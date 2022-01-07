Что вы можете увидеть 🤩

Гора Кольцо: великое таинство ветров

Мы отправимся на знаменитая гору Кольцо на северной окраине Кисловодска. Это чудо природы получило свое название не просто так. Искусное мастерство ветряных потоков и естественная эрозия песчаника создали набор гротов, но главное творение — идеально круглое сквозное отверстие, напоминающее кольцо. Диаметр его составляет целых 8 метров. Именно благодаря этому гора обрела свое название.

Далее мы прогуляемся верхом на лошадях по живописным окрестностям.

Карачаевское подворье: частичка культуры и истории

После конной прогулки экскурсия ведет гостей в этнографический музей «Карачаевское подворье». Музей знакомит посетителей с культурой и бытом кавказского народа. Помещение стилизировано под старинные технологии постройки, имеют земляные крыши. Музей располагает коллекциями старинной одежды, кухонных принадлежностей, орудия, бытовых предметов разных эпох. Также имеются экспозиции находок, сделанных непосредственно в регионе.

На территории музея есть скотный двор. Это открытая площадка с клетками для кроликов, коз, овец. Животных можно кормить, с ними разрешается фотографироваться, что особенно нравится детям.

Чайный домик: божественный вкус даров Кавказа

Прекрасное завершение вечера — уютное чаепитие с вкусностями, которое мы предлагаем в рамках экскурсии. Огромный выбор травяных чаев заставит задуматься даже гурманов, но ограничиваться одним видом напитка — не обязательно, тем более, что самые вкусные вы сможете купить в качестве подарка родным и друзьям.

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