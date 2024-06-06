1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
Из Кисловодска - в Чеченскую республику
Посетить Грозный, Аргун и Шали на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У Колоннады
Расписание: в понедельник в 09:00, в среду, субботу и воскресенье в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
4 490₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
66005 940₽ за человека
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
Посетить Грозный, Аргун и Шали на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: В центре Кисловодска
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
12 июня в 05:00
4 490₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун
Открыть для себя Чеченскую республику и побывать в её ключевых мечетях
Начало: У вашего отеля
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
13 июня в 06:00
5 500₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Кисловодска - в Грозный, Аргун и Шали
Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
29 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
13 часов
В Чечню из Кисловодска - утром или вечером
Обзор знаковых достопримечательностей Грозного, Аргуна и Шали в любое время суток
Начало: от удобного вам адреса в Кисловодске
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
3500026 250₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna6 июня 2024Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Очень много нового узнала. Гиды молодцы и профи своего дела.
- ССветлана4 июня 2024Познавательная экскурсия, отличные экскурсовод и водитель. Чтобы иметь свое мнение о чем то нужно посмотреть. Дорога правда длительная и несколько утомительная., но к этому нужно быть готовым. Рекомендую к посещению.
- ООксана2 июня 2024Экскурсия понравилась. В общем было интересно увидеть Грозный после восстановления. Организация на высоте✅ Благодарим 🙏
- ЕЕкатерина2 июня 2024Очень познавательная экскурсия, большое спасибо гиду Тамаре, на все вопросы ответит, даже те, которые не по теме))) Дорога не близкая, но познавательная.
- ЕЕлена26 мая 2024Хочется от всей души поблагодарить Романа за теплое и бережное отношение к каждому из нашей группы, высокий профессионализм, а также
- ММария9 мая 2024Интереснейшая поездка, успели везде, где планировали, экскурсия длинная - но это однозначно того стоит! Рекомендую
- AAlisa7 мая 2024Никогда не оставляла отзывы об экскурсиях, так как все они были на среднем уровне, но эта превзошла все ожидания! В
- ИИнна5 мая 2024Всё было идеально: чётко, безопасно, слаженно и прекрасно. Экскурсионная программа просто чудесная! Цена и качество экскурсии оправдали все ожидания. Поездка прошла
- ЕЕвгения4 мая 2024Очень насыщенная и интересная экскурсия! Гид – просто умничка, дала нам много полезной информации. Слушать его было очень познавательно и
- ЕЕлена3 мая 2024Ездили на Джилы-Су 30 апреля. Водитель-Гид был Джамал- профессионал как водитель, так и гид. Рассказал много интересного. Экскурсия прошла на
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Грозный»
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