Алексей проводит ещё 1 экскурсию

Водопады, скалы и захватывающие дух виды Вы увидите лучшие достопримечательности 🏛️ в окрестностях Кисловодска. В программе экскурсии:
Медовые водопады — идиллическое место в долина реки Аликоновка. Вы увидите пять водопадов: Большой и Малый Медовые, Чертова мельница, Скрытый и Жемчужный. Я раскрою, какой из них является самым большим, а какой — самым интенсивным. А еще поясню, как водопады связаны с дикими пчелами, когда-то обитавшими в скалах неподалеку.
Замок 🏰 коварства и любви — туристический комплекс, стилизованный под древний замок 🏰. В его окрестностях вы увидите необычные отвесные скалы, издали похожие на полуразрушенные крепостные стены с башнями.
Гора Кольцо — удивительное скальное образование, созданное природой в отрогах Боргустанского хребта в результате многовекового выветривания и перепадов температуры. С высоты 900 метров вы увидите Кольцо, многочисленные гроты и панораму Кисловодска.
Организационные детали
Билеты 🎫 на Медовые водопады не включены в стоимость — 60 рублей с человека
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.