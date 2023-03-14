в понедельник и воскресенье в 06:30

Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун

Открыть для себя Чеченскую республику и побывать в её ключевых мечетях

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Отправимся на один день в мир иной культуры — в Чечню. По пути заедем в масштабный мемориальный комплекс в Ингушетии. Затем мы побываем в трёх чеченских городах.

В столице республики осмотрим главные достопримечательности и заглянем в мечеть «Сердце Чечни», в Шали — в самую большую мечеть в Европе, а в Аргуне — в мечеть в стиле хай-тек.
Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун
Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун
Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун
Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун
Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун
Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун
Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун
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Описание

Что вас ожидает

Выезжаем в 6:30, так как путь предстоит неблизкий. Мы заберём вас из Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска или Железноводска. Дорога займёт где-то 4,5 часа, по запросу сделаем остановки. Вас будет сопровождать водитель-гид, который расскажет много интересного про посещаемые места.

Мемориал памяти и славы. Поскольку мы едем через Ингушетию, будет упущением не заехать в Назрань, где находится мемориальный комплекс. Здесь вы рассмотрите разные памятники и узнаете, через какие трагичные события прошёл ингушский народ.

Грозный. В столице мы посетим главные достопримечательности, а также остановимся на обед в кафе национальной кухни. В программе:

  • Церковь Архангела Михаила
  • Парк Цветов
  • Набережная р. Сунжи
  • Грозный-Сити (смотровая площадка на крыше небоскреба)
  • Мечеть «Сердце Чечни»

Шали. В центре этого города расположилась самая большая мечеть в Европе — «Гордость мусульман». Она вмещает до 30 тысяч человек, а прилегающая территория — до 70 тысяч. Здание построено по уникальному проекту: купол высотой 43 метра и 63-метровые минареты, отделка белым мрамором. Центральная люстра и светильники украшены камнями Swarovski и золотом. Вокруг разбит парк с розариями и фонтанами.

Аргун. Здесь вы увидите необычную мечеть — «Сердце матери» в стиле хай-тек. Долгое время она удерживает первенство по самой сложной конструкции крыши в мире.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка проходит в группе до 8 человек на комфортабельном внедорожнике (иномарка)
  • Продолжительность: 15-16 часов с дорогой
  • По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате. Стоимость: 25000 руб. за группу до 4 человек.

Дополнительные расходы

  • Обед
  • Вход на смотровую площадку — 100 руб.

в понедельник и воскресенье в 06:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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