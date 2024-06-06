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за интересную экскурсию, в которой было прекрасно всё: согласование отдельных локаций, подача материала, мы узнали много фактов из истории и культуры не только вайнахов, но и других народов Кавказа, было дано достаточно времени для неспешного просмотра отдельных достопримечательностей, после чего осталось море положительных впечатлений, каждый из городов, которые мы посетили, имеет свой неповторимый колорит, это стоит увидеть хотя бы раз в жизни.