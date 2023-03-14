Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Выезжаем в 6:30, так как путь предстоит неблизкий. Мы заберём вас из Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска или Железноводска. Дорога займёт где-то 4,5 часа, по запросу сделаем остановки. Вас будет сопровождать водитель-гид, который расскажет много интересного про посещаемые места.
Мемориал памяти и славы. Поскольку мы едем через Ингушетию, будет упущением не заехать в Назрань, где находится мемориальный комплекс. Здесь вы рассмотрите разные памятники и узнаете, через какие трагичные события прошёл ингушский народ.
Грозный. В столице мы посетим главные достопримечательности, а также остановимся на обед в кафе национальной кухни. В программе:
Церковь Архангела Михаила
Парк Цветов
Набережная р. Сунжи
Грозный-Сити (смотровая площадка на крыше небоскреба)
Мечеть «Сердце Чечни»
Шали. В центре этого города расположилась самая большая мечеть в Европе — «Гордость мусульман». Она вмещает до 30 тысяч человек, а прилегающая территория — до 70 тысяч. Здание построено по уникальному проекту: купол высотой 43 метра и 63-метровые минареты, отделка белым мрамором. Центральная люстра и светильники украшены камнями Swarovski и золотом. Вокруг разбит парк с розариями и фонтанами.
Аргун. Здесь вы увидите необычную мечеть — «Сердце матери» в стиле хай-тек. Долгое время она удерживает первенство по самой сложной конструкции крыши в мире.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Поездка проходит в группе до 8 человек на комфортабельном внедорожнике (иномарка)
Продолжительность: 15-16 часов с дорогой
По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате. Стоимость: 25000 руб. за группу до 4 человек.
Дополнительные расходы
Обед
Вход на смотровую площадку — 100 руб.
в понедельник и воскресенье в 06:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алий — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели 6715 экскурсий для 7205 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Мы команда гидов со стажем более 10 лет. С радостью покажем все самые живописные места Кавказских Минеральных Вод и расскажем о них интересные факты. Надеемся на скорую встречу.
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