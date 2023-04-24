в понедельник и воскресенье в 06:30

Отправимся на один день в мир иной культуры — в Чечню. По пути заедем в масштабный мемориальный комплекс в Ингушетии. Затем мы побываем в трёх чеченских городах. В столице республики осмотрим главные достопримечательности и заглянем в мечеть «Сердце Чечни», в Шали — в самую большую мечеть в Европе, а в Аргуне — в мечеть в стиле хай-тек.

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Описание экскурсии

Выезжаем в 6:30, так как путь предстоит неблизкий. Мы заберём вас из Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска или Железноводска. Дорога займёт где-то 4,5 часа, по запросу сделаем остановки. Вас будет сопровождать водитель-гид, который расскажет много интересного про посещаемые места.

Мемориал памяти и славы. Поскольку мы едем через Ингушетию, будет упущением не заехать в Назрань, где находится мемориальный комплекс. Здесь вы рассмотрите разные памятники и узнаете, через какие трагичные события прошёл ингушский народ.

Грозный. В столице мы посетим главные достопримечательности, а также остановимся на обед в кафе национальной кухни. В программе:

Церковь Архангела Михаила

Парк Цветов

Набережная р. Сунжи

Грозный-Сити (смотровая площадка на крыше небоскреба)

Мечеть «Сердце Чечни»

Шали. В центре этого города расположилась самая большая мечеть в Европе — «Гордость мусульман». Она вмещает до 30 тысяч человек, а прилегающая территория — до 70 тысяч. Здание построено по уникальному проекту: купол высотой 43 метра и 63-метровые минареты, отделка белым мрамором. Центральная люстра и светильники украшены камнями Swarovski и золотом. Вокруг разбит парк с розариями и фонтанами.

Аргун. Здесь вы увидите необычную мечеть — «Сердце матери» в стиле хай-тек. Долгое время она удерживает первенство по самой сложной конструкции крыши в мире.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Поездка проходит в группе до 8 человек на комфортабельном внедорожнике (иномарка)

Продолжительность: 15-16 часов с дорогой

По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате. Стоимость: 32 000 ₽ за группу до 4 человек.

Дополнительные расходы