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позже, пунктуальность на высоте👌🏻 На протяжении всего маршрута до Эльбруса мы узнали от Артемия очень много увлекательной информации о всем крае, городах, достопримечательностях, традициях, климате, фауне, чем живут люди, сельской промышленности, а также интересные легенды!) Через пару часов путешествия был завтрак в одном из селений с вкусным кофе и десертом👍🏻 На покорение Эльбруса нашей группе было отведено 3,5 часа. Вполне достаточно, чтобы успеть полюбоваться красотами гор и перекусить с прекрасными видами! Немного не повезло с погодой, Эльбрус нам полностью не открылся, но это горы, погода непредсказуемая. Общего впечатления от поездки это нам не испортило) на обратном пути недалеко от Эльбруса была остановка для дегустации четырех источников, а также предоставлено время на осмотр местности и покупку сувениров кому это нужно. Ну и конечно озеро Гижгит - это что то невероятное, дух захватывает от красоты, очень понравилось! 👍🏻👍🏻👍🏻 Все путешествие заняло около 13 часов. Всем советуем, не пожалеете! Еще раз огромное спасибо Артемию!!! Вежливость, внимательность, приятное общение и комфортное вождение - все на ВЫСОТЕ!!! ⛰️👍🏻👍🏻👍🏻