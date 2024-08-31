Экскурсии в Кисловодске весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Кисловодске, цены от 3 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
скидка
10%
528 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, насладитесь видами Эльбруса и попробуйте балкарские блюда
Начало: Заберём вас с адреса проживания
«Температура на верхней точке Эльбруса (станция Гара Баши) — летом до + 5 градусов тепла, осенью, зимой и весной ниже 0 градусов»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
6 сен в 07:00
41503 735 за человека
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Кисловодска
Джиппинг
На машине
71 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия к ледяной красоте Эльбруса и озеру Гижгит
Проведите день среди природных красот Приэльбрусья. Посетите ледяную поляну Азау, поднимитесь на смотровую площадку «Мир» и полюбуйтесь озером Гижгит
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:00
6 сен в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
На машине
На микроавтобусе
скидка
20%
12 отзывов
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
«Летом вас удивит альпийское разнотравье, зимой — роскошные снежные шапки на вершинах соседних гор, осенью — золото листьев в сочетании с зеленью хвойных деревьев, а весной — цветение кустарников рододендрона на склонах»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
6 сен в 07:00
46253 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    31 августа 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    Гид Рустам чудесный, рассказывал интересные истории, водил аккуратно, про каждое место подробно рассказал, на берегу озера угостил вкуснейшим свежесваренным кофе. Александр отлично распланировал поездку, с погодой очень повезло
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  • A
    Andrey
    29 августа 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    Поездка прошла отлично в доброжелательной обстановке и комфортной поездке. Главное взять с собой положительный настрой и привезти положительные эмоции. Машина
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    приехала точно в срок, как договаривались, проехали по всем местам, что были запланированы. Времени достаточно. Гид Рустам не давал скучать в дороге и рассказал много интересного об обычаях и истории края, сориентировал как и что посмотреть на Эльбрусе. Обязательно посетите музей защиты Эльбруса. Там самые выгодные предложения по памятным сувенирам и море интересной исторической информации. Успели перекусить на вершине вкусными чебуреками, хычинами и глинтвейном, бонусом великолепные виды с Эльбруса. Цены вполне доступны и не заоблачны. Время пролетело незаметно.

    Поездка прошла отлично в доброжелательной обстановке и комфортной поездке. Главное взять с собой положительный настрой иПоездка прошла отлично в доброжелательной обстановке и комфортной поездке. Главное взять с собой положительный настрой иПоездка прошла отлично в доброжелательной обстановке и комфортной поездке. Главное взять с собой положительный настрой иПоездка прошла отлично в доброжелательной обстановке и комфортной поездке. Главное взять с собой положительный настрой и
  • С
    Сергей
    29 августа 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    Артемиииий!!!!! Выражаем вам огромную благодарность!!! Мы были на экскурсии 28.08.2024г. Тур был на комфортном минивэне. Артемий забрал нас ровно 6:00 от гостиницы, не минутой
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    позже, пунктуальность на высоте👌🏻 На протяжении всего маршрута до Эльбруса мы узнали от Артемия очень много увлекательной информации о всем крае, городах, достопримечательностях, традициях, климате, фауне, чем живут люди, сельской промышленности, а также интересные легенды!) Через пару часов путешествия был завтрак в одном из селений с вкусным кофе и десертом👍🏻 На покорение Эльбруса нашей группе было отведено 3,5 часа. Вполне достаточно, чтобы успеть полюбоваться красотами гор и перекусить с прекрасными видами! Немного не повезло с погодой, Эльбрус нам полностью не открылся, но это горы, погода непредсказуемая. Общего впечатления от поездки это нам не испортило) на обратном пути недалеко от Эльбруса была остановка для дегустации четырех источников, а также предоставлено время на осмотр местности и покупку сувениров кому это нужно. Ну и конечно озеро Гижгит - это что то невероятное, дух захватывает от красоты, очень понравилось! 👍🏻👍🏻👍🏻 Все путешествие заняло около 13 часов. Всем советуем, не пожалеете! Еще раз огромное спасибо Артемию!!! Вежливость, внимательность, приятное общение и комфортное вождение - все на ВЫСОТЕ!!! ⛰️👍🏻👍🏻👍🏻

    Артемиииий!!!!!Артемиииий!!!!!Артемиииий!!!!!Артемиииий!!!!!Артемиииий!!!!!Артемиииий!!!!!Артемиииий!!!!!Артемиииий!!!!!Артемиииий!!!!!Артемиииий!!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Весенние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
  2. Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Кисловодска
  3. Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Плато Бермамыт
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Долина Нарзанов
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в сентябре 2024
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