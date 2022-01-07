Что вы можете увидеть 🤩

Гора Кольцо: великое таинство ветров
Мы отправимся на знаменитая гору Кольцо на северной окраине Кисловодска. Это чудо природы получило свое название не просто так. Искусное мастерство ветряных потоков и естественная эрозия песчаника создали набор гротов, но главное творение — идеально круглое сквозное отверстие, напоминающее кольцо. Диаметр его составляет целых 8 метров. Именно благодаря этому гора обрела свое название.
Далее мы прогуляемся верхом на лошадях по живописным окрестностям.
Карачаевское подворье: частичка культуры и истории
После конной прогулки экскурсия ведет гостей в этнографический музей «Карачаевское подворье». Музей знакомит посетителей с культурой и бытом кавказского народа. Помещение стилизировано под старинные технологии постройки, имеют земляные крыши. Музей располагает коллекциями старинной одежды, кухонных принадлежностей, орудия, бытовых предметов разных эпох. Также имеются экспозиции находок, сделанных непосредственно в регионе.
На территории музея есть скотный двор. Это открытая площадка с клетками для кроликов, коз, овец. Животных можно кормить, с ними разрешается фотографироваться, что особенно нравится детям.
Чайный домик: божественный вкус даров Кавказа
Прекрасное завершение вечера — уютное чаепитие с вкусностями, которое мы предлагаем в рамках экскурсии. Огромный выбор травяных чаев заставит задуматься даже гурманов, но ограничиваться одним видом напитка — не обязательно, тем более, что самые вкусные вы сможете купить в качестве подарка родным и друзьям.
Важная информация:
- Транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе.
- Надевайте удобную обувь, если планируете катание на лошадях!
- Можете захватить с собой угощение для лошадей: яблоко или морковь.