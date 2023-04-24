в понедельник и воскресенье в 06:30

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Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун

Открыть для себя Чеченскую республику и побывать в её ключевых мечетях
Отправимся на один день в мир иной культуры — в Чечню. По пути заедем в масштабный мемориальный комплекс в Ингушетии. Затем мы побываем в трёх чеченских городах.

В столице республики осмотрим главные достопримечательности и заглянем в мечеть «Сердце Чечни», в Шали — в самую большую мечеть в Европе, а в Аргуне — в мечеть в стиле хай-тек.
4.7
15 отзывов
Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун
Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун
Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун

Описание экскурсии

Выезжаем в 6:30, так как путь предстоит неблизкий. Мы заберём вас из Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска или Железноводска. Дорога займёт где-то 4,5 часа, по запросу сделаем остановки. Вас будет сопровождать водитель-гид, который расскажет много интересного про посещаемые места.

Мемориал памяти и славы. Поскольку мы едем через Ингушетию, будет упущением не заехать в Назрань, где находится мемориальный комплекс. Здесь вы рассмотрите разные памятники и узнаете, через какие трагичные события прошёл ингушский народ.

Грозный. В столице мы посетим главные достопримечательности, а также остановимся на обед в кафе национальной кухни. В программе:

  • Церковь Архангела Михаила
  • Парк Цветов
  • Набережная р. Сунжи
  • Грозный-Сити (смотровая площадка на крыше небоскреба)
  • Мечеть «Сердце Чечни»

Шали. В центре этого города расположилась самая большая мечеть в Европе — «Гордость мусульман». Она вмещает до 30 тысяч человек, а прилегающая территория — до 70 тысяч. Здание построено по уникальному проекту: купол высотой 43 метра и 63-метровые минареты, отделка белым мрамором. Центральная люстра и светильники украшены камнями Swarovski и золотом. Вокруг разбит парк с розариями и фонтанами.

Аргун. Здесь вы увидите необычную мечеть — «Сердце матери» в стиле хай-тек. Долгое время она удерживает первенство по самой сложной конструкции крыши в мире.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка проходит в группе до 8 человек на комфортабельном внедорожнике (иномарка)
  • Продолжительность: 15-16 часов с дорогой
  • По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате. Стоимость: 32 000 ₽ за группу до 4 человек.

Дополнительные расходы

  • Обед
  • Вход на смотровую площадку — 100 ₽

в четверг и воскресенье в 06:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алий
Алий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 15442 туристов
Мы команда гидов. Работаем на Кавказе с 2016 года. Нас объединяет цель: превращать каждую экскурсию в уникальное, запоминающееся путешествие. Наша миссия — раскрывать богатство истории, культуры и природы нашего региона, вдохновлять
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их на новые открытия и создавать тёплую атмосферу доверия и взаимопонимания. Мы верим, что экскурсия — это больше, чем просто рассказ, это возможность погрузиться в атмосферу времени, почувствовать дух места и оставить незабываемые впечатления. Мы умеем превращать сухие даты и факты в интересные истории и легенды, что помогает сделать материал более доступным и запоминающимся. Наша команда отлично разбирается в природных особенностях региона, что позволяет нам сочетать исторические рассказы с природоохранными темами, создавая целостное представление о месте. Счастье не за горами, оно в горах!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
1
3
2
2
1
Елена
Когда мы собирались на эту экскурсию, то ожидали много эмоций и впечатлений, но реальность превзошла все наши ожидания! Дорога до Грозного - это отдельная экскурсия в мир народов Кавказа. Наш
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экскурсовод и водитель Владимир сделал нашу дорогу захватывающе интересной! Когда было нужно делались остановки, а еще он угостил нас местными яблоками прямо из сада! В Грозном нашим экскурсоводом была Зарема и она рассказала о Чечне много познавательного и интересного! Я уверенна нигде и никогда я не узнала бы этого! Энергетика Заремы будто погрузила нас в другой мир! Она действительно любит то, чем занимается, и мы никак не хотели её отпускать, настолько всё было интересно! Надеюсь, когда мы приедем в следующий раз нам повезет опять попасть на экскурсию к Зареме! Далее была поездка в мечети. Такой красоты, думаю, я нигде больше не увижу! Это восхитительно!! К сожалению, один минус есть у этой экскурсии - не хватило времени! Но я думаю это повод вернуться! Владимиру огромное спасибо за терпение, и умение рассказывать и заинтересовывать людей!! Владимир и Зарема сделали этот день для нас не забываемым!! Спасибо!!!

Когда мы собирались на эту экскурсию, то ожидали много эмоций и впечатлений, но реальность превзошла все
Когда мы собирались на эту экскурсию, то ожидали много эмоций и впечатлений, но реальность превзошла все
Когда мы собирались на эту экскурсию, то ожидали много эмоций и впечатлений, но реальность превзошла все
Когда мы собирались на эту экскурсию, то ожидали много эмоций и впечатлений, но реальность превзошла все
Когда мы собирались на эту экскурсию, то ожидали много эмоций и впечатлений, но реальность превзошла все
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В
Посетили Чечню 12.11.23 с гидом Русланом! Впечатления невероятные: отличная организация, удобный транспорт и супер гид! Руслан обладает огромным количеством знаний в истории народностей северного Кавказа- дорога туда и обратно пролетела незаметно за интересной беседой! Ну и Чечня… прекрасна и неповторима! Обязательна к посещению всем!
Посетили Чечню 12.11.23 с гидом Русланом! Впечатления невероятные: отличная организация, удобный транспорт и супер гид! Руслан
Посетили Чечню 12.11.23 с гидом Русланом! Впечатления невероятные: отличная организация, удобный транспорт и супер гид! Руслан
Посетили Чечню 12.11.23 с гидом Русланом! Впечатления невероятные: отличная организация, удобный транспорт и супер гид! Руслан
Посетили Чечню 12.11.23 с гидом Русланом! Впечатления невероятные: отличная организация, удобный транспорт и супер гид! Руслан
Посетили Чечню 12.11.23 с гидом Русланом! Впечатления невероятные: отличная организация, удобный транспорт и супер гид! Руслан
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Галина
Ездили на экскурсию в Грозный с гидом Маратом, в мини группе 6 человек. Экскурсия в целом оставила очень хорошее впечатление, несмотря на не ближний путь до Грозного из Кисловодска. Грозный
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красивый город, не похожий не на один из городов, где я была, заботливый и очень доброжелательный гид, который учитывал интересы каждого путешественника из нашей мини группы, интересные истории из жизни и быта коренного населения. Экскурсию рекомендую.

Ездили на экскурсию в Грозный с гидом Маратом, в мини группе 6 человек. Экскурсия в целом
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Е
Ездили на Джилы-Су 30 апреля. Водитель-Гид был Джамал- профессионал как водитель, так и гид. Рассказал много интересного. Экскурсия прошла на одном дыхании, Повезло с погодой- увидели Эльбрус, хотя утром выезжали, было все в тучах. Была отличная компания. Получили положительные эмоции. Спасибо всем за это.
Ездили на Джилы-Су 30 апреля. Водитель-Гид был Джамал- профессионал как водитель, так и гид. Рассказал много
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А
Были на экскурсии с Семёном. Отличный гид, отличная экскурсия. Очень понравились рассказы Семена во время поездки. По пути были и санитарные остановки и остановки для перекусов. Сама Чечня впечатлила, точно стоит посетить еще раз, но на пару дней.
Были на экскурсии с Семёном. Отличный гид, отличная экскурсия. Очень понравились рассказы Семена во время поездки.
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Ю
Большое спасибо Руслану за прекрасную экскурсию. Было интересно посмотреть как сейчас живет Чечня. Очень содержательная, познавательная и интересная экскурсия.
Большое спасибо Руслану за прекрасную экскурсию. Было интересно посмотреть как сейчас живет Чечня. Очень содержательная, познавательная
Большое спасибо Руслану за прекрасную экскурсию. Было интересно посмотреть как сейчас живет Чечня. Очень содержательная, познавательная
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