скидка
10%
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборПутешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, насладитесь видами Эльбруса и попробуйте балкарские блюда
Начало: Заберём вас с адреса проживания
«Температура на верхней точке Эльбруса (станция Гара Баши) — летом до + 5 градусов тепла, осенью, зимой и весной ниже 0 градусов»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
6 сен в 07:00
41503 735₽ за человека
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия к ледяной красоте Эльбруса и озеру Гижгит
Проведите день среди природных красот Приэльбрусья. Посетите ледяную поляну Азау, поднимитесь на смотровую площадку «Мир» и полюбуйтесь озером Гижгит
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:00
6 сен в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
«Летом вас удивит альпийское разнотравье, зимой — роскошные снежные шапки на вершинах соседних гор, осенью — золото листьев в сочетании с зеленью хвойных деревьев, а весной — цветение кустарников рододендрона на склонах»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
6 сен в 07:00
46253 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей31 августа 2024Гид Рустам чудесный, рассказывал интересные истории, водил аккуратно, про каждое место подробно рассказал, на берегу озера угостил вкуснейшим свежесваренным кофе. Александр отлично распланировал поездку, с погодой очень повезло
- AAndrey29 августа 2024Поездка прошла отлично в доброжелательной обстановке и комфортной поездке. Главное взять с собой положительный настрой и привезти положительные эмоции. Машина
- ССергей29 августа 2024Артемиииий!!!!! Выражаем вам огромную благодарность!!! Мы были на экскурсии 28.08.2024г. Тур был на комфортном минивэне. Артемий забрал нас ровно 6:00 от гостиницы, не минутой
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Весенние»
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