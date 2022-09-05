Что вас ждет

Мы отправимся в путешествие на лошадях местной Карачаевской породы по окрестностям Кисловодска. У нас есть лошади для людей разной степени подготовки. Даже те, кто никогда не сидел в седле могут рассчитывать на чуткое внимание гида-инструктора.

Наша база находится на окраине города. Мы заберём вас в назначенное время по вашему адресу и доставим к месту.

Во время прогулки вы соберете горные травы и насладитесь видами на Березовское ущелье. В седле будете находится 1.30 ч.

Важно знать:

Форма одежды — удобная спортивная, закрытые ноги, куртки-ветровки, солнцезащитные очки, осень-весна — дождевики.

В стоимость экскурсии включено: