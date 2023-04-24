в понедельник и воскресенье в 06:30

Выезжаем в 6:30, так как путь предстоит неблизкий. Мы заберём вас из Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска или Железноводска. Дорога займёт где-то 4,5 часа, по запросу сделаем остановки. Вас будет сопровождать водитель-гид, который расскажет много интересного про посещаемые места.
Мемориал памяти и славы. Поскольку мы едем через Ингушетию, будет упущением не заехать в Назрань, где находится мемориальный комплекс. Здесь вы рассмотрите разные памятники и узнаете, через какие трагичные события прошёл ингушский народ.
Грозный. В столице мы посетим главные достопримечательности, а также остановимся на обед в кафе национальной кухни. В программе:
Церковь Архангела Михаила
Парк Цветов
Набережная р. Сунжи
Грозный-Сити (смотровая площадка на крыше небоскреба)
Мечеть «Сердце Чечни»
Шали. В центре этого города расположилась самая большая мечеть в Европе — «Гордость мусульман». Она вмещает до 30 тысяч человек, а прилегающая территория — до 70 тысяч. Здание построено по уникальному проекту: купол высотой 43 метра и 63-метровые минареты, отделка белым мрамором. Центральная люстра и светильники украшены камнями Swarovski и золотом. Вокруг разбит парк с розариями и фонтанами.
Аргун. Здесь вы увидите необычную мечеть — «Сердце матери» в стиле хай-тек. Долгое время она удерживает первенство по самой сложной конструкции крыши в мире.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Поездка проходит в группе до 8 человек на комфортабельном внедорожнике (иномарка)
Продолжительность: 15-16 часов с дорогой
По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате. Стоимость: 32 000 ₽ за группу до 4 человек.
Дополнительные расходы
Обед
Вход на смотровую площадку — 100 ₽
в четверг и воскресенье в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 15442 туристов
Мы команда гидов. Работаем на Кавказе с 2016 года.
Нас объединяет цель: превращать каждую экскурсию в уникальное, запоминающееся путешествие. Наша миссия — раскрывать богатство истории, культуры и природы нашего региона, вдохновлять читать дальшеуменьшить
их на новые открытия и создавать тёплую атмосферу доверия и взаимопонимания. Мы верим, что экскурсия — это больше, чем просто рассказ, это возможность погрузиться в атмосферу времени, почувствовать дух места и оставить незабываемые впечатления.
Мы умеем превращать сухие даты и факты в интересные истории и легенды, что помогает сделать материал более доступным и запоминающимся. Наша команда отлично разбирается в природных особенностях региона, что позволяет нам сочетать исторические рассказы с природоохранными темами, создавая целостное представление о месте.
Счастье не за горами, оно в горах!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Когда мы собирались на эту экскурсию, то ожидали много эмоций и впечатлений, но реальность превзошла все наши ожидания! Дорога до Грозного - это отдельная экскурсия в мир народов Кавказа. Наш читать дальшеуменьшить
экскурсовод и водитель Владимир сделал нашу дорогу захватывающе интересной! Когда было нужно делались остановки, а еще он угостил нас местными яблоками прямо из сада! В Грозном нашим экскурсоводом была Зарема и она рассказала о Чечне много познавательного и интересного! Я уверенна нигде и никогда я не узнала бы этого! Энергетика Заремы будто погрузила нас в другой мир! Она действительно любит то, чем занимается, и мы никак не хотели её отпускать, настолько всё было интересно! Надеюсь, когда мы приедем в следующий раз нам повезет опять попасть на экскурсию к Зареме! Далее была поездка в мечети. Такой красоты, думаю, я нигде больше не увижу! Это восхитительно!! К сожалению, один минус есть у этой экскурсии - не хватило времени! Но я думаю это повод вернуться! Владимиру огромное спасибо за терпение, и умение рассказывать и заинтересовывать людей!! Владимир и Зарема сделали этот день для нас не забываемым!! Спасибо!!!
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В
Вера
Посетили Чечню 12.11.23 с гидом Русланом! Впечатления невероятные: отличная организация, удобный транспорт и супер гид! Руслан обладает огромным количеством знаний в истории народностей северного Кавказа- дорога туда и обратно пролетела незаметно за интересной беседой! Ну и Чечня… прекрасна и неповторима! Обязательна к посещению всем!
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Галина
Ездили на экскурсию в Грозный с гидом Маратом, в мини группе 6 человек. Экскурсия в целом оставила очень хорошее впечатление, несмотря на не ближний путь до Грозного из Кисловодска. Грозный читать дальшеуменьшить
красивый город, не похожий не на один из городов, где я была, заботливый и очень доброжелательный гид, который учитывал интересы каждого путешественника из нашей мини группы, интересные истории из жизни и быта коренного населения. Экскурсию рекомендую.
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Е
Елена
Ездили на Джилы-Су 30 апреля. Водитель-Гид был Джамал- профессионал как водитель, так и гид. Рассказал много интересного. Экскурсия прошла на одном дыхании, Повезло с погодой- увидели Эльбрус, хотя утром выезжали, было все в тучах. Была отличная компания. Получили положительные эмоции. Спасибо всем за это.
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А
Алексей
Были на экскурсии с Семёном. Отличный гид, отличная экскурсия. Очень понравились рассказы Семена во время поездки. По пути были и санитарные остановки и остановки для перекусов. Сама Чечня впечатлила, точно стоит посетить еще раз, но на пару дней.
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Ю
Юрий
Большое спасибо Руслану за прекрасную экскурсию. Было интересно посмотреть как сейчас живет Чечня. Очень содержательная, познавательная и интересная экскурсия.
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