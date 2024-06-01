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- спокойного, уверенного в себе, очень эрудированного, к тому же очень деликатного и уважительного молодого человека. Всю дорогу он заботился обо всех членах нашей маленькой группы из шести человек, и в вопросах выхода из машины на остановках, и в вопросах питания, и по санитарным проблемам). Также наша группа подобралась очень дружная и интересная, можно сказать-группа единомышленников. Никто не задерживал других на остановках, все вовремя собирались, не было раздражающей болтовни суеты. Посетили очень красивые локации на озере Гижгит, бывший карьер, необычайно красивого цвета, который все время меняется а зависимости от состояния неба! Очень красивые горы, добрались до высот 2500 м, проезжали Безенгийскую стену(вдалеке), около селения Эльтюбю посетили древнее захоронение (наподобие города мертвых). В середине пути разыгралась стихия с грозой и градом, что совсем не помешало впечатлениям, а наоборот- добавило атмосферы горным видам! Водитель очень умело справлялся с управлением машины в сложных условиям, все чувствовали себя очень спокойно. За небольшую доплату с согласия всех участников группы мы ещё заехали на самый большой водопад в Кабардино-Балкарии, высотой 87 м, на границе с Грузией, увидели труднодоступную гору Техтенген (4700 м), и совсем не пожалели о своем решении! Всем любителям гор советую эту экскурсию.