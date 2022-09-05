Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Мы отправимся в путешествие на лошадях местной Карачаевской породы по окрестностям Кисловодска. У нас есть лошади для людей разной степени подготовки. Даже те, кто никогда не сидел в седле могут рассчитывать на чуткое внимание гида-инструктора.
Наша база находится на окраине города. Мы заберём вас в назначенное время по вашему адресу и доставим к месту.
Во время прогулки вы соберете горные травы и насладитесь видами на Березовское ущелье. В седле будете находится 1.30 ч.
Забираем по адресу в Кисловодске туда же возвращаем, трансфер входит в стоимость
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
5 сен 2022
Мы в восторге! Лошадки очень хорошие, подходят даже тем, кто никогда раньше не сидел в седле. Виды в тумане - прекрасны!
Н
Наталья Равчеева
4 сен 2022
Немного больше времени в пути
Д
Дина Мрачковская
30 авг 2022
Все прошло прекрасно! Самый красивый конный маршрут из всех, на которых мне довелось побывать! Очень радушные хозяева, приятные собеседники. Бонусом, после прогулки, можно отведать вкусности местной кухни.
К
Ксения Пронина
29 авг 2022
Конная прогулка впечатлила не только красотой гор и лошадей, но ещё и человеческим отношением организаторов к лошадям, ухоженные, послушные и всегда разные, дают им отдохнуть от людей. Инструктора внимательны, с чувством юмора, быстро реагируют если вам страшно и вы не справляетесь. Большое Вам спасибо за полученные впечатления! Удачи!
В
Владимир Шамои
27 авг 2022
хорошая прогулка
К
Катя А
23 авг 2022
Забрали от дома и довезли к месту отправления. Гуляли по очень красивым местам, время пролетело быстро, очень понравилось)