Алексей проводит ещё 1 экскурсию

Потрясающие окрестности Кисловодска

Необычный замок, гора Кольцо, Медовые водопады и шикарные виды города на авто-пешеходной экскурсии

Алексей
Алексей – представитель из Кисловодска
Стоит совсем немного отъехать от Кисловодска — и мы в другом мире! Я покажу вам пять горных водопадов, отвесные скалы, стилизованный под Средневековье замок-отель 🏨 и природное Кольцо.

Расскажу историю 📖 этих мест, поделюсь древними легендами и сделаю все, чтобы путешествие вам понравилось 👍.
Задать вопросОбычно отвечает за 54 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Потрясающие окрестности Кисловодска
Потрясающие окрестности Кисловодска

Что вас ожидает

Водопады, скалы и захватывающие дух виды
Вы увидите лучшие достопримечательности 🏛️ в окрестностях Кисловодска. В программе экскурсии:

  • Медовые водопады — идиллическое место в долина реки Аликоновка. Вы увидите пять водопадов: Большой и Малый Медовые, Чертова мельница, Скрытый и Жемчужный. Я раскрою, какой из них является самым большим, а какой — самым интенсивным. А еще поясню, как водопады связаны с дикими пчелами, когда-то обитавшими в скалах неподалеку.
  • Замок 🏰 коварства и любви — туристический комплекс, стилизованный под древний замок 🏰. В его окрестностях вы увидите необычные отвесные скалы, издали похожие на полуразрушенные крепостные стены с башнями.
  • Гора Кольцо — удивительное скальное образование, созданное природой в отрогах Боргустанского хребта в результате многовекового выветривания и перепадов температуры. С высоты 900 метров вы увидите Кольцо, многочисленные гроты и панораму Кисловодска.

Организационные детали

  • Билеты 🎫 на Медовые водопады не включены в стоимость — 60 рублей с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Потрясающие окрестности Кисловодска
Потрясающие окрестности Кисловодска
Потрясающие окрестности Кисловодска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Здравствуйте! Зовут меня Алексей. Я родился и живу в Кисловодске, очень люблю свой край. Гидом работаю 12 лет. Приезжайте — я покажу вам самые красивые места Северного Кавказа.
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Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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