Кавказский тур: Гижгит, Актопрак, Чегем и Эль-Тюбю
Индивидуальная
12 часов
13 отзывов
Кавказский тур: Гижгит, Актопрак, Чегем и Эль-Тюбю
Начало: Г. Кисловодске (ваш адрес проживания)
«А ещё мы попьем чай на травах или кофе с вкусняшками с видом на озеро Гижгит или перевал Актопрак»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемские водопады
Индивидуальная
10 часов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемские водопады
Начало: Кисловодск
«Актопрак – это известнейший с древнейших времен перевал, позволявший общаться жителям Чегемского и Баксанского ущелий»
Расписание: Каждый день с 7 утра
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
20 000 за всё до 7 чел.
Бирюзовая жемчужина-озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Бирюзовая жемчужина-озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье
Начало: Пр. Мира,1 или от вашего места проживания
«В далеком 1395 году войска Тамерлана, преследовавшие хана Тохтамыша, прошли через Актопрак к Баксанскому ущелью, где на месте нынешнего поселка Былым произошло кровопролитное сражение, в котором Тамерлан одержал важную для него победу»
Расписание: Ежедневно 7.00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Индивидуальная
8 часов
Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: По договоренности
«Перевал Актопрак — еще одно удивительное место в Кабардино-Балкарии»
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 700 за человека
Пять незабываемых мест Кабардино-Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Пять незабываемых мест Кабардино-Балкарии
Водопад Адай-Су, Чегемская теснина, Эль-Тюбю, Актопрак и озеро Гижгит
Начало: в Кисловодске/Пятигорске/Ессентуках
«4⃣ АктопракПо горному серпантину с панорамными видами мы доберёмся до высшей точки перевала Актопрак»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
21 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    В мини-группе из Кисловодска - к чудесам Кабардино-Балкарии
    Остались в восторге от экскурсии и замечательных открывшихся видов. Михаилу огромное спасибо за комфортную поездку и интересные рассказы.
    Остались в восторге от экскурсии и замечательных открывшихся видов. Михаилу огромное спасибо за комфортную поездку и интересные рассказы
  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
    Очень красивые места, впечатляет! Всем рекомендую!
  • П
    Полина
    22 мая 2024
    Перевал Актопрак и Гижгитские озёра Чегемские водопады
    Виды безумно красивые,восхищена ими
  • А
    Анастасия
    21 мая 2024
    Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
    Прекрасный гид Владимир,был очень терпелив к нашей шумной компании🤗 машина чистая и удобная! очень интересно рассказывал,показал нам потрясающие виды на Кавказ! очень интересная экскурсия,бирюзовое озеро Гижгит и заснеженные хребты Кавказа-завораживают!
  • Ю
    Юлия
    14 мая 2024
    Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье
    Даже плохая погода, размытая дорога, низкая облачность и дождь не помешали насладиться красотой Кавказа. С погодой угадать не возможно, но
    читать дальше

    это ни капли не расстроило. Спасибо большое гиду Никите за комфортное вождение, отличную машину, интересные рассказы о местных особенностях и традициях. Информации было именно столько, сколько нужно, без лишних разговоров ни о чем, от которых только устаешь. Ездайте и наслаждайтесь природой и прекрасными видами!))

    Даже плохая погода, размытая дорога, низкая облачность и дождь не помешали насладиться красотой Кавказа. С погодойДаже плохая погода, размытая дорога, низкая облачность и дождь не помешали насладиться красотой Кавказа. С погодойДаже плохая погода, размытая дорога, низкая облачность и дождь не помешали насладиться красотой Кавказа. С погодойДаже плохая погода, размытая дорога, низкая облачность и дождь не помешали насладиться красотой Кавказа. С погодой
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье
    Здравствуйте! На экскурсию мы ездили с водителем и гидом Магомедом, который старался максимально дать информацию о городах Кавказских Минеральных Вод
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    и КБР. Вообще мне очень нравится формат экскурсий в минигруппах, это удобно и комфортно. Я мечтала полетать на параплане в Чегемском ущелье и нам повезло с погодой, поэтому экскурсия оправдала все мои ожидания!!! 🏔️🙌

    Здравствуйте! На экскурсию мы ездили с водителем и гидом Магомедом, который старался максимально дать информацию оЗдравствуйте! На экскурсию мы ездили с водителем и гидом Магомедом, который старался максимально дать информацию оЗдравствуйте! На экскурсию мы ездили с водителем и гидом Магомедом, который старался максимально дать информацию оЗдравствуйте! На экскурсию мы ездили с водителем и гидом Магомедом, который старался максимально дать информацию оЗдравствуйте! На экскурсию мы ездили с водителем и гидом Магомедом, который старался максимально дать информацию о
  • М
    Мария
    1 мая 2024
    Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
    Всё отлично,рекомендую!
    Всё отлично,рекомендую!Всё отлично,рекомендую!Всё отлично,рекомендую!Всё отлично,рекомендую!
  • Л
    Лариса
    29 апреля 2024
    Путешествие к озеру Гижгит, перевал Актопрак, Чегемские водопады, Эльтюбю
    В середине апреля в составе мини-группы на внедорожнике Патриот ездили в горы, Кабардино-Балкария. Отдельно хочу отметить нашего замечательного гида Михаила
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    - спокойного, уверенного в себе, очень эрудированного, к тому же очень деликатного и уважительного молодого человека. Всю дорогу он заботился обо всех членах нашей маленькой группы из шести человек, и в вопросах выхода из машины на остановках, и в вопросах питания, и по санитарным проблемам). Также наша группа подобралась очень дружная и интересная, можно сказать-группа единомышленников. Никто не задерживал других на остановках, все вовремя собирались, не было раздражающей болтовни суеты. Посетили очень красивые локации на озере Гижгит, бывший карьер, необычайно красивого цвета, который все время меняется а зависимости от состояния неба! Очень красивые горы, добрались до высот 2500 м, проезжали Безенгийскую стену(вдалеке), около селения Эльтюбю посетили древнее захоронение (наподобие города мертвых). В середине пути разыгралась стихия с грозой и градом, что совсем не помешало впечатлениям, а наоборот- добавило атмосферы горным видам! Водитель очень умело справлялся с управлением машины в сложных условиям, все чувствовали себя очень спокойно. За небольшую доплату с согласия всех участников группы мы ещё заехали на самый большой водопад в Кабардино-Балкарии, высотой 87 м, на границе с Грузией, увидели труднодоступную гору Техтенген (4700 м), и совсем не пожалели о своем решении! Всем любителям гор советую эту экскурсию.

  • Н
    Наталья
    28 апреля 2024
    Перевал Актопрак и Гижгитские озёра Чегемские водопады
    100 из 10. Великолепное путешествие до глубины души. С огромной благодарностью нашему гиду Михаилу!
  • А
    Анастасия
    26 апреля 2024
    Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и Чегемские водопады в мини-группе
    Большое спасибо за проведенную поездку! И отдельное спасибо Михаилу за все локации и бодрость духа 😁. Хочется съездить ещё раз)

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Перевал Актопрак»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 29
  1. Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
  2. Ущелья Кабардино-Балкарии
  3. Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье
  4. Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
  5. К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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