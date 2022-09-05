Конная прогулка в окрестностях Кисловодска

Мы отправимся в путешествие на лошадях по окрестностям Кисловодска

4.9
9 отзывов
Мы отправимся в путешествие на лошадях по окрестностям Кисловодска. У нас есть лошади для людей разной степени подготовки. Даже те, кто никогда не сидел в седле могут рассчитывать на чуткое внимание гида-инструктора. Во время прогулки вы соберете горные травы и насладитесь видами на Березовское ущелье.
Конная прогулка в окрестностях Кисловодска
Конная прогулка в окрестностях Кисловодска
Конная прогулка в окрестностях Кисловодска
Конная прогулка в окрестностях Кисловодска
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Березовское ущелье
  • Горы
  • Панорама Кисловодска
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Мы отправимся в путешествие на лошадях местной Карачаевской породы по окрестностям Кисловодска. У нас есть лошади для людей разной степени подготовки. Даже те, кто никогда не сидел в седле могут рассчитывать на чуткое внимание гида-инструктора.
Наша база находится на окраине города. Мы заберём вас в назначенное время по вашему адресу и доставим к месту.
Во время прогулки вы соберете горные травы и насладитесь видами на Березовское ущелье. В седле будете находится 1.30 ч.

Важно знать:

Форма одежды — удобная спортивная, закрытые ноги, куртки-ветровки, солнцезащитные очки, осень-весна — дождевики.

В стоимость экскурсии включено:

ежедневно в 10:00 и 14:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 15 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер до базы и обратно
  • Услуги Инструктора
  • Конная прогулка
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Колонада, вход в парк Кисловодск
Завершение: Колонада, вход в парк Кисловодск возле памятника Ленину
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Форма одежды удобная спортивная, закрытые ноги, куртки-ветровки, солнцезащитные очки, осень-весна — дождевики.
  • Забираем по адресу в Кисловодске туда же возвращаем, трансфер входит в стоимость
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
1
3
2
1
С
5 сен 2022
Мы в восторге! Лошадки очень хорошие, подходят даже тем, кто никогда раньше не сидел в седле. Виды в тумане - прекрасны!
Н
4 сен 2022
Немного больше времени в пути
Д
30 авг 2022
Все прошло прекрасно! Самый красивый конный маршрут из всех, на которых мне довелось побывать! Очень радушные хозяева, приятные собеседники. Бонусом, после прогулки, можно отведать вкусности местной кухни.
К
29 авг 2022
Конная прогулка впечатлила не только красотой гор и лошадей, но ещё и человеческим отношением организаторов к лошадям, ухоженные, послушные и всегда разные, дают им отдохнуть от людей. Инструктора внимательны, с чувством юмора, быстро реагируют если вам страшно и вы не справляетесь. Большое Вам спасибо за полученные впечатления! Удачи!
В
27 авг 2022
хорошая прогулка
К
23 авг 2022
Забрали от дома и довезли к месту отправления. Гуляли по очень красивым местам, время пролетело быстро, очень понравилось)
С
21 авг 2022
Интересный маршрут, воспитанные спокойные лошади, внимательные сопровождающие. Рекомендую!
И
20 авг 2022
Масса положительных эмоций! Прекрасные пейзажи, ухоженные животные, внимательный инструктор. Спасибо за всё!
В
13 авг 2022
Прогулка шикарная! Профессиональные и харизматичные инструкторы, прекрасные виды и ухоженные лошадки)

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