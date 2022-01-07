Конная прогулка и гора Кольцо: сказочный мир в окрестностях Кисловодска

Экскурсия к горе Кольцо и конная прогулка - это возможность получить массу удовольствия

В группе
до 30 чел.
Экскурсия к горе Кольцо и конная прогулка — это возможность получить массу удовольствия и сделать много невероятных фотографий.

Спрятанные всего в 20 км.

от города, удивительные окрестности радостно встречают гостей и делятся вековечными тайнами, легендами, поверьями.
Конная прогулка и гора Кольцо: сказочный мир в окрестностях Кисловодска
Конная прогулка и гора Кольцо: сказочный мир в окрестностях Кисловодска
Конная прогулка и гора Кольцо: сказочный мир в окрестностях Кисловодска
Конная прогулка и гора Кольцо: сказочный мир в окрестностях Кисловодска
Конная прогулка и гора Кольцо: сказочный мир в окрестностях Кисловодска
Конная прогулка и гора Кольцо: сказочный мир в окрестностях Кисловодска

Что вы можете увидеть 🤩

  • гора «Кольцо»
  • этнографический музей
  • Чайный Домик.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Гора Кольцо: великое таинство ветров

Мы отправимся на знаменитая гору Кольцо на северной окраине Кисловодска. Это чудо природы получило свое название не просто так. Искусное мастерство ветряных потоков и естественная эрозия песчаника создали набор гротов, но главное творение — идеально круглое сквозное отверстие, напоминающее кольцо. Диаметр его составляет целых 8 метров. Именно благодаря этому гора обрела свое название.
Далее мы прогуляемся верхом на лошадях по живописным окрестностям.
Карачаевское подворье: частичка культуры и истории
После конной прогулки экскурсия ведет гостей в этнографический музей «Карачаевское подворье». Музей знакомит посетителей с культурой и бытом кавказского народа. Помещение стилизировано под старинные технологии постройки, имеют земляные крыши. Музей располагает коллекциями старинной одежды, кухонных принадлежностей, орудия, бытовых предметов разных эпох. Также имеются экспозиции находок, сделанных непосредственно в регионе.
На территории музея есть скотный двор. Это открытая площадка с клетками для кроликов, коз, овец. Животных можно кормить, с ними разрешается фотографироваться, что особенно нравится детям.
Чайный домик: божественный вкус даров Кавказа
Прекрасное завершение вечера — уютное чаепитие с вкусностями, которое мы предлагаем в рамках экскурсии. Огромный выбор травяных чаев заставит задуматься даже гурманов, но ограничиваться одним видом напитка — не обязательно, тем более, что самые вкусные вы сможете купить в качестве подарка родным и друзьям.

Важная информация:

  • Транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе.
  • Надевайте удобную обувь, если планируете катание на лошадях!
  • Можете захватить с собой угощение для лошадей: яблоко или морковь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • транспортное обслуживание.
Что не входит
  • экологический сбор (60 руб. — взрослым, 30 руб. — детям)
  • катание на лошадях 400 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Колоннада у входа в Курортный парк г. Кисловодск
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 18 часов до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 18 часов, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
  • За 12 часов до поездки подтвердите бронирование экскурсии по номеру 89283351333
  • Время начала экскурсии зависит от расположения вашего отеля.
  • Если вы хотите заранее узнать номер автобуса, позвоните организаторам (+7 928 651-33-51) за час до начала экскурсии.
  • Памятка для туристов, путешествующих с группами:
  • В поездках каждому туристу необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис на всякий случай, детям – свидетельство о рождении
  • Удобные одежда и обувь скрасят ваше путешествие
  • В горах пригодится дополнительная одежда, чтобы утеплиться по сезону, нужен головной убор, закрывающий лицо, солнцезащитные очки и крем
  • Советуем брать с собой дождевики или зонты, так как погода на Кавказе очень изменчива
  • В дальние поездки советуем брать с собой запас еды и питьевой воды, особенно если путешествуете с детьми или не собираетесь посещать кафе и рестораны, а кое-где их просто нет
  • Не лишней будет пустая пластиковая тара, чтобы не упускать возможностей набрать минеральной или ледниковой воды
  • К месту сбора нужно прибыть вовремя!
  • Транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

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