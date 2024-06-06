Экскурсии из Кисловодска в Грозный

Найдено 6 экскурсий в категории «Грозный» в Кисловодске, цены от 4 490 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Кисловодска - в Чеченскую республику
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
54 отзыва
Из Кисловодска - в Чеченскую республику
Посетить Грозный, Аргун и Шали на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У Колоннады
Расписание: в понедельник в 09:00, в среду, субботу и воскресенье в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
4 490 за человека
Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
15 отзывов
Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
66005 940 за человека
Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
35 отзывов
Популярное предложение
Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
Посетить Грозный, Аргун и Шали на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: В центре Кисловодска
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
12 июня в 05:00
4 490 за человека
Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
14 отзывов
Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун
Открыть для себя Чеченскую республику и побывать в её ключевых мечетях
Начало: У вашего отеля
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
13 июня в 06:00
5 500 за человека
Из Кисловодска - в Грозный, Аргун и Шали
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Из Кисловодска - в Грозный, Аргун и Шали
Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
29 000 за всё до 5 чел.
В Чечню из Кисловодска - утром или вечером
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
В Чечню из Кисловодска - утром или вечером
Обзор знаковых достопримечательностей Грозного, Аргуна и Шали в любое время суток
Начало: от удобного вам адреса в Кисловодске
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
3500026 250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    6 июня 2024
    Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
    Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Очень много нового узнала. Гиды молодцы и профи своего дела.
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
    Познавательная экскурсия, отличные экскурсовод и водитель. Чтобы иметь свое мнение о чем то нужно посмотреть. Дорога правда длительная и несколько утомительная., но к этому нужно быть готовым. Рекомендую к посещению.
  • О
    Оксана
    2 июня 2024
    Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Экскурсия понравилась. В общем было интересно увидеть Грозный после восстановления. Организация на высоте✅ Благодарим 🙏
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Очень познавательная экскурсия, большое спасибо гиду Тамаре, на все вопросы ответит, даже те, которые не по теме))) Дорога не близкая, но познавательная.
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Хочется от всей души поблагодарить Романа за теплое и бережное отношение к каждому из нашей группы, высокий профессионализм, а также
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    за интересную экскурсию, в которой было прекрасно всё: согласование отдельных локаций, подача материала, мы узнали много фактов из истории и культуры не только вайнахов, но и других народов Кавказа, было дано достаточно времени для неспешного просмотра отдельных достопримечательностей, после чего осталось море положительных впечатлений, каждый из городов, которые мы посетили, имеет свой неповторимый колорит, это стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

    Хочется от всей души поблагодарить Романа за теплое и бережное отношение к каждому из нашей группыХочется от всей души поблагодарить Романа за теплое и бережное отношение к каждому из нашей группыХочется от всей души поблагодарить Романа за теплое и бережное отношение к каждому из нашей группыХочется от всей души поблагодарить Романа за теплое и бережное отношение к каждому из нашей группы
  • М
    Мария
    9 мая 2024
    Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун
    Интереснейшая поездка, успели везде, где планировали, экскурсия длинная - но это однозначно того стоит! Рекомендую
  • A
    Alisa
    7 мая 2024
    Из Кисловодска - в Чеченскую республику
    Никогда не оставляла отзывы об экскурсиях, так как все они были на среднем уровне, но эта превзошла все ожидания! В
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    особенности хочется отметить гида, который очень интересно рассказывает и внимателен к каждому туристу. Все было прекрасно организовано, и мы смогли отдохнуть и погулять лучше, чем предполагали. У нас было достаточно времени на все, и мы остались очень довольны. Мы настоятельно рекомендуем этот маршрут. Организаторам желаем удачи и много благодарных туристов! Еще раз спасибо!

  • И
    Инна
    5 мая 2024
    Из Кисловодска - в Чеченскую республику
    Всё было идеально: чётко, безопасно, слаженно и прекрасно. Экскурсионная программа просто чудесная! Цена и качество экскурсии оправдали все ожидания. Поездка прошла
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    на высшем уровне: комфортный автобус, всё вовремя. Несмотря на то, что программа длилась 10-11 часов, она пролетела незаметно и была безумно интересной. Мы посетили все самые красивые места Чеченской Республики. Спасибо ребятам за море положительных эмоций! А организатору поездки — благодарность за то, что выбирает лучших в своём деле!

  • Е
    Евгения
    4 мая 2024
    Из Кисловодска - в Чеченскую республику
    Очень насыщенная и интересная экскурсия! Гид – просто умничка, дала нам много полезной информации. Слушать его было очень познавательно и
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    интересно. Я ездила на экскурсию одна, но мне совсем не было скучно. Организация на высшем уровне, цены очень доступные, а маршруты экскурсий продуманы до мелочей и очень интересны. Я рекомендую эту экскурсию на все 100%. Вы точно не пожалеете, и этот отдых останется в вашей памяти навсегда!

  • Е
    Елена
    3 мая 2024
    Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун
    Ездили на Джилы-Су 30 апреля. Водитель-Гид был Джамал- профессионал как водитель, так и гид. Рассказал много интересного. Экскурсия прошла на
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    одном дыхании, Повезло с погодой- увидели Эльбрус, хотя утром выезжали, было все в тучах. Была отличная компания. Получили положительные эмоции. Спасибо всем за это.

    Ездили на Джилы-Су 30 апреля. Водитель-Гид был Джамал- профессионал как водитель, так и гид. Рассказал много

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Грозный»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Из Кисловодска - в Чеченскую республику
  2. Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
  3. Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
  4. Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун
  5. Из Кисловодска - в Грозный, Аргун и Шали
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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